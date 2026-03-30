שתי מדליות כסף ליהונתן לוי בתחרות בינלאומית

שתי מדליות כסף לשחקן טניס השולחן יהונתן לוי בתחרות בינלאומית בספרד. לוי סיים את תחרות הפיוצ'ר בטניס שולחן עם שני פודיומים, ביחידים ובזוגות.

ביחידים סיים יהונתן את שלב הבתים עם שלושה ניצחונות על יריבים מאירלנד, צ'כיה ודנמרק והעפיל לרבע הגמר מהמקום הראשון. ברבע הגמר גבר על היריב הספרדי בתוצאה 2:3, בחצי הגמר גבר על היריב הבריטי בתוצאה 2:3 ובגמר הפסיד לאיטלקי בתוצאה 3:1 וסיים במקום השני. מיקום זה מביא ללוי נקודות חשובות מאוד בדרך לכרטיס לאליפות העולם.

בזוגות, יחד עם בן זוג מסין, עלה לרבע הגמר לאחר משחק צמוד שהסתיים בניצחון על זוג מצ'כיה בתוצאה 2:3 . בחצי הגמר, גבר הצמד הסיני-ישראלי על זוג סיני אחר בתוצאה 0:3 ובגמר הפסידו 3:0 לזוג ספרדי שדורג ראשון בתחרות.

המאמן עידן לוי: "יהונתן בן ה-17 המדורג 17 בעולם, הפגין יכולת מדהימה בתחרות עם הרבה בגרות ויציבות. אני מאוד מרוצה מהדרך שאנחנו עושים. יש שכר להשקעה ולעבודה הקשה".