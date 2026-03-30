30/03/2026 21:45
פלוריאן וירץ עם הכדור (רויטרס)
הליגות השונות ברחבי אירופה והעולם נכנסות להן לשלבי ההכרעה, וכל זה מרמז על כך שהמונדיאל הגדול, שעתיד להתקיים בקיץ בארה”ב, קנדה ומקסיקו, מתקרב אלינו בצעדי ענק. כל הנבחרות אשר העפילו לטורניר היוקרתי ממשיכות בהכנות שלהן אליו, כשבשעה זו נבחרת גרמניה פוגשת את גאנה למשחק ידידות.
החבורה של יוליאן נגלסמן תרצה לשחזר בקיץ את הזכייה ממונדיאל 2014, אך הפעם מדובר במשימה קשה הרבה יותר, שכן הסגל הגרמני אומנם עדיין מהאיכותיים שיש, אך מבחינת כוכבים שיכולים להוביל לזכייה הוא אינו דומה להוא מברזיל שהביא להם את הגביע. ביום שישי האחרון המנשאפט ניצחו 3:4 את שווייץ במשחק הכנה, כשפולריאן וירץ הבקיע צמד, וסרג’ גנאברי וג’ונתן טה הוסיפו שערים משלהם.
מהצד השני, הנבחרת מאפריקה הבטיחה גם היא את מקומה על הבמה הכי יוקרתית שהכדורגל העולמי יכול להציע, לאחר שסיימו במקום הראשון בבית 9 במוקדמות. ניסוי הכלים הראשון שלה לקראת המונדיאל לא היה מוצלח במיוחד, לאחר שהיא רשמה הפסד 5:1 לאוסטריה, כשג’ורדן אייו הבקיע את השער היחידי לזכותה.
הפעם האחרונה ששתי הנבחרות הללו נפגשו הייתה אי שם באותו מונדיאל 2014 בברזיל, אז הן נפרדו בתיקו 2:2 במסגרת המחזור השני של שלב הבתים. לגרמניה הבקיעו שניים מהגיבורים הגדולים שלהם באותו טורניר, מריו גצה ומירוסלב קלוזה, בעוד שלגאנה כבשו אנדרה אייו ואסמואה ג’יאן.
מחצית שניה
'46
- חילוף גם בגאנה: אלישע אווסו נכנס במקומו של קוואסי סיבו
'46
- לנארט קארל החליף את כובש השער, קאי האברץ
'46
- חביב הקהל בשטוטגרט, דניז אונדב, נכנס במקומו של סרג’ גנאברי
'46
- חילוף משולש של יוליאן נגלסמן: אנטוניו רודיגר החליף את ג’ונתן טאה.
מחצית ראשונה
'45+2
- שער! גרמניה עלתה ל-0:1: המנשאפט קיבלו פנדל לאחר נגיעת יד של אג’טי, קאי האברץ לא התבלבל והצליח להכניע את השוער הגנאי.
'33
- כדור עומק נהדר האברץ של הגיע אל וולטמדה, החלוץ הוריד יפה לוירץ, שגלגל לרשת, אך השער נפסל בשל נבדל.
'30
- כדור חופשי של וירץ הגיע לראשו של ניקו שלוטרבק שנבלם על ידי בנג’מין אסארה.
'6
- מיד לאחר העבירה, פלוריאן וירץ לקח את הבעיטה החופשית, ופגע בקורה בלבד.
'5
- עבירה של יונס אדג’י על קאי האברץ, שמנעה ממנו להגיע למצב טוב מול השער גרמה לשופט לשלוף כרטיס צהוב מוקדם.
'3
- קאי האברץ פרץ מהאגף הימני ומסר טוב לניקו וולטמדה, החלוץ גלגל את הכדור רק על יד הקורה.
'1
- השופט סטיוארט אטוול שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך