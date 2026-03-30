יום שני, 30.03.2026 שעה 15:20
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

"אם איסאק שווה 150 מיליון, הארי קיין שווה 250"

באיירן מינכן והחלוץ האנגלי נמצאים במגעים להאריך את חוזהו מעבר ל-2027, נשיא הכבוד של אלופת גרמניה אולי הנס סיפק השוואה מעניינת לחלוץ ליברפול

הארי קיין (IMAGO)
באיירן מינכן והארי קיין נמצאים בשיחות להאריך את חוזהו מעבר ל-2027, מועד שבו הוא צפוי להפוך לשחקן חופשי. ההבנות בין המועדון לחלוץ האנגלי כמעט מלאות, זאת למרות שמועות רבות בחודשים האחרונים שקישרו אותו לעזיבה מבוואריה.

קיין ומשפחתו מרגישים טוב מאוד בגרמניה, כפי שמשתקף מהיכולת של החלוץ תחת וינסנט קומפני. "הוריקיין" כבש 48 שערים בכל המסגרות, ובבונדסליגה הוא נמצא במרחק של עשרה שערים בלבד מהשוואת השיא האדיר של רוברט לבנדובסקי, שמחזיק בשיא עם 41 שערים בעונה אחת.

ההמשכיות של קיין באליאנץ ארנה אינה מוטלת בספק. ללונדוני היה סעיף בחוזה שאפשר לו לעזוב מוקדם את באיירן, אך הוא לא מימש אותו בינואר האחרון, אז פג תוקפו.

עם זאת, אולי הנס, נשיא הכבוד של המועדון, לא רגוע לחלוטין, במיוחד לנוכח סכומי הכסף האדירים שמסתובבים בליגות כמו זו של ערב הסעודית. “מה שאני יודע זה שהמשפחה שלו מרגישה מאוד בנוח כאן, אבל בכדורגל אף פעם אי אפשר לדעת. אם קבוצה סעודית תגיע ותשים הרבה כסף על השולחן... אנחנו יודעים שקיין מרגיש כאן בבית", אמר האגדה הגרמנית למגזין 'קיקר'.

"שווה 250 מיליון"

באיירן שילמה 95 מיליון אירו על קיין לפני שתי עונות לטוטנהאם. למרות גילו (הוא יחגוג 33 בסוף יולי) הנס סבור כי ערכו דווקא עלה בבונדסליגה. אתר 'טרנספרמרקט' מעריך את שוויו ב-65 מיליון אירו, אך מבחינת הבכיר הבווארי, המחיר גבוה בהרבה.

“אני הייתי אומר שהארי קיין שווה 150 מיליון, אבל אז אתה רואה שליברפול משלמת 150 על אלכסנדר איסאק... אם איסאק שווה 150, הארי צריך להיות שווה 250", הצהיר נשיא הכבוד של אלופת גרמניה.

