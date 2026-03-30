באירופה בטוחים: צ'אבי אלונסו יגיע לליברפול

מאז פרידתו מריאל מדריד בינואר האחרון, השמועות סביב עתידו של צ'אבי אלונסו לא פוסקות, אך נראה כי היעד המסתמן הופך ברור מרגע לרגע. למרות ששמו נקשר למספר מועדוני פאר ביבשת, בגרמניה ובאנגליה גוברת ההערכה כי המאמן הספרדי יחזור לקדנציה שנייה בליברפול - הפעם על הקווים.

לפי דיווחים ב"בילד" הגרמני, המנהל המקצועי של המייטי רדס, מייקל אדוארדס, כבר סימן את אלונסו כאיש שיוביל את הקבוצה בעונת 2026/27. למרות שארנה סלוט נהנה מקרדיט בזכות הזכייה באליפות ב-2025, העונה הנוכחית מאתגרת הרבה יותר עבור ההולנדי.

חוסר היציבות בליגה, ההוצאות הכבדות על רכש שלא תמיד הצדיק את עצמו, והמתיחות המתוקשרת עם מוחמד סלאח, ערערו את מעמדו באנפילד. במועדון משדרים כרגע שקט, אך מבינים כי ללא זכייה בליגת האלופות, יהיה קשה להצדיק את המשך העסקתו של סלוט.

ארנה סלוט ומוחמד סלאח (IMAGO)

גם נאגלסמן וגלסנר מועמדים

אלונסו, מצידו, לא ממהר. המאמן שלקח פסק זמן מאז שעזב את הבלאנקוס, מחזיק ברזומה מרשים שכולל את שבירת ההגמוניה של באיירן מינכן בגרמניה עם באייר לברקוזן. ההישגים ההיסטוריים שלו משאירים אותו בראש רשימת המבוקשים של ענקיות אירופה, אך הקשר הרגשי לליברפול עשוי להכריע.

לצד שמו של אלונסו, מוזכרים כמועמדים נוספים גם סבסטיאן הנס משטוטגרט, יוליאן נאגלסמן ואוליבר גלסנר, אך נכון לעכשיו, נראה שאלונסו הוא המועמד המועדף על ראשי ליברפול כמי שיכול להחזיר את המועדון למסלול הניצחונות. בצל ההמתנה, נראה שדבר אחד בטוח: צ'אבי אלונסו יחזור לקווים בעונה הבאה.