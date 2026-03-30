כבל: ברור שיש בעיות, אבל ההחלטה לחזור נכונה

אחרי הפסקה של יותר מחודש בעקבות המלחמה מול איראן וחיזבאללה, ליגת העל תחזור בשבת הקרובה עם המחזור ה-25, בו מכבי תל אביב תתארח אצל הפועל חיפה כשאנו בישורת האחרונה לפני הפלייאוף. בתוך כך, גם מאמן האלופה רוני דיילה כבר חזר לישראל. חבר הכנסת לשעבר ואוהד הצהובים, איתן כבל, דיבר על המצב של הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

התגעגעת למכבי ת”א?

”אני כל הזמן מתגעגע. ספורט זה אומר שחוזרים לשפיות”.

מה אתה חושב על חזרת ליגת העל?

”לפחות צריך לנסות. ברור שיש בעיות בגלל המצב ויש בעיה עם הזרים וההרכבים, אבל ההחלטה היא נכונה מבחינתי”.

מה דעתך המקצועית בכל מה שקשור לחזרה?

”זה מבחן לכוחן של קבוצות, לישראלים שבהם. אנחנו במדינה שהבעיות בה הן חלק מאיתנו לצערי, אני מאוד מאוד מקווה שלא יתרחש אירוע שנצטער עליו. מי שתזכה באליפות תזכה, אני מאמין שלמכבי ת”א יש את היכולת לנצח גם במצב כזה, כמכביסט אני צריך לחשוב ככה”.

שחקני מכבי תל אביב מאושרים (רדאד ג'בארה)

מי תיקח את האליפות?

”מכבי ת”א, ברור”.

ואם לא מכבי ת”א?

”מכבי ת”א ב’”.

מה אתה חושב על מה שהיה בכנסת עם התקציב?

”בושה כזאת לא הייתה מעולם. נשברו כל הכללים, אנשים מבישים. זו כבר לא פוליטיקה, זה איבוד ערך, הם כבר לא נציגים שלנו. כזה עוד לא היה, בוודאי בזמן מלחמה כשאנחנו פתוחים בכל החזיתות, חיילים חוזרים בארונות והמשפחות משוועות לעזרה. אני אומר את זה כאדם מאמין – זאת לא התורה שלי”.