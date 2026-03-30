"כשהקליעה של שרף תתחיל להיכנס בכלל נחגוג"

הנציגים שלנו בארצות הברית מתקרבים לסיום עונת הבכורה שלהם. בעוד שעומר מאייר ופרדו הודחו מטורניר המכללות במה שחתם את השנה הראשונה של הגארד בקולג’, בן שרף ממשיך לקבל דקות משמעותיות ולהשפיע במדי ברוקלין, כולל 8 נקודות הלילה (בין ראשון לשני) ב-99:116 של הנטס על סקרמנטו. הסוכן של שרף ומאייר, נדב מור, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

לי נראה שבן קיבל קצת יותר אומץ בתקופה האחרונה.

”זה הכל עניין של ביטחון. זה לא רק הביטחון שהוא מקבל מהמאמן והצוות אלא הביטחון שהוא נותן, ואנחנו רואים את זה בחודש האחרון. הוא משחק יותר חופשי, חודר לסל ומוציא החוצה לזריקות פנויות. אנחנו רואים את הפוטנציאל שתמיד היה. עם זאת, יש עוד דרך ארוכה, ובשביל זה אנחנו שם”.

דיברת איתו אחרי המשחק? מה הוא אמר?

”בוודאי. בן הוא מסוג השחקנים שקשה לרצות אותו והוא תמיד רוצה יותר. במיקרו זה באמת כיף, זה כיף לעשות את הדאנק הזה”.

בן שרף בפעולה (רויטרס)

“שרף יעבוד קשה בקיץ, כולל הקליעות והפיזיות”

זה הכל עניין של ביטחון, תחשוב מה הוא עושה בשנה הראשונה, ואז בשנה הבאה הוא כבר לא יהיה טירון ויתחיל את הכל מחדש.

”אסור לשכוח שבקריירה המקצועית של בן הוא לא שיחק באותה קבוצה שנתיים ברצף, אפילו לא באותה ליגה. אנחנו כולנו אנשי ספורט ומבינים מה זה אומר להגיע לליגה ומדינה חדשה כל פעם, בטח ב-NBA. שנה הבאה לא רק שיהיה לו יותר ניסיון, הקליעה שלו תתחיל להיכנס ואז בכלל נחגוג. בשביל זה יש את הקיץ, הוא יעבוד קשה, כולל הקליעה וכולל פיזיות”.

הוא יגיע לנבחרת בקיץ?

”מבחינת בן הוא תמיד יגיע כשיקראו לו”.

ומבחינת הקבוצה?

”צריך לראות איך זה יעבוד. כרגע יש לנו עוד שבועיים לעונה, אחרי זה קצת מנוחה ואז חזרה לעבודה”.

בן שרף (רויטרס)

“מאייר השתלב יפה, זו הייתה שנת למידה”

איך אתה מסכם את העונה של עומר מאייר?

”אני חושב שהוא השתלב בצורה מאוד מאוד יפה בפרדו. לבוא כמחליף של אחד משחקני הקולג’ הכי טובים אי פעם זה לא פשוט. זאת הייתה שנת למידה והכנה לעונה הבאה. הוא רצה לקחת אליפות, יש לו את ה-DNA של מכבי. הוא לקח את אליפות הביג 10. גם הוא ינוח ויחזור לעבוד לקראת העונה הבאה שתהיה מאוד מעניינת”.

עומר מאייר (IMAGO)

יש עוד שחקנים שקשורים אליך שצריכים להגיע למכללות?

”אנחנו עדיין עובדים על זה. יש בשוק הזה הרבה כסף ואפשרויות”.

מה עם יובל זוסמן? הוא סיים את העונה?

”בסוף זאת החלטה של השחקן יחד עם הקבוצה. צריך לראות מתי הליגה תחזור כי עוד הכל יכול לקרות. נקבל החלטה בשבועיים הקרובים ונראה מה הלאה”.