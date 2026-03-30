ריאל תחזיר את אנדריק, מסטנטואנו ייצא בהשאלה

ריאל מדריד מתכננת את סגל העונה הבאה תוך הערכת הביצועים של חלק מהשחקנים והצרכים בעמדות שונות. התחרות הקשה ביותר נמצאת בחלק הקדמי, שבו קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס הם שחקני הרכב קבועים, כאשר ברהים דיאס הוא המחליף הראשון עם הגעתו של אלברו ארבלואה ולאחר הפציעה של רודריגו. זה משאיר את גונסאלו גארסיה ופרנקו מסטנטואונו כאופציות האחרונות.

מעלייה לירידה

הארגנטינאי היה החידוש הגדול של הקיץ, הרכש המלהיב ביותר שחיזק את הקו החזק ביותר של הקבוצה, ההתקפה. אמבפה ו-ויניסיוס הם הבעלים הבלעדיים של חולצת ההרכב, עם מספר אפשרויות גיבוי בהתאם לשאלה האם המאמן בחר בשני חלוצים או שלושה. צ'אבי אלונסו בחר לפתוח עם שלושה, כאשר הארגנטינאי חלק את הדקות עם רודריגו.

מסטנטואונו הראה אופי ועבודה קשה תוך ניצול האמון של המאמן הבאסקי. ארבלואה נתן לו המשכיות כאשר לקח את הקבוצה, עם חמישה משחקים בהרכב מתוך שישה. שם דעכה האש שלו והוא לא חזר להרכב באחד עשר המשחקים האחרונים. ברהים והעמדה הקדמית החדשה של ואלוורדה הורידו אותו למעמד משני או שלישי.

אנדריק מראה את הדרך

במקביל, אנדריק הציג את העוצמה שלו בליון, הקבוצה אליה הושאל בינואר. הפריצה שלו בליגה הצרפתית הייתה מרשימה והדגישה את הכוח הפיזי ואת פוטנציאל הכיבוש שלו. הברזילאי לא קיבל הזדמנויות אצל צ'אבי אלונסו והחליט לעזוב כדי לא לעצור את ההתפתחות שלו לאחר שנה וחצי במדריד בלי יותר מדי הזדמנויות.

ריאל תחזיר בקיץ את אנדריק ובוחנת לחזור על המהלך עם מסטנטואונו. מדובר בשני הימורים מקבילים. שני שחקנים צעירים מאוד עם מעט ניסיון שזקוקים לדקות משחק כדי לשפר את היכולות שלהם. במועדון נחושים למצוא לו קבוצה, באישור השחקן, תוך הצגת אנדריק כדוגמה, שאחרי העונה הראשונה שלו העדיף להישאר עד שהסכים לצאת בהשאלה בינואר.

גונסאלו בבעיה

הרעיון הוא למצוא למסטנטואונו יעד דומה לזה של אנדריק. קבוצה תחרותית, שבה יהיה לו מקום ושמשתתפת במפעלים אירופיים. השאלה ללא אופציית רכישה שתבטיח את ההתקדמות שלו. במדריד תולים תקוות רבות בארגנטינאי, אותו רואים כבעל פוטנציאל גדול, אך הוא לא הצליח לפתח אותו בהתקפה עם תחרות כה גדולה.

עם החזרה של אנדריק, גונסאלו גארסיה מאבד מחשיבותו. החלוץ מהמחלקה הצעירה עבר מדקות והזדמנויות אצל צ'אבי אלונסו לספסל תחת ארבלואה. ריאל מדריד לא תכפה את עזיבתו, אך תמליץ לו על אותו מסלול כמו למסטנטואונו: השאלה או מכירה עם סעיף רכישה חוזרת. עם חזרתו של הברזילאי, הוא יהפוך למחליף קבוע והצעות לא חסרות.