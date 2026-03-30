זלקה: אם אל ג'זירה יצאו נגדי, אני בכיוון הנכון

מנשה זלקה יצר סערה עולמית אחרי שהאתר הבינלאומי אל ג’זירה פרסם אתמול (ראשון) כי קשר הפועל חדרה, שמשרת באופן קבוע במילואים, תועד בפעילות צבאית בדרום לבנון משתמש בנשק כשגם החלו קריאות הדורשות לפעול נגדו. זלקה עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום”, הגיב לאירועים ושיתף בזווית האישית שלו למלחמה.

יצאת מהאזור המסוכן? מה שלומך?

”ברוך השם בסדר גמור, אני בבית קצת נח וכבר חוזר”.

יש את הסיפור סביבך עם הסרטון שאתה יורה לעבר עמדה של חיזבאללה, נהיית כוכב באל ג’זירה.

”אם אל ג’זירה, הערוץ המתועב הזה יוצא נגדי, זה אומר שאני בכיוון הנכון”.

מנשה זלקה (שחר גרוס)

איך מגיבים לזה?

”עוד בשנות ה-60 וה-70 היו שחקנים שעשו שירות קרבי. זה מה שמאפיין את העם שלנו, כולנו אנשים ששירתו בצבא וזה שאני משרת במילואים כלוחם וגם שחקן כדורגל, זאת זכות גדולה בשבילי. הם יטיפו לנו למה שחקן כדורגל יהודי מתגייס לצבא?”.

באל ג’זירה רוצים לפנות לפיפ”א.

”אנחנו לא סופרים אותם, אנחנו באים להגן על העם היהודי ועל היישובים בצפון שסובלים מחיזבאללה שנים ארוכות. כל המלחמה הזאת אני בצפון אני רואה את הילדים שם, כולם במקלטים, במקום שהם יגנו את חיזבאללה שילדים שלנו נפגעו, וראינו במג’דל שאמס שאנשים נפגעו במגרש כדורגל, שיתביישו להם”.

איפה אתה עושה מילואים כיום?

”באזור סוריה ולבנון והגבול המזרחי”.

יצא לך עכשיו להיות בלבנון?

”יצא לנו להיות בלבנון, יצא לי להיות שם כבר פעמיים. בסוף אנחנו חיילים, איפה שיגידו לנו אנחנו נלך, עם גאווה יהודית”.

"איפה שיגידו לנו, אנחנו נלך" (רועי כפיר)

“יודע שאני יכול להיפגע, בבית מחבקים אותי”

אין לך חשש? אנחנו רואים שלצערנו כל יום נופלים שם חיילים בלבנון.

”אני לוקח את זה בחשבון ואני יודע שזה יכול לבוא לי על הבריאות ושאני יכול להיפגע, זה יושב בראש אבל ממש מאחורה, לא נותנים לזה מקום גדול כדי שנוכל לתפקד”.

בבית אומרים לך משהו?

”בבית מחבקים אותי, יש לי אישה מדהימה שתמיד תומכת ומחבקת אותי. אני ועוד מאות אלפי מילואימניקים עוזבים את הבית בשביל להגן על עם ישראל”.

אנחנו רואים שהירי מלבנון בלתי פוסק, אתם חושבים שתוכלו לעצור אותו?

”זה ייקח זמן, אבל רואים שאנחנו עושים הכל בשביל לגמור את זה. בתרחיש המקורי היה מדובר על 2,000 טילים ביום, והיום אנחנו על 200”.

היום הקבוצה שלך הפועל חדרה משחקת מול מכבי הרצליה, אתה הולך לראות את המשחק הזה?

”כן, מקווה שאספיק. אני אגיע”.

מתי התאמנת בפעם אחרונה?

”יום לפני המתקפה של ‘שאגת הארי’”.

זלקה: "יודע שאני יכול להיפגע במילואים" (ראובן שוורץ)

“החזרת הכדורגל מסוכנת, מקווה מאוד שלא יקרה אסון”

היית רוצה לחזור לדשא בקרוב?

”ברור שאני רוצה, אם אני חוזר לאימונים זה אומר שהמלחמה מסתיימת ושסיימנו אותה בניצחון מהדהד. אתם בסוף מדברים באולפן בזכות הלוחמים ששומרים עליכם, וזאת המטרה שלנו. החזרת הכדורגל זה משהו שהוא קצת מסוכן עם כמות הטילים הזאת, מקווה מאוד שלא יהיה לנו אסון”.

שאתה נמצא עכשיו בקריית שמונה ורואה מה קורה עם הקבוצה, מה אתה חושב על התושבים שם?

”אני מרחם עליהם, זה בלתי נסבל. קודם כל מגיע לאיזי שירצקי שוב פעם פרס מפעל חיים על מה שהם עושים, זה נס. הם גם התאמנו אצלנו בחדרה לא מעט פעמים בעונה שעברה. מה שקורה שם זאת מציאות הזויה, לא אחת האצטדיון נפגע. ליבי איתם, אבל עדיף לסבול עכשיו בשביל שיהיה לנו הרבה שנים של שקט אחר כך. אנחנו כבר בבוץ, צריך לסיים את זה כבר אם אנחנו שם”.

בוא תיתן מסר לפיפ”א ואל ג’זירה וכל מי שמחפש אותך ואת הכדורגל הישראלי.

”קודם כל הם לא מחפשים אותי, הם מחפשים את העם היהודי ואת ישראל. המסר שלי הוא שעם הנצח לא מפחד”.