כולם קיבלו רכב אחד, רק גוארדיולה קיבל שניים

שיתוף הפעולה בין מנצ’סטר סיטי לבין יצרנית הרכב הסינית BYD ממשיך לייצר כותרות, והפעם בזכות המאמן, פפ גוארדיולה, שהוסיף רכב חדש ויוצא דופן לאוסף הפרטי שלו. במסגרת ההסכם שנחתם השנה, קיבל המאמן רכב מדגם BYD Sealion 7, אותו הוא מחזיק במנצ’סטר, שם הוא מתגורר במהלך העונה.

אלא שהסיפור לא הסתיים שם. באופן חריג למדי, ביקש גווארדיולה לקבל רכב נוסף זהה גם עבור שהותו בברצלונה, אליה הוא מגיע לעיתים קרובות. מדובר בבקשה יוצאת דופן, שכן עד כה לא ידוע על שחקן או איש צוות אחר במועדון שקיבל הטבה דומה. המאמן עצמו אישר זאת כאשר קיבל את הרכב, וציין כי התרשם ממנו עד כדי כך שביקש להחזיק אחד נוסף בעיר מגוריו השנייה.

הבקשה הזו הפכה בפועל לחריגה מהנהלים המקובלים במועדון האנגלי, אך בסופו של דבר אושרה. בכך הפך גווארדיולה לדמות הראשונה במועדון שנהנית מהטבה כפולה במסגרת ההסכם עם היצרן, מה שמדגיש את מעמדו הייחודי ואת ההשפעה שלו גם מחוץ למגרש.

מעבר להיבט החריג, המאמן לא הסתיר את התלהבותו מהרכב עצמו. הוא התעכב על פרטים כמו תחושת הסגירה של הדלתות והמשקל שלהן, שמעניקים תחושת איכות ויציבות, ואף הקדיש כ-40 דקות ללמידה מעמיקה של מערכות הרכב יחד עם יועץ שירות, בדגש על מערכת המולטימדיה.

ה-Sealion 7 הוא רכב פנאי חשמלי גדול עם קו עיצוב דמוי קופה ואורך של יותר מ-4.8 מטרים. הוא תוכנן לשלב בין ביצועים גבוהים לבין שימוש משפחתי, שילוב שמתאים לאורח החיים של המאמן, במיוחד כאשר הוא נע בין מדינות.

פפ גוארדיולה ולוחיות הרישוי עם שמו (BYD)

מתחת למעטפת מסתתרת מערכת הנעה חשמלית כפולה המפיקה 530 כוחות סוס ומעבירה את הכוח לכל ארבעת הגלגלים. התאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש עומדת על 4.5 שניות בלבד, נתון שממקם אותו בקצה הגבוה של קטגוריית רכבי הפנאי החשמליים.

אחד המרכיבים המרכזיים ברכב הוא הסוללה, בקיבולת של 91.3 קוט"ש, המבוססת על טכנולוגיית Blade שפיתחה BYD. בזכותה, הרכב מציג טווח נסיעה של עד 502 קילומטרים בנסיעה משולבת, כאשר בנסיעה עירונית הנתון אף גבוה יותר. טעינה מהירה מאפשרת מעבר מ-10% ל-80% בתוך כ-24 דקות, באמצעות הספק טעינה של עד 230 קילוואט.

בתוך תא הנוסעים ניתן למצוא מסך מרכזי בגודל 15.6 אינץ’ בעל יכולת סיבוב, כך שניתן להשתמש בו גם במצב אנכי וגם במצב אופקי. לצד זאת, האבזור כולל מושבי עור, מצלמות היקפיות 360 מעלות ומערכות בטיחות מתקדמות מסוג ADAS.

מחירו של הדגם ברמת הגימור הבכירה Excellence AWD עומד בספרד על 54,390 אירו, בעוד שגרסת הכניסה Comfort מתחילה ב-47,990 אירו, נתון שממקם אותו כאחד מהרכבים התחרותיים בקטגוריית רכבי הפנאי החשמליים הגדולים.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

