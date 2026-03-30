"המטרה של ר"ג - לעלות תוך שנתיים לליגת העל"

אחרי שחשפנו כבר בחודש פברואר על קבוצת אנשי העסקים שבדרך להפועל רמת גן, אתמול (ראשון) היא סיכמה על רכישת האורדונים מידיו של אמיר חמיאס תמורת 1.5 מיליון שקלים. פוני אשכנזי, שיזם את רכישת הקבוצה, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

אם נעשה לו”ז, מחר החתימה על הרכישה?

”מחר בע”ה”.

מי עומד מאחורי הקבוצה הזאת, מה התפקיד של חנן סלנסון?

”זה חבר טוב שלי, ביקשנו ממנו שינהל את המשא ומתן, הוא איש עסקים שיעזור לי הרבה ברמת גן”.

חנן יהיה הבעלים?

”נכון לעכשיו לא”.

אז מי הולך לעמוד בראש הדבר הזה?

”מחר אחרי החתימה כולם ידעו מי יהיה בהפועל רמת גן”.

למה רק מחר?

”זה לא היה קל לקחת את הפועל רמת גן”.

פוני אשכנזי (שחר גרוס)

למה?

”היו קצת בעיות, בליגה לאומית תמיד יש בעיות של כספים”.

לקחתם חברת ראיית חשבון והפכתם את הספרים, מה מצאתם שם?

”קודם כל מה שמצאנו בספרים זה מתאים לנו, אם לא אז לא היינו רוכשים את הקבוצה”.

מאיפה האנשים שרוכשים את הקבוצה?

”יש מאירופה ומארה”ב, יש חבורה של אנשים שאוהדים את הפועל ר”ג”.

מי עומד בראש הפועל ר”ג? מי האיש שיקבל את ההחלטות?

”מאחרי הצהריים אנחנו נקבל את ההחלטות, נשב ונסדר את זה. אני נציג הבעלים ואני אקבע”.

עד עכשיו אתה עבדת בעיריית גבעתיים, אתה עוזב את העירייה?

”כן, הולך להתעסק רק בהפועל רמת גן”.

עומר בוקסנבוים יבוא להפועל רמת גן?

”יש לו עבודה בהפועל ת”א, הלוואי עלי אחד כמוהו. אני לא פניתי אליו. הוא נמצא במקום של פלאים, הוא מתקדם שם והקבוצה מצליחה, למה לעזוב מקום מצליח? יש כל מיני גורמים שמושכים בחוטים ומנסים לשדך, אחרי החתימה נשב, נדבר, נחליט ונוכל להתקדם”.

עומר בוקסנבוים (חגי מיכאלי)

אני מנסה להבין מי האנשים שעומדים מאחורי הדבר הזה, כמה כסף יש להם ובכמה אנשים מדובר?

”האנשים שמאחורי זה יכולים לקנות את כל הקבוצות בליגת העל ביחד”.

מי תהיה הדמות המקצועית?

”אתה מסכים איתי שחייב להיות שם בהתאחדות? אז תחכו עוד יום-יומיים”.

אנחנו בחודש אפריל עוד מעט, למה לא חיכיתם לסיום העונה?

”את האמת, זה התאריך הכי טוב שאפשר לקחת בו את הכדורגל. אתה בא ולומד את הכל ומכין את עצמך טוב טוב לליגה לשנה הבאה”.

מה המטרות שלכם?

”קודם כל אנחנו רוצים לשפר את מחלקת הנוער, יש שם ירידה גדולה. הפועל רמת גן זאת קבוצה שמייצרת שחקנים, קודם כל הולכים להשקיע בשחקנים צעירים”.

המטרה שלכם היא לא להחזיר את הפועל רמת גן לליגת העל?

”זה לא הוקוס פוקוס, צריך קצת סבלנות. קודם כל תן להיכנס לקבוצה, להכיר את האנשים שיש שם ונראה איך אנחנו מתקדמים”.

אוהדי הפועל רמת גן (שחר גרוס)

כמה התקציב יהיה?

”יפה מאוד, מעל הממוצע. אנחנו נשב ונראה איזה שחקנים אנחנו יכולים לקחת, נבנה תקציב טוב”.

רן קוניק אמר שאם לא יהיה את השם גבעתיים בקבוצה הוא יפסיק לתמוך בקבוצה.

”בתור יליד גבעתיים אני יודע שרוב שחקני הנוער בקבוצה מהעיר, וכשאני אכנס לקבוצה היא תהיה הפועל רמת גן/גבעתיים. לפני 50 שנה היה איחוד עם הפועל גבעתיים”.

שנה מהיום, איפה תהיה הפועל רמת גן?

”תהיה מסיבה של עלייה לליגת העל”.

אתה כבר לא מתלהב כמו פעם.

”אני עכשיו התקררתי ומדבר יותר רגוע. הפועל רמת גן הולכת לעידן חדש להרבה מאוד שנים. המטרה שלה היא להיות בליגת העל תוך שנתיים”.

כמה חובות יש? 3-4 מיליון שקלים?

”מחר אדע במדויק. נגיד יש חוב מיליון שקל, זה יעזור לכם? בוא תיכנס לכל הקבוצות בליגה הלאומית ותראה את החובות שלהן, כולן בחובות”.

רן קוניק (נעם מורנו)

כמה אתם משלמים על הבעלות?

”קיבלו אחלה מחיר עם החובות שיש להם”.

כמה חובות אז?

”תשאל את בקרת התקציבים”.

הם הגיעו לארץ החבר’ה?

”כן, הם כולם פה. הפועל רמת גן הולכת לעידן חבל הזמן. יש דברים מדהימים, חכו בסבלנות. כשהפועל רמת גן תהיה שלי, אני אביא את האנשים שלי”.

האם אתה מתכנן לקחת איתך עוד שחקני עבר של הפועל רמת גן?

”כל מי שרוצה לעזור להפועל רמת גן – הדלת פתוחה”.

פנית לאנשים?

”אנשים פונים אליי, התקשר אליי אתמול בחור מדובאי ואמר שהוא עובד שם ורוצה לעזור לי. הוא רוצה לתרום להפועל רמת גן ומדובר בהרבה כסף”.

שחקני הפועל רמת גן חוגגים (שחר גרוס)

לפי איך שאתה מדבר המטרה צריכה להיות לעלות ליגה שנה הבאה?

”תמיד יכולים להיות פאקים”.

מה עם שיפוץ האצטדיון?

”ראש עיריית ר”ג, כרמל שאמה הכהן, משפץ בשבילנו את אצטדיון וינטר. כרגע אין לנו מגרש, בושה וחרפה שהקבוצה מתאמנת בינתיים בנס ציונה. בשביל זה לחצנו ועכשיו יהיו לנו מגרשי אימונים. יסדרו לנו את וינטר ונתקדם הלאה”.