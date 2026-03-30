מנכ"ל הטוטו: זאת הבעת האמון שלנו בספורט

לאחר פנייה של שינו זוארץ שנענתה בחיוב, מועצת ההימורים החליטה להקדים תשלום של כ-6 מיליון ש”ח לספורט הישראלי לפני חג הפסח על רקע בקשה לעזרה של קבוצות וגופים שונים. מנכ”ל הטוטו, מאיר ברדוגו, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מועצת ההימורים הקדימה תשלום של 6 מיליון שקלים לגופי הספורט בישראל בגלל המצוקה בגלל מה שקורה, אני יודע ששינו זוארץ פנה אליך בבקשה כזאת ואתה נענית בשיא המהירות ופעלת מהר מאוד.

”לזכותו של שינו ייאמר שהוא באמת פנה, ואני יכול להגיד לך שעוד לפני שהוא פנה, ועדת החסויות של הטוטו התכנסה והחליטה שכל עוד יש מלחמה אנחנו משלמים את מלוא התשלומים לפי ההסכמים, את ההתחשבנות נעשה לאחר המלחמה. קיבלתי טלפונים לא רק משינו, ואמרו לי שאם לא נעביר את המקדמות והתשלומים אין להם איך לשלם משכורות.

“כל מי שיש לו הסכם שיווק מולנו – חשוב לנו שיחזור לתפקד, זאת הבעת אמון שלנו ואנחנו מאמינים שהספורט יוכל לחזור לתפקד עוד העונה. אמרתי את זה גם אחרי הקורונה וגם אחרי עם כלביא, יש חשיבות בהחזרת הספורט גם ללא קהל, כי זה חשוב גם לחוסן האישי וגם לחוסן הלאומי. אנחנו נמצאים באותו צומת ובאותו מצב, ואנחנו כגוף שיש לו את היכולת הכספית להניע מחדש את הספורט נעשה את זה, ואחר כך נתחשבן”.

שינו זוארץ (עמרי שטיין)

אמרת שיש באמת מצוקה, מה אתה שומע מהם?

”פנו אלי יותר מגוף אחד ואמרו לי שהם במצוקה תזרימית כזו שאין להם איך לשלם. אנחנו בתקופה שאין יותר מכירה של כרטיסים כי אין קהל, הם מסתכלים גם חודש קדימה ורואים איך גם בחודש הקרוב אין להם הכנסות”.

אני מבין שלמרות שאין כדורגל ישראלי, הכנסות הטוטו לא קטנות ואתם עובדים יפה. אנשים משועממים בבית ומהמרים.

”לא הייתי אומר משועממים בבית, אנשים במקלטים. אני אהיה איתך שקוף – יש ירידה של 5% בהכנסות מאז שהתחילה המלחמה. ההכנסות בטופ 10 של טבלת הליגות המכניסות של הטוטו בכל שנה, עם כל הכבוד לליגה הישראלית, אלו הליגה הספרדית, ליגת האלופות, NBA ופרמייר ליג, והן ממשיכות להתקיים. אנחנו הצבנו לעצמנו להכין תוכניות להמשיך לפעול, אנחנו לא נעצור את התפקוד והשרשרת. לשמחתי, מהיום הראשון של המלחמה הצלחנו לייצר את הרצף התפקודי והעסקי הזה. אנחנו מאמינים שהליגות יחזרו, וברגע שזה יקרה חלק מאותן ההכנסות יחזרו לטוטו. אני מעריך ששנת 2026, על אף המלחמה, תסתיים כשנת שיא בטוטו”.