התקרבה לפ"ת: הרצליה ניצחה 1:2 את חדרה

ליגת העל תחזור סוף סוף בסופ”ש הקרוב, אבל בינתיים הליגה הלאומית פתחה את המחזור ה-26 שלה עם ארבעה משחקים מסקרנים ותוצאות שלא תמיד היו צפויות. במוקד, מכבי הרצליה ניצחה 1:2 את הפועל חדרה כשבמקביל, הפועל ראשון לציון נכנעה 2:0 למ.ס כפר קאסם, הפועל כפר סבא הפסידה לעירוני מודיעין ומ.ס קריית ים סיימה ב-0:0 עם הפועל עכו.

מכבי הרצליה – הפועל חדרה 1:2

הקבוצה מהשרון כבר שיחקה במשחקי ההשלמה בשבוע שעבר כשניצחה 0:2 את כפר קאסם, כשכעת היא הצליחה לעשות זאת שוב, הפעם נגד האחרונה בטבלה. אנסוני פריאס העלה את המארחת ליתרון, בסיל חורי השווה זמנית אבל המילה האחרונה הייתה שייכת לטל נעים, שניצח את המשחק.

דקה 4, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:1: קרן עלתה מצד ימין, אנסוני פריאס קפץ מעל כולם ונגח לרשת.

שחקני מכבי הרצליה חוגגים (חגי מיכאלי)

שחקני מכבי הרצליה מאושרים (חגי מיכאלי)

שחקני הפועל חדרה מאוכזבים (חגי מיכאלי)

דקה 32, שער! הפועל חדרה השוותה ל-1:1: שלומי אזולאי הרים מצד ימין, לאדגי מולה המשיך בנגיעה לאמצע ובסיל חורי סיים מקרוב פנימה.

בסיל חורי כובש (חגי מיכאלי)

בסיל חורי חוגג (חגי מיכאלי)

שחקני הפועל חדרה חוגגים (חגי מיכאלי)

דקה 70, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-1:2: ליאור אינברום קיבל כדור ארוך והשאיר לטל נעים, שבעט נהדר פנימה.

טל נעים חוגג (חגי מיכאלי)

טל נעים מאושר (חגי מיכאלי)

טל נעים וליאור אינברום חוגגים (חגי מיכאלי)

מ.ס קריית ים – הפועל עכו 0:0

החבורה מהקריות רשמה משחק מרשים בחזרה שלה לליגה עם 1:4 גדול על חדרה, אך היום זה לא היה דומה והיא לא הצליחה לייצר יציבות לקראת הישורת האחרונה של העונה. בצד השני, הצפוניים חזרו לראשונה מאז תחילת המלחמה וכשלו לקחת ניצחון שהיה יכול לעזור להם מאוד במאבקי התחתית.

הפועל ראשון לציון – מ.ס כפר קאסם 2:0

הכתומים היו בכושר נהדר לפני מבצע “שאגת הארי”, כשהיו ברצף מרשים של שלושה ניצחונות ונראו כמי ששואפים לעלות לליגת העל אחרי שנים רבות. היום זה היה רחוק מכך, כשהמומנטום שלהם נעצר מול הקבוצה הצפונית, שניצחה הודות לשערים של סאמח מרעב וכריסטופר איגוי.

דקה 39, שער! כפר קאסם עלתה ל-0:1: האורחת קיבלה כדור עונשין מ-11 מטרים, סאמח מרעב כבש.

דקה 77, שער! מ.ס כפר קאסם עלתה ל-0:2: האורחת יצאה למתפרצת קטלנית. כריסטופר איגוי קיבל את הכדור ברחבה וסיים נהדר לרשת.

עירוני מודיעין – הפועל כפר סבא 0:1

שתי הקבוצות הפסידו במחזור הקודם ורצו לצאת לריצה חדשה, אך חניכיו של ארז בנודיס התחילו את המשחק במצב גרוע יותר מהירוקים, ולמרות זאת, הם אלה שהצליחו להשאיר את 3 הנקודות בבית הודות לשער של שגיא גניס. האורחת מבחינתה ממשיכה להתדרדר.

דקה 17, שער! עירוני מודיעין עלתה ל-0:1: שגיא ישראלי שלח בעיטה אדירה מרחוק לקורה, שגיא גניס הגיע לריבאונד ושם את הכדור ברשת.