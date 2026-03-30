דקה 60: מכבי הרצליה - הפועל חדרה 1:1

הליגה הלאומית הייתה הראשונה לחזור בענף הכדורגל בצל המלחמה במדינה מול איראן וחיזבאללה, והיום (שני) היא ממשיכה עם המחזור ה-26. בשעה זו ובמוקד של ארבעה משחקים הנערכים במקביל, מכבי הרצליה מארחת את הפועל חדרה. באותו הזמן, מ.ס קריית ים פוגשת את הפועל עכו, הפועל ראשון לציון את מ.ס כפר קאסם ועירוני מודיעין את הפועל כפר סבא.

מכבי הרצליה – הפועל חדרה 1:1

בשבוע שעבר הקבוצה מהשרון חזרה מההפסקה הארוכה עם 0:2 על כפר קאסם, כשהיא עדיין במקום השני בטבלה ורוצה לחבר ניצחון שני ברציפות ולצמק את הפער ממכבי פתח תקווה לפחות זמנית. מנגד, נועלת הטבלה שספגה רביעייה מקריית ים במחזור שעבר, תנסה לחולל הפתעה גדולה באצטדיון מרים שבנתניה, בעוד הקרבות בתחתית הטבלה ממשיכים להיות לוהטים.

דקה 4, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:1: קרן עלתה מצד ימין, אנסוני פריאס קפץ מעל כולם ונגח לרשת.

שחקני מכבי הרצליה חוגגים (חגי מיכאלי)

שחקני מכבי הרצליה מאושרים (חגי מיכאלי)

שחקני הפועל חדרה מאוכזבים (חגי מיכאלי)

דקה 32, שער! הפועל חדרה השוותה ל-1:1: שלומי אזולאי הרים מצד ימין, לאדגי מולה המשיך בנגיעה לאמצע ובסיל חורי סיים מקרוב פנימה.

בסיל חורי כובש (חגי מיכאלי)

בסיל חורי חוגג (חגי מיכאלי)

שחקני הפועל חדרה חוגגים (חגי מיכאלי)

מ.ס קריית ים – הפועל עכו 0:0

החבורה מהקריות רשמה 1:4 על חדרה במשחק החזרה לליגה, והיא מקווה שזו תחילה של תקופה יותר יציבה לקראת הישורת האחרונה של העונה, כאשר לפני ההפסקה הכפויה היא סיימה שני מפגשים בתיקו והפסד. בצד השני, עבור היריבה שמגיעה להתארח בעפולה תהיה זו התמודדות ראשונה מאז פרוץ מבצע “שאגת הארי”, כשנקודות הן חובה בשבילה כדי לא להידרדר למצב שבו היא הופכת קרובה עוד יותר לאחרונה חדרה.

הפועל ראשון לציון – מ.ס כפר קאסם 1:0

הכתומים לא שיחקו עדיין מאז השבתת הכדורגל, אז היו ברצף מרשים של שלושה ניצחונות כולל 1:2 על הפועל רמת גן. המטרה מבחינת הביתיים היא כמובן להמשיך במומנטום בו עצרו, במיוחד מול קבוצה שלא השיגה שלוש נקודות בליגה מאז תחילת ינואר. המועדון מהמגזר עם מאזן של 30 נקודות טרם שריקת הפתיחה בהברפלד, עם תקווה לשנות את מצבו למרות יריבה מהפסגה לאחר שגם במשחק החזרה מהמלחמה ספג הפסד של 2:0 להרצליה.

דקה 39, שער! כפר קאסם עלתה ל-0:1: האורחת קיבלה כדור עונשין מ-11 מטרים, סאמח מרעב כבש.

עירוני מודיעין – הפועל כפר סבא 0:1

המפגש באצטדיון בת ים עשוי לשנות המון עבור שתי הקבוצות, שהפסידו במחזור הקודם. ארז בנודיס וחניכיו עמוק בחלק התחתון עם 27 נקודות לפני פתיחת ההתמודדות, אך לא עמוק מדי ולא הכי רחוק מהירוקים, שהגיעו למשחק עם 32 נקודות. ניצחון הוא דבר שכבר כמעט שכחו גם אצל המארחת וגם בשרון, אך מי שתצא מכאן עם ידה על העליונה תוכל להשיג הרבה אוויר לנשימה ואולי להטות את הכף מבחינת גורל העונה שלה.

דקה 17, שער! עירוני מודיעין עלתה ל-0:1: שגיא ישראלי שלח בעיטה אדירה מרחוק לקורה, שגיא גניס הגיע לריבאונד ושם את הכדור ברשת.