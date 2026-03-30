יום שני, 30.03.2026 שעה 19:07
ספורט אחר  >> טניס שולחן

שתי מדליות כסף ליהונתן לוי בתחרות בינלאומית

שחקן טניס השולחן עמד פעמיים על הפודיום ביחידים ובזוגות בתחרות הפיוצ'ר בספרד, והשיג נקודות חשובות בדרך לאליפות העולם: "הפגין יכולת מדהימה"

יהונתן לוי (פרטי)
שתי מדליות כסף לשחקן טניס השולחן יהונתן לוי בתחרות בינלאומית בספרד. לוי סיים את תחרות הפיוצ'ר בטניס שולחן עם שני פודיומים, ביחידים ובזוגות.

ביחידים סיים יהונתן את שלב הבתים עם שלושה ניצחונות על יריבים מאירלנד, צ'כיה ודנמרק והעפיל לרבע הגמר מהמקום הראשון. ברבע הגמר גבר על היריב הספרדי בתוצאה 2:3, בחצי הגמר גבר על היריב הבריטי בתוצאה 2:3 ובגמר הפסיד לאיטלקי בתוצאה 3:1 וסיים במקום השני. מיקום זה מביא ללוי נקודות חשובות מאוד בדרך לכרטיס לאליפות העולם.

בזוגות, יחד עם בן זוג מסין, עלה לרבע הגמר לאחר משחק צמוד שהסתיים בניצחון על זוג מצ'כיה בתוצאה 2:3 . בחצי הגמר, גבר הצמד הסיני-ישראלי על זוג סיני אחר בתוצאה 0:3 ובגמר הפסידו 3:0 לזוג ספרדי שדורג ראשון בתחרות.

המאמן עידן לוי: "יהונתן בן ה-17 המדורג 17 בעולם, הפגין יכולת מדהימה בתחרות עם הרבה בגרות ויציבות. אני מאוד מרוצה מהדרך שאנחנו עושים. יש שכר להשקעה ולעבודה הקשה".

