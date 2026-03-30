גארד מהליגה השבדית: חיזוק משמעותי לאשקלון

א.ס עירוני אשקלון ממשיכה להתחזק ומחתימה את הגארד האתלטי אסא וויליאמס. האחרון מגיע לדרומיים לאחר שפתח את העונה בקבוצת קופינג סטארס מהליגה השבדית.

אשקלון איבדה כזכור בגלל המצב את שני הזרים הקודמים, לטרל ריד וטיילר וויידמן. לקבוצה נשאר, על פי המתווה הישן, זר אחד בלבד להחתים והם החתימו את הסנטר, קוואטריוס ווילסון, בשבוע שעבר. לאחר מכן שונה המתווה ולמועדון מהדרום התאפשר להביא זר נוסף וכעת מצא את הגארד שחיפש.

נכון לרגע זה, האשקלונים במקום החמישי בטבלת הליגה הלאומית בכדורסל, עם מאזן של 15 ניצחונות ושמונה הפסדים בתום 23 משחקים. הקבוצה קולעת בממוצע העונה 84.5 נקודות למשחק, וסופגת 83.1.