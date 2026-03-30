יום שני, 30.03.2026 שעה 23:07
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
6022-5826פאריס סן-ז'רמן1
5924-5427לאנס2
4935-5427מארסיי3
4729-4127ליון4
4734-4227ליל5
4638-4727מונאקו6
4437-4327ראן7
4033-4327שטרסבורג8
3732-3827טולוז9
3741-3727לוריין10
3639-3427ברסט11
3237-2427אנז'ה12
3143-3227פ.צ. פאריס13
2735-2227לה האבר14
2752-3227ניס15
2236-2227אוקזר16
1745-2426נאנט17
1460-2527מץ18

ריאל תחזיר את אנדריק, מסטנטואנו ייצא בהשאלה

הארגנטינאי עבר מלהיות שחקן הרכב למחליף, כאשר ארבלואה בלם את אפשרויות ההתקדמות שלו, והברזילאי יחזור כשהוא מאיים גם על המשכיותו של גונסאלו

פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)
ריאל מדריד מתכננת את סגל העונה הבאה תוך הערכת הביצועים של חלק מהשחקנים והצרכים בעמדות שונות. התחרות הקשה ביותר נמצאת בחלק הקדמי, שבו קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס הם שחקני הרכב קבועים, כאשר ברהים דיאס הוא המחליף הראשון עם הגעתו של אלברו ארבלואה ולאחר הפציעה של רודריגו. זה משאיר את גונסאלו גארסיה ופרנקו מסטנטואונו כאופציות האחרונות.

מעלייה לירידה

הארגנטינאי היה החידוש הגדול של הקיץ, הרכש המלהיב ביותר שחיזק את הקו החזק ביותר של הקבוצה, ההתקפה. אמבפה ו-ויניסיוס הם הבעלים הבלעדיים של חולצת ההרכב, עם מספר אפשרויות גיבוי בהתאם לשאלה האם המאמן בחר בשני חלוצים או שלושה. צ'אבי אלונסו בחר לפתוח עם שלושה, כאשר הארגנטינאי חלק את הדקות עם רודריגו.

מסטנטואונו הראה אופי ועבודה קשה תוך ניצול האמון של המאמן הבאסקי. ארבלואה נתן לו המשכיות כאשר לקח את הקבוצה, עם חמישה משחקים בהרכב מתוך שישה. שם דעכה האש שלו והוא לא חזר להרכב באחד עשר המשחקים האחרונים. ברהים והעמדה הקדמית החדשה של ואלוורדה הורידו אותו למעמד משני או שלישי.

אנדריק מראה את הדרך

במקביל, אנדריק הציג את העוצמה שלו בליון, הקבוצה אליה הושאל בינואר. הפריצה שלו בליגה הצרפתית הייתה מרשימה והדגישה את הכוח הפיזי ואת פוטנציאל הכיבוש שלו. הברזילאי לא קיבל הזדמנויות אצל צ'אבי אלונסו והחליט לעזוב כדי לא לעצור את ההתפתחות שלו לאחר שנה וחצי במדריד בלי יותר מדי הזדמנויות.

ריאל תחזיר בקיץ את אנדריק ובוחנת לחזור על המהלך עם מסטנטואונו. מדובר בשני הימורים מקבילים. שני שחקנים צעירים מאוד עם מעט ניסיון שזקוקים לדקות משחק כדי לשפר את היכולות שלהם. במועדון נחושים למצוא לו קבוצה, באישור השחקן, תוך הצגת אנדריק כדוגמה, שאחרי העונה הראשונה שלו העדיף להישאר עד שהסכים לצאת בהשאלה בינואר.

גונסאלו בבעיה

הרעיון הוא למצוא למסטנטואונו יעד דומה לזה של אנדריק. קבוצה תחרותית, שבה יהיה לו מקום ושמשתתפת במפעלים אירופיים. השאלה ללא אופציית רכישה שתבטיח את ההתקדמות שלו. במדריד תולים תקוות רבות בארגנטינאי, אותו רואים כבעל פוטנציאל גדול, אך הוא לא הצליח לפתח אותו בהתקפה עם תחרות כה גדולה.

עם החזרה של אנדריק, גונסאלו גארסיה מאבד מחשיבותו. החלוץ מהמחלקה הצעירה עבר מדקות והזדמנויות אצל צ'אבי אלונסו לספסל תחת ארבלואה. ריאל מדריד לא תכפה את עזיבתו, אך תמליץ לו על אותו מסלול כמו למסטנטואונו: השאלה או מכירה עם סעיף רכישה חוזרת. עם חזרתו של הברזילאי, הוא יהפוך למחליף קבוע והצעות לא חסרות.

