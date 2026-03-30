ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

תפוס ת'כריש: יונייטד וארסנל במרדף אחרי טורס

לפי דיווחים בספרד ואנגליה, שני המועדונים מהפרמייר ליג הצטרפו לעניין מצד אתלטיקו מדריד ואינטר בחלוצה של ברצלונה, פראן, שחוזהו מסתיים ב-2027

פראן טורס (IMAGO)
פראן טורס (IMAGO)

האם אלו החודשים האחרונים של פראן טורס בברצלונה? אחרי ההתעניינות בו מצד אתלטיקו מדריד והאפשרות שגם אינטר תיכנס לתמונה כחלק מעסקת אלסנדרו באסטוני לבלאוגרנה, עוד שני מועדונים סימנו את הכריש של הקטלונים: מנצ’סטר יונייטד וארסנל מהפרמייר ליג, זאת לפי דיווחים בספרד ובאנגליה.

השדים האדומים מחפשים חלוץ נוסף שיחליף את ג’ושוע זירקזי, שככל הנראה בקיץ יסכם קדנציה לא מוצלחת בלשון המעטה בממלכה, אך טורס לא לבד כשגם אילימן אנדייה מאברטון נמצא ברשימה האפשרית לחיזוק החוד של הקבוצה, שעדיין ללא מאמן לעונה הבאה. על אף שמרקוס רשפורד מושאל מיונייטד לברצלונה, העסקה תהיה נפרדת אם וכאשר היא תצא לפועל.

בנוסף כאמור, גם קבוצתו של מיקל ארטטה נמצאת בתמונה, כשהמאמן הבאסקי נחשב לאחד שאוהב את סגנון המשחק של פראן, לו יש חוזה עד 2027 כשעדיין לא נפתחו מגעים בין הצדדים להארכתו. בעוד שהאפשרות שרוברט לבנדובסקי יישאר לעונה נוספת במועדון הקטלוני, האפשרות שטורס יעזוב גדלה.

