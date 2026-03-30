"אם איסאק שווה 150 מיליון, הארי קיין שווה 250"

באיירן מינכן והארי קיין נמצאים בשיחות להאריך את חוזהו מעבר ל-2027, מועד שבו הוא צפוי להפוך לשחקן חופשי. ההבנות בין המועדון לחלוץ האנגלי כמעט מלאות, זאת למרות שמועות רבות בחודשים האחרונים שקישרו אותו לעזיבה מבוואריה.

קיין ומשפחתו מרגישים טוב מאוד בגרמניה, כפי שמשתקף מהיכולת של החלוץ תחת וינסנט קומפני. "הוריקיין" כבש 48 שערים בכל המסגרות, ובבונדסליגה הוא נמצא במרחק של עשרה שערים בלבד מהשוואת השיא האדיר של רוברט לבנדובסקי, שמחזיק בשיא עם 41 שערים בעונה אחת.

ההמשכיות של קיין באליאנץ ארנה אינה מוטלת בספק. ללונדוני היה סעיף בחוזה שאפשר לו לעזוב מוקדם את באיירן, אך הוא לא מימש אותו בינואר האחרון, אז פג תוקפו.

הארי קיין מרוצה (רויטרס)

עם זאת, אולי הנס, נשיא הכבוד של המועדון, לא רגוע לחלוטין, במיוחד לנוכח סכומי הכסף האדירים שמסתובבים בליגות כמו זו של ערב הסעודית. “מה שאני יודע זה שהמשפחה שלו מרגישה מאוד בנוח כאן, אבל בכדורגל אף פעם אי אפשר לדעת. אם קבוצה סעודית תגיע ותשים הרבה כסף על השולחן... אנחנו יודעים שקיין מרגיש כאן בבית", אמר האגדה הגרמנית למגזין 'קיקר'.

"שווה 250 מיליון"

באיירן שילמה 95 מיליון אירו על קיין לפני שתי עונות לטוטנהאם. למרות גילו (הוא יחגוג 33 בסוף יולי) הנס סבור כי ערכו דווקא עלה בבונדסליגה. אתר 'טרנספרמרקט' מעריך את שוויו ב-65 מיליון אירו, אך מבחינת הבכיר הבווארי, המחיר גבוה בהרבה.

“אני הייתי אומר שהארי קיין שווה 150 מיליון, אבל אז אתה רואה שליברפול משלמת 150 על אלכסנדר איסאק... אם איסאק שווה 150, הארי צריך להיות שווה 250", הצהיר נשיא הכבוד של אלופת גרמניה.