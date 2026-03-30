יום שני, 30.03.2026 שעה 19:09
כדורגל עולמי

בנבחרת מצרים הזהירו את סלאח ממעבר ל-MLS

מנהל הנבחרת המצרית התייחס לעתידו של כוכב ליברפול: "לא יזכרו אותו, יהיה רחוק מאור הזרקורים. במסי אני אפילו לא מנסה לצפות". ומה הציע במקום?

מוחמד סלאח (IMAGO)
מוחמד סלאח (IMAGO)

מנהל נבחרת מצרים, איברהים חסן, התייחס לעתידו של מוחמד סלאח והזהיר מפני מעבר אפשרי לליגת ה-MLS לאחר סיום דרכו בליברפול. לדבריו, מעבר שכזה עלול לפגוע במעמדו של הכוכב ולגרום להיעלמותו מהרדאר. ההתבטאות מגיעה על רקע חוסר הוודאות סביב המשך הקריירה של החלוץ המצרי.

סלאח, בן ה-33, טרם קיבל החלטה לגבי עתידו לאחר תשע שנים מוצלחות בליברפול, אך כן בישר רשמית כי ייפרד מאנפילד בתום העונה הנוכחית. במהלך התקופה במייטי רדס זכה בשתי אליפויות פרמייר ליג ובליגת האלופות, והפך לאחד מסמלי המועדון. במקביל, קומישינר ליגת הכדורגל האמריקאית דון גארבר הבהיר כי ישמח לראות אותו מצטרף לליגה.

"באופן אישי, אני מעדיף שהוא יישאר באירופה", אמר איברהים חסן, מנהל נבחרת מצרים. "שמעתי על הצעות מפאריס סן ז’רמן, מבאיירן מינכן וממועדונים בליגה האיטלקית. מעבר לליגת הכדורגל האמריקאית? הוא יהיה רחוק מדי מאור הזרקורים. לא יזכרו את סלאח יותר, כפי שאני לא זוכר היום את ליאו מסי, אני אפילו לא מנסה לצפות בו".

מוחמד סלאח במצרים (IMAGO)מוחמד סלאח במצרים (IMAGO)

“סעודיה תהיה אופציה טובה יותר”

לעומת ה-MLS, הציע חסן כי מעבר לליגה הסעודית כן יכול להוות חלופה ראויה בעיניו עבור סלאח במידה ולא יישאר באירופה. "אם הוא לא יקבל הצעות מאירופה, אז מעבר לליגה הסעודית יהיה אופציה טובה, במיוחד עם שמות גדולים כמו כריסטיאנו רונאלדו".

במקביל, סלאח הפצוע לא לוקח חלק במחנה ההכנה של נבחרת מצרים לקראת המונדיאל על ארצות הברית. המצרים יפגשו את ספרד למשחק ידידות בברצלונה, לאחר ניצחון 0:4 על ערב הסעודית בג'דה. מצרים הוגרלה לבית מספר 7 בגביע העולם יחד עם בלגיה, ניו זילנד ואיראן, שהשתתפותה עדיין מוטלת בספק בצל המלחמה, בטורניר שייערך בין ה-11 ביוני ל-19 ביולי.

