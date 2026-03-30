יום שני, 30.03.2026 שעה 19:07
הטוטו הקדים תשלום של 6 מיליון לגופי הספורט

זוארץ פנה לטוטו על רקע פניות שקיבל מקבוצות בבקשת עזרה בגלל המלחמה. המנכ"ל ברדוגו: "קיבלנו החלטה על רקע קריאות מצוקה של חלק מגופי הספורט"

ליסב עיסאת מול דור פרץ (רדאד ג'בארה)
ליסב עיסאת מול דור פרץ (רדאד ג'בארה)

מועצת ההימורים החליטה להקדים תשלום של כ-6 מיליון ש”ח לספורט הישראלי לפני חג הפסח על רקע בקשה לעזרה של קבוצות וגופים שונים. שינו זוארץ, יו”ר ההתאחדות לכדורגל, יזם פנייה למאיר ברדוגו, מנכ”ל הטוטו, על רקע פניות שקיבל מקבוצות שונות בבקשת עזרה בגלל המלחמה. ההכנסות של אותן קבוצות נפגעו על רקע עצירת העברת כספים על ידי כל מיני גופים שהתחייבו להעברת הכספים וכעת עצרו.

מנכ”ל הטוטו מאיר ברדוגו: “החלטת הטוטו על הקדמת התשלום לגופי הספורט באופן גורף, עוד לפני חג הפסח, מבטאת בראש ובראשונה אמון מלא שלנו בספורט הישראלי וביכולת שלו לחזור לתפקוד מלא עוד העונה. אנו מאמינים שהחזרת הספורט לפעילות חשובה גם לחוסן הלאומי של וגם לחוסן האישי של אזרחי ישראל. לכן, דווקא בימים אלה של חוסר ודאות בכלל ותקציבית בפרט, הטוטו נמצא כפי שהיה תמיד למען הספורט הישראלי ויעשה כל שביכולתו כדי לסייע לו לצלוח את התקופה המאתגרת.

“אנו מאמינים שהספורט הישראלי, שכבר הוכיח זאת בעבר, יהיה אחד מהתחומים הראשונים לשוב לשגרה. לכן החלטנו, גם עכשיו, כפי שעשינו גם בעבר כשהליגות הוקפאו בקורונה ולאחר מכן בתחילת מבצע חרבות ברזל, על העברת תשלומים מלאים של הסכמי השיווק בשלב הזה מתוך אמונה מלאה שהגופים יעמדו בהמשך במלוא ההתחייבויות כלפינו. 

מאיר ברדוגו (Neo media)מאיר ברדוגו (Neo media)

“קיבלנו החלטה גם להקדים את התשלומים עוד לפני חג הפסח על רקע מספר קריאות מצוקה שקיבלנו מחלק מהגופים, זאת בתקווה לספק מידה של ודאות, ושקט, שכה דרוש בימים אלו, לכל העוסקים בספורט הישראלי. אנו מתפללים כמו כולם שבקרוב מאוד לא רק כל הליגות ישובו לפעילות מלאה, אלא גם הקהל יחזור ליציעים כי הוא חלק בלתי נפרד מהספורט”.

