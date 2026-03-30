5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"יותר גרוע ממה שהיה לפני לא יכול להיות"

מנכ"ל בני ריינה, אחמד ג'אבר ב"שיחת היום": "אי חזרת חלק מהזרים פוגעת בנו, אבל כל הקבוצות נפגעו. ראובן למד את הקבוצה, מסוגלים להישאר בליגה"

שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
אין ספק שעל בני ריינה עוברת עונה מאכזבת. אחרי שביצעה קפיצה אדירה מהליגות הנמוכות עד לליגת העל ורשמה עונות מרשימות גם בה, הקבוצה מהמגזר נמצאת על סף ירידה לליגת הלאומית. מנכ”ל המועדון אחמד ג’אבר עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אצטדיון בראל מוכן לארח משחקים לדעתך?
“הוא מוכן לארח, דווקא נוף הגליל היא אחת הערים עם הכי מעט אזעקות והתראות במדינה, אנחנו נתמודד עם המציאות”.

כמה מהזרים שלכם חזרו לארץ?
“חזרו שלושה שחקנים זרים ואנטוניו ספר ינחת מחר (שלישי), יש ארבעה זרים שלא השתכנעו שמספיק בטוח פה. בנקודת הזמן הזאת הם מעדיפים להישאר בבית”.

כמה זה פוגע בכם שאותם ארבעה לא חוזרים?
“כמובן שזה פוגע בנו, בדיוק כמו כל קבוצה אחרת. תהיה תקופה עמוסה ונצטרך סגל רחב”.

אנטוניו ספר חוגג (עמרי שטיין)

אתה חושב שיש לכם עוד סיכוי להישאר בליגה?
“כמובן, אם נצליח להביא 6 נקודות לפני הפלייאוף אז הכל יהיה פתוח”.

איך אתם נערכתם בחודש האחרון שלא היה כדורגל?
“כמו שאר הקבוצות, התחלנו להתאמן ב-5 במרץ, עשינו משחקי אימון מול קבוצות מהליגה הלאומית ומול עירוני טבריה. לא יהיה קל”.

אתם בתחתית הטבלה, הפועל ירושלים מעליכם ואז יש את אשדוד. בהנחה שיורידו לטבריה נקודות זה יפתח את הכל. זה כמו תחילת עונה לכל דבר עכשיו, כולם יצאו מכושר ואי אפשר לדעת מי יהיה טוב, זה ריפרש. איך אתה רואה את הקבוצה שלכם?
“אני חושב שהקבוצה הזו עזרה לליאור ללמוד אותה יותר. מהבחינה הזאת זה עשה לו טוב, אבל השחקנים הזרים לא כאן וזה לא קל. אבל אתה לא יודע איך אתה מקבל גם את הקבוצה היריבה. לצערי יותר גרוע ממה שהיה לפני לא יכול להיות”.

