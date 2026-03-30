יום שני, 30.03.2026 שעה 15:56
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8106-869274דטרויט פיסטונס
69%7871-847874בוסטון סלטיקס
64%8185-862775ניו יורק ניקס
61%8531-879774קליבלנד קאבלירס
56%8744-886875אטלנטה הוקס
56%8440-858675טורונטו ראפטורס
55%8699-866275פילדלפיה 76'
53%8305-832072אורלנדו מג'יק
53%8465-884376שארלוט הורנטס
47%8991-906976מיאמי היט
41%8598-813074מילווקי באקס
41%9035-874575שיקגו בולס
25%8654-802375ברוקלין נטס
24%9107-844875אינדיאנה פייסרס
23%8991-822273וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%8088-879875אוקלהומה ת'אנדר
76%7980-858872סן אנטוניו ספרס
64%8939-927777דנבר נאגטס
64%8182-852874יוסטון רוקטס
60%8599-863775לוס אנג'לס לייקרס
59%8632-882775מינסוטה טימברוולבס
56%8078-824373פיניקס סאנס
53%8236-837574לוס אנג'לס קליפרס
50%8720-875876גולדן סטייט ווריורס
49%8844-879976פורטלנד בלייזרס
35%8711-841474דאלאס מאבריקס
34%8849-852874ניו אורלינס פליקנס
31%9004-863475ממפיס גריזליס
28%9406-886175יוטה ג'אז
26%9189-843776סקרמנטו קינגס

"כשהקליעה של שרף תתחיל להיכנס בכלל נחגוג"

נדב מור, הסוכן של רכז ברוקלין, ל"שיחת היום": "הוא מקבל ונותן ביטחון, יעבוד קשה בקיץ על הפיזיות. מאייר רצה אליפות". וגם: נבחרת ישראל וזוסמן

בן שרף עם הכדור (רויטרס)
בן שרף עם הכדור (רויטרס)

הנציגים שלנו בארצות הברית מתקרבים לסיום עונת הבכורה שלהם. בעוד שעומר מאייר ופרדו הודחו מטורניר המכללות במה שחתם את השנה הראשונה של הגארד בקולג’, בן שרף ממשיך לקבל דקות משמעותיות ולהשפיע במדי ברוקלין, כולל 8 נקודות הלילה (בין ראשון לשני) ב-99:116 של הנטס על סקרמנטו. הסוכן של שרף ומאייר, נדב מור, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

לי נראה שבן קיבל קצת יותר אומץ בתקופה האחרונה.
”זה הכל עניין של ביטחון. זה לא רק הביטחון שהוא מקבל מהמאמן והצוות אלא הביטחון שהוא נותן, ואנחנו רואים את זה בחודש האחרון. הוא משחק יותר חופשי, חודר לסל ומוציא החוצה לזריקות פנויות. אנחנו רואים את הפוטנציאל שתמיד היה. עם זאת, יש עוד דרך ארוכה, ובשביל זה אנחנו שם”.

דיברת איתו אחרי המשחק? מה הוא אמר?
”בוודאי. בן הוא מסוג השחקנים שקשה לרצות אותו והוא תמיד רוצה יותר. במיקרו זה באמת כיף, זה כיף לעשות את הדאנק הזה”.

בן שרף בפעולה (רויטרס)

“שרף יעבוד קשה בקיץ, כולל הקליעות והפיזיות”

זה הכל עניין של ביטחון, תחשוב מה הוא עושה בשנה הראשונה, ואז בשנה הבאה הוא כבר לא יהיה טירון ויתחיל את הכל מחדש.
”אסור לשכוח שבקריירה המקצועית של בן הוא לא שיחק באותה קבוצה שנתיים ברצף, אפילו לא באותה ליגה. אנחנו כולנו אנשי ספורט ומבינים מה זה אומר להגיע לליגה ומדינה חדשה כל פעם, בטח ב-NBA. שנה הבאה לא רק שיהיה לו יותר ניסיון, הקליעה שלו תתחיל להיכנס ואז בכלל נחגוג. בשביל זה יש את הקיץ, הוא יעבוד קשה, כולל הקליעה וכולל פיזיות”.

הוא יגיע לנבחרת בקיץ?
”מבחינת בן הוא תמיד יגיע כשיקראו לו”.

ומבחינת הקבוצה?
”צריך לראות איך זה יעבוד. כרגע יש לנו עוד שבועיים לעונה, אחרי זה קצת מנוחה ואז חזרה לעבודה”.

בן שרף (רויטרס)

“מאייר השתלב יפה, זו הייתה שנת למידה”

איך אתה מסכם את העונה של עומר מאייר?
”אני חושב שהוא השתלב בצורה מאוד מאוד יפה בפרדו. לבוא כמחליף של אחד משחקני הקולג’ הכי טובים אי פעם זה לא פשוט. זאת הייתה שנת למידה והכנה לעונה הבאה. הוא רצה לקחת אליפות, יש לו את ה-DNA של מכבי. הוא לקח את אליפות הביג 10. גם הוא ינוח ויחזור לעבוד לקראת העונה הבאה שתהיה מאוד מעניינת”.

עומר מאייר (IMAGO)

יש עוד שחקנים שקשורים אליך שצריכים להגיע למכללות?
”אנחנו עדיין עובדים על זה. יש בשוק הזה הרבה כסף ואפשרויות”.

מה עם יובל זוסמן? הוא סיים את העונה?
”בסוף זאת החלטה של השחקן יחד עם הקבוצה. צריך לראות מתי הליגה תחזור כי עוד הכל יכול לקרות. נקבל החלטה בשבועיים הקרובים ונראה מה הלאה”.

