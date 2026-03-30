והימורים וטיפול נפשי לאליל: הגאולה של טונאלי

בקצב המהיר שמאפיין את הכדורגל המודרני, יש שחקנים שמתחנכים על שליטה בקצב, שנמנעים מהלחץ להחזיק בכדור ומהסחרור של משחק ישיר. האסכולה האיטלקית, כמו הספרדית, מתוכנתת לשלוט דרך סבלנות, עם שחקנים שמחונכים לאלגנטיות ולא למיידיות.

לכן מחלקות הנוער של שתי המדינות הן חממה לקשרים אחוריים, מארגני משחק עליונים שמכתיבים את קצב המשחק, מנהיגים אינטלקטואליים שקוראים את המשחק עוד לפני שהוא מתרחש.

האזורי וקבוצות הסרייה א' תמיד החזיקו בשחקן מהסוג הזה, היררכי ודומיננטי: אנצ'לוטי, אלברטיני, פירלו, וראטי... וסנדרו טונאלי. כי כן, קשר האמצע של ניוקאסל נושא ב-DNA שלו משהו מכולם, וג’נארו גאטוזו, מאמן הנבחרת, מבין שההצלחות שלו תלויות בלהקיף ולתמוך ב-"8", לבנות עמוד שדרה שבו החוליה המרכזית היא סנדרו טונאלי.

סנדרו טונאלי מטריף את הקהל (IMAGO)

השלב האחרון

עם משחק ההכרעה בפלייאוף מול בוסניה ביום שלישי, הנבחרת האיטלקית עדיין נושמת לרווחה בעקבות מה שקרה בברגמו מול צפון אירלנד. משחק שהיה קתרזיס במובנים רבים ומיוחד עבור סנדרו טונאלי. הוא זה שכבש את ה-0:1 והוא זה שקיבל את סליחתה של מדינה שלמה, שדחתה אותו עד כדי כך שנאלץ לארוז מזוודות ולצאת לפרמייר ליג.

פרשת ההימורים הבלתי חוקיים, מתקופתו במילאן, הייתה מתוקשרת וזכתה לעונש חמור מצד ההתאחדות האיטלקית. טונאלי ריצה עונש של עשרה חודשים ללא משחק - מאוקטובר 2023 עד אוגוסט 2024, לצד שיימינג ציבורי והשפלה שכללה גם טיפול בהתמכרות להימורים.

האם זו השנה האחרונה בניוקאסל?

עתידו של סנדרו טונאלי בסנט ג'יימס פארק אינו ברור כלל. השחקן הוא אליל גדול בקרב אוהדי ניוקאסל, אך סגנון המשחק של אדי האו לא מאפשר לו למצות את סגנונו הייחודי. למרות זאת, האיטלקי הסתגל לכך שהכדור עובר מעליו יותר ממה שהיה רוצה, מההגנה להתקפה.

עתיד לא ברור. סנדרו טונאלי חוגג (IMAGO)

טונאלי מפצה על שליטה בכדור באמצעות רגליים, דבר שפיתח במהלך תקופתו בניוקאסל ומשך את תשומת הלב של הגדולות באנגליה. בעיקר מנצ'סטר יונייטד, שזקוקה לשחקן חכם שיתמוך בברונו פרננדש, שנשאר לעיתים לבד ביצירת המשחק.

יש גם שמועות כי ארסנל עשויה להגיש הצעה כדי לבצע את הקפיצה הסופית לקישור שיהפוך לאחד הטובים באירופה, לצד דקלן רייס, מיקל מרינו ומרטין סובימנדי.

ניוקאסל שילמה בזמנו 60 מיליון אירו עבור טונאלי והיא מוכנה להקשיב להצעות עבורו. באנגליה מדווחים כי לאיטלקי עשויה להיות סעיף יציאה שיציב אותו בשוק במחיר סביר אם קבוצתו לא תעפיל לליגת האלופות בעונה הבאה, יעד שכאשר נותרו שבעה מחזורים לסיום, נראה לא סביר במיוחד.