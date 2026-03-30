כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

"לפעמים אני לא מאושר": ברנרדו בדרך החוצה

הקשר הפורטוגלי הסביר את המניעים מאחורי העזיבה הצפויה של סיטי בקיץ: "מבחינה תרבותית מנצ’סטר לא מתאימה למה שאני מחפש בחיים". ההסבר המלא בפנים

ברנרדו סילבה (IMAGO)
ברנרדו סילבה (IMAGO)

אחרי כמעט עשור במנצ’סטר סיטי, נראה שברנרדו סילבה מתקרב לסיום דרכו במועדון האנגלי. הקשר הפורטוגלי בן ה-31 יסיים את חוזהו ב-30 ביוני הקרוב, וכעת ברור יותר מתמיד כי הוא מתכוון לפתוח פרק חדש בקריירה, לאחר תקופה ארוכה ומוצלחת באיתיחאד.

סילבה, שהצטרף לקבוצה ב-2017, הפך לאחד השחקנים המזוהים ביותר עם התקופה הגדולה של המועדון תחת פפ גווארדיולה. במהלך השנים רשם 449 הופעות, כבש 42 שערים והוסיף 34 בישולים, תוך שהוא לוקח חלק מרכזי בזכיות רבות, כולל טרבל היסטורי וארבע אליפויות רצופות.

למרות הירידה היחסית בתרומתו המספרית העונה, עם 3 שערים ו-5 בישולים, הוא נותר שחקן חשוב בסגל, כפי שמעידים 42 המשחקים בהם שותף בכל המסגרות. עם זאת, גם זה לא הספיק כדי לשכנע אותו להישאר, כאשר נראה שההחלטה לעזוב כבר התקבלה.

ברנרדו סילבה (רויטרס)ברנרדו סילבה (רויטרס)

גורם תרבותי והחלטה אישית

בראיון כן במיוחד, הסביר סילבה את הסיבות מאחורי רצונו לעזוב, והדגיש כי לא מדובר בכדורגל: “אני לא אומר שאני לא אוהב להיות כאן, אבל מבחינה תרבותית מנצ’סטר לא מתאימה למה שאני מחפש בחיים. לפעמים אני לא מרגיש מאושר כמו שהייתי רוצה”.

הוא הוסיף כי התקופה הראשונה שלו בעיר לא הייתה פשוטה: “לפני שהכרתי את אשתי, הייתי לבד ולא הרגשתי טוב עם עצמי. חשבתי הרבה על לעזוב, לא בגלל המועדון, אלא בגלל החיים מחוץ למגרש”. יחד עם זאת, הוא הדגיש כי אין לו חרטות על כך שנשאר: “אני שמח שלא עזבתי, כי הייתי מפספס רגעים אדירים כמו הטרבל והזכייה באליפויות”.

סילבה אף ציין בהומור כי אילו מנצ’סטר הייתה ממוקמת בדרום אירופה, היה נשאר עד גיל 40, והבהיר עד כמה הוא אוהב את המועדון, האוהדים והאווירה, למרות הקושי האישי.

ברנרדו סילבה (IMAGO)ברנרדו סילבה (IMAGO)

גם התמיכה מהקהל לאורך השנים הייתה משמעותית עבורו: “במקומות אחרים אולי היו שורקים לי בוז, אבל כאן תמיד כיבדו אותי, קיבלו אותי בחום וזה אחד הדברים שגרמו לי להישאר כל כך הרבה זמן”.

במבט קדימה, סילבה עדיין רוצה להמשיך להתחרות ברמות הגבוהות ביותר. אופציית חזרה לבנפיקה, שעלתה בעבר, אינה רלוונטית בשלב זה, וגם מעבר לליגות פחות תחרותיות לא עומד על הפרק. שמו נקשר לא פעם לברצלונה, אך כשחקן חופשי הוא צפוי לקבל לא מעט הצעות.

בתוך כך, הוא התייחס גם לשינוי הדור במנצ’סטר סיטי והביע אמון בשחקנים החדשים: “אני רואה את אותה שאיפה להצליח. הם מבינים את הרמה שנדרשת כאן ורוצים להוכיח שהם יכולים להגיע לאותם הישגים”.

כך או כך, הפרידה מתקרבת, ואחד הסמלים של התקופה הגדולה בתולדות מנצ’סטר סיטי עומד לסגור פרק, כשהוא משאיר אחריו מורשת של הצלחות, מקצוענות וקשר עמוק עם המועדון והאוהדים.

