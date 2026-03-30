יום שני, 30.03.2026 שעה 13:56
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"הסרטון? עשינו סריקות, טרנר כשיר למשחקים"

מנהל האצטדיון רונן סלם ל"שיחת היום": "אנחנו מנצלים את הזמן לשפר את מתחם ה-VIP, עובד שלא קשור לאירוע צילם. הנחיות? כל מי שנכנס מקבל תדרוך"

אצטדיון טוטו טרנר (איציק בלניצקי)
אזור הדרום סופג לא מעט במלחמה מול איראן, כולל אתמול (ראשון) עם פגיעה במפעל בנאות חובב שבאזור באר שבע. גם בבירת הנגב עצמה נשמעות לא מעט אזעקות, כאשר גל שמועות על נזק באצטדיון טרנר התבררו כלא נכונות, בצל נפילת רסיסים במתחם “הבית האדום” בו מתאמנת הקבוצה. מנהל אצטדיון טרנר, רונן סלם, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

כמה הודעות קיבלת אתמול?
”הרבה, לא סופר”.

בוא נעשה סדר, טרנר לא נפגע אתמול?
”בגדול היו סרטונים שעלו ברשתות, זה מקום שאנחנו משפצים אותו ומנצלים את הזמן הזה לשפר את מתחם ה-VIP. הסרטון שהעלו הוא של עובד שהיה שם בבוקר וצילם, הוא לא קשור לאירוע בכלל, עשינו סריקות באצטדיון והוא כשיר למשחקים”.

שחקני הפועל באר שבע. האצטדיון הביתי שלהם כשיר למשחקים (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל באר שבע. האצטדיון הביתי שלהם כשיר למשחקים (מרטין גוטדאמק)

בשבת המשחק יהיה באצטדיון?
”כמובן, אנחנו עושים הכנות אחרונות והוא יהיה מוכן ליום שבת”.

יש לך כמה מרחבים מוגנים באצטדיון? יש שני חדרים שלשם יכנסו חלק והשאר ילכו לאולם הקונכייה.
”נכון, אנחנו עשינו סיור עם ראש העיר ופיקוד העורף כדי לראות שאנחנו עומדים בהנחיות. השלמנו על פי ההנחיות מרחב מוגן שמשלים את 150 האנשים”.

המנהלת הוציאה הנחיות שברגע שתהיה התראה השופט יעצור את המשחק והוא לא ימשיך. אתם מראש תגידו לפני המשחק לאיזה אזור כל אחד הולך בעת אזעקה?
”אנחנו למעשה מתדרכים לפני. כל מי שנכנס לאצטדיון מקבל את ההודעה והתדרוך לאן הוא מגיע. אנחנו מגדילים ועושים ומסמנים את האנשים שנכנסים. בכל נקודה יהיה מישהו מטעמינו על מנת שהכל יתנהל הכי טוב שאפשר”.

הקונכייה. במקרה של אזעקה חלק מהאנשים ילכו לשם (חגי מיכאלי)הקונכייה. במקרה של אזעקה חלק מהאנשים ילכו לשם (חגי מיכאלי)

מי שצריך ללכת לקונכייה, כמה זמן זה ייקח?
”היה פה מהנדס פיקוד העורף, אנחנו לא מסתמכים על התראות אלא על הדקה ו-20 שיש באזור שלנו, אנחנו עומדים בהכל. זה מרחק של 100-150 מטר, לא כזה רחוק”.

מבחינתכם הכל מוכן לשבת הקרובה?
”כן, בע”ה נהיה מוכנים והמשחק יתקיים בטרנר בהתאם להנחיות פיקוד העורף”.

