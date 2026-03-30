יום שני, 30.03.2026 שעה 12:29
כדורגל ישראלי >> ליגה לאומית
לוח תוצאות
ליגה לאומית 25-26
5126-5625מכבי פ"ת1
4328-3825מכבי הרצליה2
4027-3625הפועל ראשל"צ3
3728-3625הפועל ר"ג4
3733-3026בני יהודה5
3528-3225מ.ס קריית ים6
3536-3625הפועל כפר שלם7
3330-2725הפועל כפ"ס8
3332-2625הפועל רעננה9
3143-2826הפועל עפולה10
3032-3125מ.ס כפר קאסם11
3045-4226מכבי יפו12
2738-3226הפועל נוף הגליל13
2737-2725עירוני מודיעין14
2634-2525הפועל עכו15
2430-2525הפועל חדרה16

חזרה לשגרה: נקבעו דיונים בביה"ד בחודש אפריל

12 העמדות לדין לקבוצות א'-ג' ממשחקים שהתקיימו לקראת סוף פברואר, רגע לפני מבצע שאגת הארי. בין היתר, יועמדו לדין דליית אל כרמל ואום אל פאחם

בית הדין (אסי ממן)
ההתאחדות לכדורגל פרסמה היום (שני) כי הדיונים הבאים בבית הדין המשמעתי יתקיימו ביום ראשון ושני (05-06/04), חול המועד פסח. סה"כ 43 דיונים צפויים להתקיים בבית הדין ברמת גן, כשמתוכם 12 העמדות לדין מתייחסות לקבוצות ליגות א'-ג', 28 העמדות לדין בהתייחס למחלקות הנוער והיתר בדבר הליגה הלאומית.

ב-05/04 יועמדו לדין מ.כ צעירי טמרה (התנהגות בלתי הולמת), טאהא זידאנו ממ.כ צעירי טמרה (העלבת שופט המשחק, אי ציות להוראות שופט המשחק והתנהגות בלתי הולמת), מוסטפא סובח ממ.כ צעירי טמרה (העלבת שופט המשחק, אי ציות להוראת שופט המשחק), הפועל דליית את כרמל (התפרצות לשדה המשחק והפתרעות אוהדים) וכן מהדי אלאעסם מכבי עירוני חורה (העלבת שופט המשחק והתנהגות בלתי הולמת).

ב-06/04 יועמדו לדין מכבי אום אל פאחם (הופעה למשחק בניגוד להוראות, התפרעות, תגרה ותקיפה, והתפרצות לשדה המשחק), עלי מחאמיד (היו"ר/מנכ"ל), מוסטפא מחאמיד ועלי מחאמיד (חבר הנהלה) ממכבי אום אל פאחם (השתתפות בקטטה), אדיר חליפה מהפועל 'בני רגב' לוד (העלבת שופט המשחק), בני רמלה (הופעה למשחק בניגוד להוראות) ואלון לוי ממכבי השרון נתניה (התנהגות בלתי הולמת).

ב-05/04 יועמדו לדין פאדי אבו מוך מהנוער של איחוד בני באקה, הפועל עירוני כרמיאל מליגת נערים א' ארצית צפון, אלעד אסולין מנערים א' של מ.ס קריית ים, מ.כ קריית חיים מליגת נערים א' צפון, יעקב כהן מנערים א' של מ.כ קריית חיים, מ.ס קריית ים מליגת נערים א' צפון, מג'ד מסעוד מנערים א' של הפועל באקה אל גרבייה, הפועל באקה אל גרבייה מליגת נערים א' שרון, מכבי אחי נצרת מליגת נערים א' יזרעאל.

משה טולדנו מנערים א' של מכבי סקציה מעלות תרשיחא, אחמד אבו עלו מילדים א' של מכבי איתחאד מועאוויה, מ.כ מיתר 2 מליגת ילדים ג' דרום 2, יוסי אבלחק מילדים ג' של מ.כ מיתר 2, שי מימון מילדים ג' של הפועל חוף הכרמל, הפועל באר שבע מליגת ילדים טרום א' מרכז, ניצן דמרי מילדים טרום א' של הפועל באר שבע, מ.ס באר שבע מליגת ילדים טרום א' שפלה, מ.כ מעיליא מליגת טרום ילדים ב' צפון והפועל שגב שלום מליגת נוער שפלה.

ב-06/04 יועמדו לדין הפועל תל אביב מליגת נערים א' - על, עילאי בן יוסף מנערים ג' של מכבי יבנה, ג'ורג' אבו חנא מנערים ג' של הפועל לוד, עירוני הרצליה מליגת ילדים א' שרון 1, אחווה כפר קרע 2 מליגת ילדים ב' צפון השרון, הפועל בית אליעזר מליגת ילדים ב' צפון השרון, איחוד בני באקה 2 מליגת ילדים ב' שרון 1, תום חכמון מטרום ילדים א' של הפועל מחנה יהודה צפון ומ.כ רמת השרון מליגת ילדות א' מרכז.

עירוני מודיעין תעלה לדין משמעתי בגין אי קיום חובות הקבוצה הביתית, פגיעה ע"י אוהדים, התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים, מהמשחק שלה מול הפועל כפר שלם. בני יהודה ת"א תעלה לדין משמעתי בגין קריאות גזעניות ו/או פוגעניות, פגיעה ע"י אוהדים והתפרעות אוהדים, מהמשחק שלה מול מכבי פתח תקווה. גם אלירן עובד (בעלי בני יהודה ת"א)  יעלה לדין, זאת בגין העלבת שופט המשחק והתנהגות בלתי הולמת.

