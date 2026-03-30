כץ: אני נשאר, מקווה שהמלחמה תחזק אותנו

הפועל חיפה הייתה במומנטום נהדר כשנעצרה הליגה בעקבות המלחמה עם איראן. לאחר החלפתו של גל אראל בחיים סילבס, האדומים מהכרמל רשמו ניצחון חשוב על הפועל פ”ת ותיקו 1:1 מרשים מול הפועל ב”ש בטרנר, במה שנתן להם הרבה אוויר לנשימה במאבקי התחתית. בעלי הקבוצה יואב כץ עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE והתייחס בין היתר גם למלחמה.

יואב אתה יכול להגיד לנו איך רואים את המלחמה מהצד של ארה”ב, מהתקשורת האמריקאית?

”לפני שנעבור לטראמפ, היום היו לנו שתי אזעקות באימון, אני מאוד מקווה שזה לא ישפיע על השחקנים ועל המשחק הבא. בארץ עוברים חוויה לא קלה”.

איך אתה רואה את זה משם?

”אני מדבר הרבה עם אנשים מהארץ והם לא במצב רוח הכי טוב, אחרי מלחמת ששת הימים היה מצב רוח הרבה יותר טוב. זו תקופה מאוד מאוד קשה, לא הייתה תקופה כזאת במדינת ישראל. בקשר לארה”ב, אני לא המומחה הכי גדול בעולם אבל רוב האמריקאים לא מרגישים בזה, זה לא חלק מהיום-יום שלהם”.

שחקני הפועל חיפה. היו להם שתי אזעקות באימון (רועי כפיר)

אבל מה עם עליית מחירי הדלק?

”מחירי הדלק אתה פוגש אותם פעם בשבוע כשאתה ממלא את המכל וזה עדיין לא כזה נורא. זה כלי פוליטי. אפילו הרפובליקנים שמאוד מאוד תומכים בטראמפ ובישראל מתחילים לשנות כיוון מבחינה פוליטית, בעיקר בגלל מחירי הדלק”.

איך הקבוצה שלך חוזרת?

”היא חוזרת בסדר. בסופו של דבר זה איך כל הקבוצות ישחקו כשהמדינה תחת איום טילים. השאלה אם זה ישפיע יותר או ישפיע פחות. אני מקווה שזה לא ישפיע בכלל על השחקנים. לא חושב שהיה דבר כזה בכלל בתולדות האנושות”.

הזרים הביעו חשש?

”הייתי אומר שהזרים מתנהגים למופת. אין לי שום תלונה אליהם, קשה בעיקר למשפחות. הם באו לשחק כדורגל ולא באו לרוץ לממ”דים”.

סילבס והזרים של הפועל חיפה. "אין לי שום תלונה אליהם" (הפועל חיפה)

יום ראשון יש לכם משחק מול מכבי ת”א, מה אתה מצפה מהמשחק הזה?

”אני מצפה שאחרי 8 שנים נתגבר עליהם. אני מקווה מהמלחמה דווקא תחזק את השחקנים שלנו”.

יואב אתה לא מכרת את הקבוצה. אתה שנה הבאה נשאר כבעלים עם תמיכה רחבה?

”כן, אני נשאר, אבל אם יבוא קונה אני אשמח למכור”.

למה שלא תשנה טקטיקה ותשקיע הרבה כסף בקבוצה ואז תוכל למכור? אם הוא רוצה הוא מעמיד תקציב של 100 מיליון שקל, תקן אותי אם אני טועה.

”לא שמעתי מילה אחת שלך שהיא לא נכונה או לא מדויקת”.