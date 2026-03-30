חזרה לשגרה: נקבעו דיונים בביה"ד בחודש אפריל

ההתאחדות לכדורגל פרסמה היום (שני) כי הדיונים הבאים בבית הדין המשמעתי יתקיימו ביום ראשון ושני (05-06/04), חול המועד פסח. סה"כ 43 דיונים צפויים להתקיים בבית הדין ברמת גן, כשמתוכם 12 העמדות לדין מתייחסות לקבוצות ליגות א'-ג', 28 העמדות לדין בהתייחס למחלקות הנוער והיתר בדבר הליגה הלאומית.

ליגות נמוכות

ב-05/04 יועמדו לדין מ.כ צעירי טמרה (התנהגות בלתי הולמת), טאהא זידאנו ממ.כ צעירי טמרה (העלבת שופט המשחק, אי ציות להוראות שופט המשחק והתנהגות בלתי הולמת), מוסטפא סובח ממ.כ צעירי טמרה (העלבת שופט המשחק, אי ציות להוראת שופט המשחק), הפועל דליית את כרמל (התפרצות לשדה המשחק והפתרעות אוהדים) וכן מהדי אלאעסם מכבי עירוני חורה (העלבת שופט המשחק והתנהגות בלתי הולמת).

ב-06/04 יועמדו לדין מכבי אום אל פאחם (הופעה למשחק בניגוד להוראות, התפרעות, תגרה ותקיפה, והתפרצות לשדה המשחק), עלי מחאמיד (היו"ר/מנכ"ל), מוסטפא מחאמיד ועלי מחאמיד (חבר הנהלה) ממכבי אום אל פאחם (השתתפות בקטטה), אדיר חליפה מהפועל 'בני רגב' לוד (העלבת שופט המשחק), בני רמלה (הופעה למשחק בניגוד להוראות) ואלון לוי ממכבי השרון נתניה (התנהגות בלתי הולמת).

שחקני הפועל "בני רגב" לוד (יונתן גינזבורג)

מחלקות נוער

ב-05/04 יועמדו לדין פאדי אבו מוך מהנוער של איחוד בני באקה, הפועל עירוני כרמיאל מליגת נערים א' ארצית צפון, אלעד אסולין מנערים א' של מ.ס קריית ים, מ.כ קריית חיים מליגת נערים א' צפון, יעקב כהן מנערים א' של מ.כ קריית חיים, מ.ס קריית ים מליגת נערים א' צפון, מג'ד מסעוד מנערים א' של הפועל באקה אל גרבייה, הפועל באקה אל גרבייה מליגת נערים א' שרון, מכבי אחי נצרת מליגת נערים א' יזרעאל.

משה טולדנו מנערים א' של מכבי סקציה מעלות תרשיחא, אחמד אבו עלו מילדים א' של מכבי איתחאד מועאוויה, מ.כ מיתר 2 מליגת ילדים ג' דרום 2, יוסי אבלחק מילדים ג' של מ.כ מיתר 2, שי מימון מילדים ג' של הפועל חוף הכרמל, הפועל באר שבע מליגת ילדים טרום א' מרכז, ניצן דמרי מילדים טרום א' של הפועל באר שבע, מ.ס באר שבע מליגת ילדים טרום א' שפלה, מ.כ מעיליא מליגת טרום ילדים ב' צפון והפועל שגב שלום מליגת נוער שפלה.

ב-06/04 יועמדו לדין הפועל תל אביב מליגת נערים א' - על, עילאי בן יוסף מנערים ג' של מכבי יבנה, ג'ורג' אבו חנא מנערים ג' של הפועל לוד, עירוני הרצליה מליגת ילדים א' שרון 1, אחווה כפר קרע 2 מליגת ילדים ב' צפון השרון, הפועל בית אליעזר מליגת ילדים ב' צפון השרון, איחוד בני באקה 2 מליגת ילדים ב' שרון 1, תום חכמון מטרום ילדים א' של הפועל מחנה יהודה צפון ומ.כ רמת השרון מליגת ילדות א' מרכז.

ליגה לאומית

עירוני מודיעין תעלה לדין משמעתי בגין אי קיום חובות הקבוצה הביתית, פגיעה ע"י אוהדים, התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים, מהמשחק שלה מול הפועל כפר שלם. בני יהודה ת"א תעלה לדין משמעתי בגין קריאות גזעניות ו/או פוגעניות, פגיעה ע"י אוהדים והתפרעות אוהדים, מהמשחק שלה מול מכבי פתח תקווה. גם אלירן עובד (בעלי בני יהודה ת"א) יעלה לדין, זאת בגין העלבת שופט המשחק והתנהגות בלתי הולמת.