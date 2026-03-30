יום שני, 30.03.2026 שעה 21:54
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל

גארד מהליגה השבדית: חיזוק משמעותי לאשקלון

אחרי שינוי המתווה והחתמת קוואטריוס ווילסון, במועדון מהדרום צירפו זר שני לסגל והנחיתו את אסא וויליאמס מקופינג סטארס. שגיא גודס חתם גם בקבוצה

|
שחקני אשקלון (יעל אמסילי)
א.ס עירוני אשקלון ממשיכה להתחזק ומחתימה את הגארד האתלטי אסא וויליאמס. האחרון מגיע לדרומיים לאחר שפתח את העונה בקבוצת קופינג סטארס מהליגה השבדית.

אשקלון איבדה כזכור בגלל המצב את שני הזרים הקודמים, לטרל ריד וטיילר וויידמן. לקבוצה נשאר, על פי המתווה הישן, זר אחד בלבד להחתים והם החתימו את הסנטר, קוואטריוס ווילסון, בשבוע שעבר. לאחר מכן שונה המתווה ולמועדון מהדרום התאפשר להביא זר נוסף וכעת מצא את הגארד שחיפש.

חיזוק ישראלי: שגיא גודס חזר מארה”ב וחתם במועדון

אשקלון השיגה חיזוק גם בזרת הישראלים. שגיא גודס חתם היום (שני) בקבוצה מהליגה הלאומית. הרכז בן ה-19 (1.82 מטרים), שגדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב ואף נבחר בעונה שעברה ל-MVP של גמר גביע המדינה לנוער, הוא בנו של גיא גודס, שמשמש כמנהל המקצועי של אשקלון. גודס שיחק עד כה העונה באקדמיית IMG היוקרתית בארצות הברית, וכעת חוזר לארץ.

נכון לרגע זה, האשקלונים במקום החמישי בטבלת הליגה הלאומית בכדורסל, עם מאזן של 15 ניצחונות ושמונה הפסדים בתום 23 משחקים. הקבוצה קולעת בממוצע העונה 84.5 נקודות למשחק, וסופגת 83.1. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
