שחקני נבחרת גרמניה חוגגים (IMAGO)

מוכנה למונדיאל: גרמניה ניצחה 1:2 את גאנה

המנשאפט גברו על האפריקאים בשטוטגרט. האברץ (45+2') כבש ראשון בפנדל, פאטאוו (70') השווה, אך אונדאב (88') קבע ניצחון דרמטי לעיני הקהל הביתי

יום שני, 30/03/2026, 21:45אצטדיון MHP ארנה
גאנה
הסתיים
2 1
שופט: סטיוארט אטוול
גרמניה
דעת המבקר
השחקן המצטיין
דניז אונדאב, ציון: 7
קיבל תשואות עוד כשהיה על הספסל, עלה למגרש וכבש שער ניצחון
השחקן המאכזב
אנטואן סמאניו, ציון: 4
לא תרם בכלל להתקפה של האפריקאים, ופספס הזדמנות גדולה להשוות בסיום
הרכבים וציונים
 
 

רגע לפני רגע האמת: נבחרת גרמניה פגשה היום (שני) את נבחרת גאנה בשטוטגרט. המשחק נגמר בניצחון 1:2 דרמטי לביתיים, שקבע ניצחון שני בחלון הנבחרות ושביעי סך הכל לחניכיו של יוליאן נגלסמן.

המחצית הראשונה הייתה בשליטה מוחלטת של המנשאפט, וירץ פגש את הקורה ושער שלו נפסל בשל נבדל, ניקו וולטמדה החמיץ מקרוב, אך קאי האברץ הצליח להעלות את הביתיים ליתרון בדקה ה-45 בזכות פנדל מדויק.

המחצית השנייה הייתה על מי מנוחות. הגרמנים היו שאננים, ולאחר חילופים רבים של יוליאן נגלסמן הם ספגו את שער השוויון מרגליו של איסאק פאטאוו בדקה ה-70. מי שקבע את תוצאת הסיום היה חביב הקהל, דניז אונדאב, שכבש בדקה ה-88.

דניז אונדאב חוגג עם אנטוניו רודיגר (IMAGO)

הגרמנים ישחקו אמנם עוד שני משחקי ידידות לפני המונדיאל (נגד פינלנד וארה”ב) בתחילת יוני, אך אין ספק שזוהי הייתה ההזדמנות האחרונה של חניכיו להראות את יכולותיהם לפני בחירת הסגל הסופי לאליפות העולם.

מחצית שניה
יכולים לחלום על זכייה במונדיאל? (רויטרס)
  • '90+2
  • חילוף
  • חילוף כפול בגאנה: קאמאל סולמנה החליף את קאלב יארנקי
דניז אונדב חוגג (IMAGO)
השער של דניז אונדאב (רויטרס)
  • '88
  • שער
  • שער! גרמניה עלתה ל-1:2: לירוי סאנה מצא את דניז אונדב, שבעט לפינה הגבוהה והצליח להכניע את השוער
  • '85
  • החמצה
  • הזדמנות גדולה לגרמניה לנצח את המשחק: לאון גורצקה מצא את קארל, שלא הצליח לפגוש את המסגרת ממצב נוח בפינה הימנית
  • '78
  • החלטת שופט
  • חילוף נוסף של גרמניה: ניקו וולטמדה הוחלף על ידי לירוי סאנה
  • '72
  • כרטיס צהוב
  • ניקו שלוטרבק קיבל צהוב לאחר עבירה של תסכול
שחקני גאנה חוגגים (IMAGO)
שער השוויון של גאנה (רויטרס)
  • '70
  • שער
  • שער! גאנה השוותה ל-1:1: האפריקאים הצליחו לנצל את השאננות של גרמניה, איסאק פאטאוו כבש מתוך הרחבה והכניע את אלכסנדר נובל
  • '66
  • חילוף
  • חילוף נוסף של אוטו אדו: איסאקו פאטאוו החליף את פרינס אדו
  • '65
  • כרטיס צהוב
  • אלישע אווסו קיבל צהוב גם הוא לאחר דריכה
  • '63
  • החמצה
  • ג’ורדן איו הגיע למצב בעיטה מהצד השמאלי של הרחבה, אך לא מצא את המסגרת
נתנאל בראון מוסר (רויטרס)
  • '61
  • חילוף
  • פלוריאן וירץ הוחלף על ידי כריס פיוריך
  • '61
  • חילוף
  • ג’ושואה ואנגומן נכנס גם, אנג’לו סטילר יצא
  • '61
  • חילוף
  • לאון גורצקה נכנס במקומו של פסקל גרוס
ניקו וולטמדה מנסה לחטוף (רויטרס)ניקו וולטמדה מנסה לחטוף (רויטרס)
  • '61
  • חילוף
  • חילוף מרובע של נגלסמן: דויד ראום החליף את נתנאל בראון
  • '60
  • כרטיס צהוב
  • פרינס אדו נכנס גם לפנקס של השופט לאחר עבירה על קארל על סף הרחבה
  • '56
  • חילוף
  • חילוף בגאנה: דריק לוקאסן, אקס מכבי תל אביב, החליף את קוג’ו אופונג
אנג'לו סטילר מוסר (רויטרס)
  • '53
  • החמצה
  • התקפה נהדרת של גרמניה: וולטמדה קיבל כדור טוב מלנארט קארל, אך נגח ממצב נוח רק למשקוף
  • '51
  • החמצה
  • אנטואן סמניו התגבר על אנטוניו רודיגר פרץ והעביר רוחב טוב, שלוטרבק עצר עם הברך ומנע שער שוויון מפרינס אדו
פלוריאן וירץ, מתקרב לכבוש גם היום (IMAGO)
  • '46
  • חילוף
  • חילוף גם בגאנה: אלישע אווסו נכנס במקומו של קוואסי סיבו
  • '46
  • חילוף
  • לנארט קארל החליף את כובש השער, קאי האברץ
ג'ושוע קימיך (IMAGO)
  • '46
  • חילוף
  • חביב הקהל בשטוטגרט, דניז אונדב, נכנס במקומו של סרג’ גנאברי
  • '46
  • חילוף
  • חילוף משולש של יוליאן נגלסמן: אנטוניו רודיגר החליף את ג’ונתן טאה
מחצית ראשונה
שחקני נבחרת גרמניה חוגגים (IMAGO)
קאי האברץ חוגג עם פסקל גרוס (רויטרס)
קאי האברץ מטעה את השוער (רויטרס)
קאי האברץ בועט את הפנדל (רויטרס)
השופט שורק לפנדל לאחר צפייה ב-VAR (רויטרס)
  • '45+2
  • שער בפנדל
  • שער! גרמניה עלתה ל-0:1: המנשאפט קיבלו פנדל לאחר נגיעת יד של אג’טי, קאי האברץ לא התבלבל והצליח להכניע את השוער הגנאי
פלוריאן וירץ ברגע שכבש את השער הפסול (רויטרס)
  • '33
  • החלטת שופט
  • כדור עומק נהדר האברץ של הגיע אל וולטמדה, החלוץ הוריד יפה לוירץ, שגלגל לרשת, אך השער נפסל בשל נבדל
  • '30
  • החמצה
  • כדור חופשי של וירץ הגיע לראשו של ניקו שלוטרבק שנבלם על ידי בנג’מין אסארה
  • '6
  • החמצה
  • מיד לאחר העבירה, פלוריאן וירץ לקח את הבעיטה החופשית, ופגע בקורה בלבד
קאי האברץ במאבק (רויטרס)
  • '5
  • כרטיס צהוב
  • עבירה של יונס אדג’י על קאי האברץ, שמנעה ממנו להגיע למצב טוב מול השער גרמה לשופט לשלוף כרטיס צהוב מוקדם
  • '3
  • החמצה
  • קאי האברץ פרץ מהאגף הימני ומסר טוב לניקו וולטמדה, החלוץ גלגל את הכדור רק על יד הקורה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סטיוארט אטוול שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך
נבחרת גרמניה לפני המשחק (IMAGO)
בסטיאן שוויינשטייגר, אלוף העולם עם גרמניה (IMAGO)
אנטואן סמניו, הכוכב הכי גדול של גאנה (IMAGO)
ג'ושוע קימיך מתחמם (IMAGO)
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס 



