ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

דיילה חזר לישראל ומעביר את אימון מכבי ת"א

המאמן הנורבגי שב ארצה אחרי כחודש והתאחד עם השחקנים הישראלים. בשלב זה סהיטי והייטור לא חזרו ובמועדון מקווים כי יצליחו לשכנעם בהמשך הדרך להגיע

רוני דיילה (חגי מיכאלי)
מכבי תל אביב התכנסה היום (שני) בקריית שלום, עדיין לא בסגל מלא, והחלה באופן רשמי את ההכנות למשחק מול הפועל חיפה ביום ראשון בסמי עופר. לראשונה מאז פרוץ המלחמה ויציאת הזרים מישראל, חזר המאמן, רוני דיילה, יחד עם אנשי הצוות שלו, קני מילר, קנת' דוקן ודין קיילי והם יעבירו אימון ראשון בצוותא עם השחקנים הישראלים לראשונה מזה כחודש למעשה. 

כזכור, כ-48 שעות לאחר שפרצה באופן רשמי המלחמה עם איראן, הוציאו במכבי ת"א את הצוות המקצועי בצוותא עם רוב השחקנים הזרים מישראל. בשלב הזה, היחידים שלא מתוכננים לחזור הם אמיר סהיטי והייטור, אשר שניהם מביעים חשש לשוב לישראל. יש לציין כי לשניהם תינוקות שנולדו לאחרונה והחשש האישי והמשפחתי גובר בינתיים על ניסיונות השכנוע של המועדון להחזירם לארץ. במכבי ת"א מקווים כי במהלך הימים הקרובים יצליחו לשכנע אותם לחזור ובכל מקרה ההכנות לחידוש הליגה יהיו בלעדיהם. 

אמיר סהיטי (חגי מיכאלי)אמיר סהיטי (חגי מיכאלי)

שחקני נוער צפויים לעבות את הסגל

יש לציין כי מכבי ת"א עדיין חסרה ארבעה שחקנים שנמצאים במשימות של נבחרות ישראל. מדובר באופק מליקה, נועם בן הרוש וסייד אבו פרחי שנמצאים עם הנבחרת הצעירה, ועילאי בן סימון שנמצא עם נבחרת הנוער עד גיל 18. בהנחה וכולם יהיו בסדר באימונים הקרובים, ובהתחשב בזה שהשחקנים יחזרו מהנבחרות רק ביום חמישי, לא מן הנמנע שמכבי ת"א תשתמש בשחקנים מקבוצת הנוער כדי לעבות את האימונים וגם את הסגל לחידוש העונה, בטח כאשר ישנם שלושה שחקנים זרים שלא חזרו ארצה, כאשר כריסטיאן בליץ' בסרביה ומטפל בפציעה בגבו.

