גארד מהליגה השבדית: חיזוק משמעותי לאשקלון

א.ס עירוני אשקלון ממשיכה להתחזק ומחתימה את הגארד האתלטי אסא וויליאמס. האחרון מגיע לדרומיים לאחר שפתח את העונה בקבוצת קופינג סטארס מהליגה השבדית.

אשקלון איבדה כזכור בגלל המצב את שני הזרים הקודמים, לטרל ריד וטיילר וויידמן. לקבוצה נשאר, על פי המתווה הישן, זר אחד בלבד להחתים והם החתימו את הסנטר, קוואטריוס ווילסון, בשבוע שעבר. לאחר מכן שונה המתווה ולמועדון מהדרום התאפשר להביא זר נוסף וכעת מצא את הגארד שחיפש.

חיזוק ישראלי: שגיא גודס חזר מארה”ב וחתם במועדון

אשקלון השיגה חיזוק גם בזרת הישראלים. שגיא גודס חתם היום (שני) בקבוצה מהליגה הלאומית. הרכז בן ה-19 (1.82 מטרים), שגדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב ואף נבחר בעונה שעברה ל-MVP של גמר גביע המדינה לנוער, הוא בנו של גיא גודס, שמשמש כמנהל המקצועי של אשקלון. גודס שיחק עד כה העונה באקדמיית IMG היוקרתית בארצות הברית, וכעת חוזר לארץ.

שגיא גודס (עודד קרני איגוד הכדורסל)

נכון לרגע זה, האשקלונים במקום החמישי בטבלת הליגה הלאומית בכדורסל, עם מאזן של 15 ניצחונות ושמונה הפסדים בתום 23 משחקים. הקבוצה קולעת בממוצע העונה 84.5 נקודות למשחק, וסופגת 83.1.