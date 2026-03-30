יום שני, 30.03.2026 שעה 12:39
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

באירופה בטוחים: צ'אבי אלונסו יגיע לליברפול

ביבשת מדווחים כי רק זכייה בלתי צפויה בליגת האלופות תשאיר את ארנה סלוט על הקווים באנפילד, כשהמאמן הספרדי צפוי להחליפו ולחזור לקבוצה בה שיחק

|
צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

מאז פרידתו מריאל מדריד בינואר האחרון, השמועות סביב עתידו של צ'אבי אלונסו לא פוסקות, אך נראה כי היעד המסתמן הופך ברור מרגע לרגע. למרות ששמו נקשר למספר מועדוני פאר ביבשת, בגרמניה ובאנגליה גוברת ההערכה כי המאמן הספרדי יחזור לקדנציה שנייה בליברפול - הפעם על הקווים.

לפי דיווחים ב"בילד" הגרמני, המנהל המקצועי של המייטי רדס, מייקל אדוארדס, כבר סימן את אלונסו כאיש שיוביל את הקבוצה בעונת 2026/27. למרות שארנה סלוט נהנה מרקדיט בזכות הזכייה באליפות ב-2025, העונה הנוכחית מאתגרת הרבה יותר עבור ההולנדי.

חוסר היציבות בליגה, ההוצאות הכבדות על רכש שלא תמיד הצדיק את עצמו, והמתיחות המתוקשרת עם מוחמד סלאח, ערערו את מעמדו באנפילד. במועדון משדרים כרגע שקט, אך מבינים כי ללא זכייה בליגת האלופות, יהיה קשה להצדיק את המשך העסקתו של סלוט.

ארנה סלוט ומוחמד סלאח (IMAGO)ארנה סלוט ומוחמד סלאח (IMAGO)

גם נאגלסמן וגלסנר מועמדים

אלונסו, מצידו, לא ממהר. המאמן שלקח פסק זמן מאז שעזב את הבלאנקוס, מחזיק ברזומה מרשים שכולל את שבירת ההגמוניה של באיירן מינכן בגרמניה עם באייר לברקוזן. ההישגים ההיסטוריים שלו משאירים אותו בראש רשימת המבוקשים של ענקיות אירופה, אך הקשר הרגשי לליברפול עשוי להכריע.

לצד שמו של אלונסו, מוזכרים כמועמדים נוספים גם סבסטיאן הנס משטוטגרט, יוליאן נאגלסמן ואוליבר גלסנר, אך נכון לעכשיו, נראה שאלונסו הוא המועמד המועדף על ראשי ליברפול כמי שיכול להחזיר את המועדון למסלול הניצחונות. בצל ההמתנה, נראה שדבר אחד בטוח: צ'אבי אלונסו יחזור לקווים בעונה הבאה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */