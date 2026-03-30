יום שני, 30.03.2026 שעה 19:08
שונות  >> שיחת היום של שוופס

דייויד בסן: לדעתי לא יותר מ-50% מהזרים יחזרו

מנכ"ל המנהלת ל"שיחת היום": "הרעיון הוא להאריך את מועד ההעברות עד לסיום העונה הסדירה, נבטל את הפליי-אין. יש לינאי זכויות על ההייפ בכדורסל"

דייויד בסן (שחר גרוס)
ישיבת המנהלת בכדורסל התכנסה ביום חמישי האחרון כדי לדון בדבר חזרת המשחקים, כאשר בסיומה של הצבעת בעד ונגד קבעה כי לא יהיה פורמט של בועה מחוץ לישראל. כרגע מסתמן שהליגה הבכירה תשוב באמצע אפריל, ומנכ”ל המנהלת דייויד בסן עלה לדבר על הכל בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

יש מתווה עם הכל? הכל סגור לחזרה? אני מבין שאתה מודיע לקבוצות גם על הטיסה מאתונה שאתם מארגנים להחזרת הזרים לארץ.
”בגדול פנו אלינו הקבוצות בגלל הקושי לארגן טיסות לארץ, ביקשו ממנו לסדר משהו מרוכז. פנינו לחברת ארקיע שבשנייה שמרו לנו מקומות על טיסה מיוחדת. נרכז את כל הזרים שחוזרים לארץ מאתונה, ומשם נביא אותם לישראל”.

מה בעצם מתווה החזרה של הליגה?
”אנחנו הכנו תוכנית שנביא אותה לאישור, הרעיון הכללי שלו הוא לאפשר כמה שיותר גמישות לקבוצות בכל הנושא של להביא זרים, להחתים ולהקפיא עד סיום המלחמה. מתווה טיפה מורכב”.

סם אלגסם אלג'יקי. הזר של גליל עליון כבר לא יחזור לליגה (ניסן עייש)

מה זה אומר? החלפת הזרים תוארך את חודש מאי?
”אני לא רוצה להיכנס לפרטים כי זה לא הוגן כלפי הקבוצות, הרעיון הוא להאריך את מועד ההעברות כנראה עד סיום העונה הסדירה, ולייצר להם פתרונות כדי שהליגה תהיה תחרותית עד כמה שאפשר. אנחנו לוקחים בחשבון שגם ייקח זמן עד שנוכל להניע את העסק”.

“לדעתי לא יותר מ-50% מהזרים יחזרו”

תן לנו את לוח הזמנים הצפוי.
”18 באפריל מתחילים לשחק ולהשלים את העונה הסדירה. יש לנו הרבה אתגרים עם מכבי והפועל תל אביב שמשחקות ביורוליג. באזור ה-31 במאי להתחיל את הפלייאוף, ששם סדרות רבע הגמר יקוצרו לטוב מ-3, וחצאי הגמר והגמר יהיו הטוב מ-5. נבטל גם את הפליי-אין”.

למכבי והפועל ת”א אתם תתנו להישאר שם?
”לא, הם יהיו חייבים לחזור”.

אנטוניו בלייקני וג'ימי קלארק. יש אתגרים עם מכבי והפועל ת"א (רועי כפיר)

מה אתה שומע מהקבוצות?
”הייתה הצבעה, יש קשיים ורובם נובעים מהחזרת הזרים. מקווה שהם יצליחו להתגבר על זה”.

כמה אחוז מהזרים לדעתך יחזרו?
”לדעתי לא יותר מ-50%. אבל אנחנו נותנים לקבוצות אופציות להחתים זרים אחרים במקומם”.

כמה המחירים יעלו בגלל המלחמה?
”אני חושב שנשלם מס מלחמה בשני אופנים: אחד במחיר שיעלה והשני הוא באיכות. בסוף שחקנים שיבואו לפה בזמן המלחמה זה שחקנים שיקבלו פרמייה משמעותית ביחס למה שהם היו מקבלים במקומות אחרים, זה חלק מהעניין. אנחנו נמצאים במציאות שאף אחד לא יודע מתי היא תסתיים. יכול להיות פה דשדוש גם חודשים קדימה”.

מקס היידגר. יעזוב גם כן? (רועי כפיר)מקס היידגר. יעזוב גם כן? (רועי כפיר)

“הפועל ירושלים ביורוליג? צריך לראות אם ירחיבו את הליגה”

הפועל ת”א היו נגד חזרה לישראל ורצו בועה, אני יודע שעופר ינאי שיגע את היו”ר והציע לממן.
”אני לא מכיר רעיונות כאלה, איתי זה לא דובר. אני חושב שעניין הבועה די הסתיים לאור התוצאות של ההצבעה”.

אתה ועופר ינאי לא משדרים על אותו גל אני מבין.
”לי ולעופר ינאי יש מערכת יחסים שנשאיר אותה בינינו. אני לא האישו פה, יש לו הרבה זכויות בהייפ שיש על הכדורסל בשנים האחרונות. עופר פועל 100% לטובת הפועל ת”א ואנחנו פועלים 100% לטובת הליגה”.

עופר ינאי. "פועל 100% לטובת הפועל תל אביב" (חגי מיכאלי)עופר ינאי. "פועל 100% לטובת הפועל תל אביב" (חגי מיכאלי)

ראיתי את הפועל ת”א מקבלת השבוע כמעט 120 נקודות, יש בעיה בקבוצה הזאת. חשוב לכדורסל הישראלי שהפועל ת”א תעשה עוד עונה ביורוליג. לגבי הפועל ירושלים, מה אתה חשוב שהסיכויים שלה להיות ביורוליג?
”באמת שאני לא יודע. קודם כל צריך לראות אם ירחיבו את הליגה ל-22 קבוצות ואז אני חושב שיהיה להם סיכוי טוב, וגם להפועל ת”א אם היא לא תעשה קריטריון. צריך לראות גם מתי מחזירים את הרוסיות, לא חושב שיש מישהו שיודע להגיד מה יהיה”.

