יום שני, 30.03.2026 שעה 15:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

כץ: אני נשאר, מקווה שהמלחמה תחזק אותנו

בעלי הפועל חיפה ב"שיחת היום": "בארץ עוברים חוויה לא קלה. אחרי מלחמת ששת הימים היה מצב רוח יותר טוב. הזרים? מתנהגים למופת, אין תלונות אליהם"

|
יואב כץ (עמרי שטיין)
הפועל חיפה הייתה במומנטום נהדר כשנעצרה הליגה בעקבות המלחמה עם איראן. לאחר החלפתו של גל אראל בחיים סילבס, האדומים מהכרמל רשמו ניצחון חשוב על הפועל פ”ת ותיקו 1:1 מרשים מול הפועל ב”ש בטרנר, במה שנתן להם הרבה אוויר לנשימה במאבקי התחתית. בעלי הקבוצה יואב כץ עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE והתייחס בין היתר גם למלחמה.

יואב אתה יכול להגיד לנו איך רואים את המלחמה מהצד של ארה”ב, מהתקשורת האמריקאית?
”לפני שנעבור לטראמפ, היום היו לנו שתי אזעקות באימון, אני מאוד מקווה שזה לא ישפיע על השחקנים ועל המשחק הבא. בארץ עוברים חוויה לא קלה”.

איך אתה רואה את זה משם?
”אני מדבר הרבה עם אנשים מהארץ והם לא במצב רוח הכי טוב, אחרי מלחמת ששת הימים היה מצב רוח הרבה יותר טוב. זו תקופה מאוד מאוד קשה, לא הייתה תקופה כזאת במדינת ישראל. בקשר לארה”ב, אני לא המומחה הכי גדול בעולם אבל רוב האמריקאים לא מרגישים בזה, זה לא חלק מהיום-יום שלהם”.

שחקני הפועל חיפה. היו להם שתי אזעקות באימון (רועי כפיר)שחקני הפועל חיפה. היו להם שתי אזעקות באימון (רועי כפיר)

אבל מה עם עליית מחירי הדלק?
”מחירי הדלק אתה פוגש אותם פעם בשבוע כשאתה ממלא את המכל וזה עדיין לא כזה נורא. זה כלי פוליטי. אפילו הרפובליקנים שמאוד מאוד תומכים בטראמפ ובישראל מתחילים לשנות כיוון מבחינה פוליטית, בעיקר בגלל מחירי הדלק”.

איך הקבוצה שלך חוזרת?
”היא חוזרת בסדר. בסופו של דבר זה איך כל הקבוצות ישחקו כשהמדינה תחת איום טילים. השאלה אם זה ישפיע יותר או ישפיע פחות. אני מקווה שזה לא ישפיע בכלל על השחקנים. לא חושב שהיה דבר כזה בכלל בתולדות האנושות”.

הזרים הביעו חשש?
”הייתי אומר שהזרים מתנהגים למופת. אין לי שום תלונה אליהם, קשה בעיקר למשפחות. הם באו לשחק כדורגל ולא באו לרוץ לממ”דים”.

סילבס והזרים של הפועל חיפה. "אין לי שום תלונה אליהם" (הפועל חיפה)סילבס והזרים של הפועל חיפה. "אין לי שום תלונה אליהם" (הפועל חיפה)

יום ראשון יש לכם משחק מול מכבי ת”א, מה אתה מצפה מהמשחק הזה?
”אני מצפה שאחרי 8 שנים נתגבר עליהם. אני מקווה מהמלחמה דווקא תחזק את השחקנים שלנו”.

יואב אתה לא מכרת את הקבוצה. אתה שנה הבאה נשאר כבעלים עם תמיכה רחבה?
”כן, אני נשאר, אבל אם יבוא קונה אני אשמח למכור”.

למה שלא תשנה טקטיקה ותשקיע הרבה כסף בקבוצה ואז תוכל למכור? אם הוא רוצה הוא מעמיד תקציב של 100 מיליון שקל, תקן אותי אם אני טועה.
”לא שמעתי מילה אחת שלך שהיא לא נכונה או לא מדויקת”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */