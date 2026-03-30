תפוס ת'כריש: יונייטד וארסנל במרדף אחרי טורס

האם אלו החודשים האחרונים של פראן טורס בברצלונה? אחרי ההתעניינות בו מצד אתלטיקו מדריד והאפשרות שגם אינטר תיכנס לתמונה כחלק מעסקת אלסנדרו באסטוני לבלאוגרנה, עוד שני מועדונים סימנו את הכריש של הקטלונים: מנצ’סטר יונייטד וארסנל מהפרמייר ליג, זאת לפי דיווחים בספרד ובאנגליה.

השדים האדומים מחפשים חלוץ נוסף שיחליף את ג’ושוע זירקזי, שככל הנראה בקיץ יסכם קדנציה לא מוצלחת בלשון המעטה בממלכה, אך טורס לא לבד כשגם אילימן אנדייה מאברטון נמצא ברשימה האפשרית לחיזוק החוד של הקבוצה, שעדיין ללא מאמן לעונה הבאה. על אף שמרקוס רשפורד מושאל מיונייטד לברצלונה, העסקה תהיה נפרדת אם וכאשר היא תצא לפועל.

בנוסף כאמור, גם קבוצתו של מיקל ארטטה נמצאת בתמונה, כשהמאמן הבאסקי נחשב לאחד שאוהב את סגנון המשחק של פראן, לו יש חוזה עד 2027 כשעדיין לא נפתחו מגעים בין הצדדים להארכתו. בעוד שהאפשרות שרוברט לבנדובסקי יישאר לעונה נוספת במועדון הקטלוני, האפשרות שטורס יעזוב גדלה.