פלוריאן וירץ עם הכדור

הליגות השונות ברחבי אירופה והעולם נכנסות להן לשלבי ההכרעה, וכל זה מרמז על כך שהמונדיאל הגדול, שעתיד להתקיים בקיץ בארה”ב, קנדה ומקסיקו, מתקרב אלינו בצעדי ענק. כל הנבחרות אשר העפילו לטורניר היוקרתי ממשיכות בהכנות שלהן אליו, כשבשעה זו נבחרת גרמניה פוגשת את גאנה למשחק ידידות.

החבורה של יוליאן נגלסמן תרצה לשחזר בקיץ את הזכייה ממונדיאל 2014, אך הפעם מדובר במשימה קשה הרבה יותר, שכן הסגל הגרמני אומנם עדיין מהאיכותיים שיש, אך מבחינת כוכבים שיכולים להוביל לזכייה הוא אינו דומה להוא מברזיל שהביא להם את הגביע. ביום שישי האחרון המנשאפט ניצחו 3:4 את שווייץ במשחק הכנה, כשפולריאן וירץ הבקיע צמד, וסרג’ גנאברי וג’ונתן טה הוסיפו שערים משלהם.

מהצד השני, הנבחרת מאפריקה הבטיחה גם היא את מקומה על הבמה הכי יוקרתית שהכדורגל העולמי יכול להציע, לאחר שסיימו במקום הראשון בבית 9 במוקדמות. ניסוי הכלים הראשון שלה לקראת המונדיאל לא היה מוצלח במיוחד, לאחר שהיא רשמה הפסד 5:1 לאוסטריה, כשג’ורדן אייו הבקיע את השער היחידי לזכותה.

הפעם האחרונה ששתי הנבחרות הללו נפגשו הייתה אי שם באותו מונדיאל 2014 בברזיל, אז הן נפרדו בתיקו 2:2 במסגרת המחזור השני של שלב הבתים. לגרמניה הבקיעו שניים מהגיבורים הגדולים שלהם באותו טורניר, מריו גצה ומירוסלב קלוזה, בעוד שלגאנה כבשו אנדרה אייו ואסמואה ג’יאן.