מעצירת שעון ועד ה-VAR: ליגת העל בצל מלחמה

ליגת העל תחזור בשבת הקרובה אחרי הפסקה כפויה של יותר מחודש בעקבות המלחמה מול איראן וחיזבאללה, כאשר מנהלת הליגות לכדורגל פרסמה לקראת כך הודעה ובה הנחיות ונהלים לחידוש המשחקים, והמשך הליגה הלאומית.

ראשית, במנהלת הבהירו שכל קבוצה מינתה אחראי למילוי הנחיות פקע"ר, שאחריותו טרם כל משחק לוודא שכל הנוכחים במגרש (שחקנים ובעלי תפקידים, צוות זכיין שידור, ואר וכו') מכירים את המרחב המוגן אליו עליהם להתפנות במקרה של אזעקה (לא בהכרח כולם מתפנים לאותו מרחב מוגן).

במנהלת התייחסו למכסת האנשים: “באצטדיונים ינכחו השחקנים, צוות מקצועי ומנהלתי ובעלי התפקידים המינימליים הנדרשים לקיום המשחק”. על מביאי הכדורים הוסיפו: “בשל מגבלות כ"א, לא יהיו בשלב זה במשחקים מביאי כדורים. באחריות כל קבוצה לפזר 12 כדורים מסביב למגרש ולמנות אחראי להחזרת הכדורים לעמדות בהתאם לצורך במהלך המשחק”.

אצטדיון בלומפילד (IMAGO)

עיכוב בשל המצב והתנהלות בהתרעות ואזעקות

הודעת המנהלת שמה זרקור גם על עיכובים בעקבות המצב הביטחוני: “עיכוב של קבוצה בהגעה למשחק בשל אזעקות בדרך לאצטדיון: במידה וקבוצה תתקל באזעקה בדרכה לאצטדיון ותתעכב בהגעה ביחס למועד המתוכנן, תיבדק האפשרות לביצוע התאמה בשעת פתיחת המשחק”.

לגבי התנהלות במקרה של התרעה מקדימה/אזעקה שתשמע במהלך המשחק, נכתב בהודעת המנהלת: “במידה ותינתן התרעה מקדימה במהלך המשחק, המשקיף יודיע על כך לשופט הרביעי אשר יעדכן את השופט הראשי. המשחק יימשך עד לעצירה טבעית (כדור חוץ/קרן/עבירה/שער וכו'). לאחר עצירת המשחק הטבעית הראשונה, ישרוק השופט לעצירתו ויסמן לשחקנים לעזוב את שדה המשחק ולהתקרב למרחב המוגן המיועד עבורם, כפי שנקבע בתדרוך המוקדם.

במידה ותשמע אזעקה ייכנסו כל הנוכחים למרחב המוגן וישהו שם עד לקבלת הודעת שחרור מפקע"ר (אין לעזוב את המקום לפני קבלת האישור). במידה ולא תשמע אזעקה, יחזרו השחקנים ובעלי התפקידים למגרש עם קבלת הודעת השחרור מפקע"ר”.

הממ"מ החדש בטרנר (פרטי)

לגבי מקרה מיוחד אחר בו תשמע אזעקה במהלך המשחק מבלי שתינתן התרעה מקדימה, נרשם: “השופט ישרוק באופן מיידי להפסקת המשחק וכל הנמצאים באצטדיון ידרשו להיכנס למרחבים המוגנים כפי שהוגדרו מראש, ולשהות שם עד לקבלת אישור לעזיבת המקום מפקע"ר (אין לעזוב את המקום לפני קבלת האישור).

לאחר קבלת שחרור מפיקוד העורף ניתן יהיה לצאת ולחזור לזירת המגרש על מנת לחדש את המשחק. שופט המשחק, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, עשוי לתת זמן היערכות/חימום נוסף (ביחס לחזרה לאחר קבלת התרעה מקדימה ואזעקה). במידה ויינתן זמן היערכות מנהלי הקבוצות יעודכנו בהתאם”.

נפילות באצטדיון ועצירת השעון

במידה ויתגלה לאחר היציאה מהמרחב המוגן כי נמצאו באצטדיון נפלים, על פי המנהלת, באחריות הקבוצה הביתית לקרוא באופן מיידי לכוחות הביטחון ואין להתקרב לאיזור ולחדש את המשחק. חידוש המשחק ייעשה רק במידה וגורמי המקצוע, לאחר שיפנו את הנפלים, יאשרו כי ניתן לחזור ולקיים פעילות באיזור: “ככל ולאחר זמן סביר לשיקול דעתו של שופט המשחק (עד כשעה) לא ניתן יהיה לעשות זאת, יורה השופט על הפסקת המשחק”.

במנהלת אף הסבירו: “במידה ותשמע התרעה מקדימה שתגרום לעצירת המשחק או אזעקה, יעצור שופט המשחק את הזמן בשעונו. שעון המשחק על גבי המסך ייעצר (או יועבר אחורה בדיעבד במידה והמפעיל לא הספיק לעצור אותו בזמן אמת) ועם חידוש המשחק, הוא ישוחק מאותה הדקה בה הוא הופסק (כלומר– הזמן לא יתווסף כתוספת זמן, אלא יהיה חלק מ-45 הדקות של המחצית)”.

ההרס מהפגיעה באצטדיון קריית שמונה (מערכת ONE)

התרעות ואזעקות לפני המשחק, במחצית או בסופו

במידה ותינתן התרעה מקדימה במהלך החימום לפני תחילת המשחק ו/או במהלך הפסקת המחצית, כל הנוכחים באצטדיון יגיעו לקרבת המרחב המוגן המיועד עבורם. במידה ולא תשמע אזעקה, הפעילות תחודש רק לאחר קבלת הודעת שחרור מפקע"ר”, העבירו במנהלת.

במידה ותשמע אזעקה במהלך החימום לפני תחילת המשחק ו/או במהלך הפסקת המחצית, ידרשו כלל הנוכחים באצטדיון להיכנס באופן מיידי למרחבים המוגנים כפי שהוגדרו מראש ולשהות שם עד לקבלת אישור לעזיבת המקום מפקע"ר (אין לעזוב את המקום לפני קבלת האישור).

השופט עשוי להאריך את זמן ההיערכות והחימום הנדרש (במידה ותשמע התרעה מקדימה ו/או אזעקה) על פי שיקול דעתו ומועד פתיחת המשחק/המחצית יעודכן בהתאם.

אליאל פרץ ודולב חזיזה (מרטין גוטדאמק)

במידה ותינתן התרעה מקדימה לאחר סיום המשחק, אך בזמן פעילויות רשמיות (תקשורתיות, ריצת שחרור וכו'), ידרשו כלל הנוכחים באצטדיון להגיע לקרבת המרחב המוגן המיועד עבורם.

במידה ולא תשמע אזעקה, הפעילות תחודש לאחר קבלת הודעת שחרור מפקע"ר. במידה ותשמע אזעקה לאחר סיום המשחק, על כל הנוכחים להיכנס באופן מיידי למרחבים המוגנים כפי שהוגדרו מראש ולשהות שם עד לקבלת אישור לעזיבת המקום מפקע"ר (אין לעזוב את המקום לפני קבלת האישור). הראיונות יחודשו לאחר היציאה מהמרחב המוגן.

התרעה/אזעקה במתחם הפעלת ה-VAR

המנהלת הודיעה: “שופטי המסך אינם נמצאים באצטדיון, אלא בחדרים שנבנו עבורם בעיר שוהם. במידה ובמהלך המשחק תשמע אזעקה במיקום בו נמצאים שופטי המסך ולא תשמע אזעקה באצטדיון בו יתקיים המשחק, שופטי המסך יתפנו למרחב המוגן והמשחק יימשך ללא שיפוט מסך – עד לחזרתם. במקרה כזה יעדכן השופט הרביעי את מנהלי הקבוצות והשופט (בעת הפסקת המשחק) את שני הקפטנים על מועד הפסקת וחידוש שיפוט המסך”.