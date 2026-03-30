מוכנה למונדיאל: גרמניה ניצחה 1:2 את גאנה

השחקן המצטיין
דניז אונדאב, ציון: 7
קיבל תשואות עוד כשהיה על הספסל, עלה למגרש וכבש שער ניצחון
השחקן המאכזב
אנטואן סמאניו, ציון: 4
לא תרם בכלל להתקפה של האפריקאים, ופספס הזדמנות גדולה להשוות בסיום
רגע לפני רגע האמת: נבחרת גרמניה פגשה היום (שני) את נבחרת גאנה בשטוטגרט. המשחק נגמר בניצחון 1:2 דרמטי לביתיים, שקבע ניצחון שני בחלון הנבחרות ושביעי סך הכל לחניכיו של יוליאן נגלסמן.
המחצית הראשונה הייתה בשליטה מוחלטת של המנשאפט, וירץ פגש את הקורה ושער שלו נפסל בשל נבדל, ניקו וולטמדה החמיץ מקרוב, אך קאי האברץ הצליח להעלות את הביתיים ליתרון בדקה ה-45 בזכות פנדל מדויק.
המחצית השנייה הייתה על מי מנוחות. הגרמנים היו שאננים, ולאחר חילופים רבים של יוליאן נגלסמן הם ספגו את שער השוויון מרגליו של איסאק פאטאוו בדקה ה-70. מי שקבע את תוצאת הסיום היה חביב הקהל, דניז אונדאב, שכבש בדקה ה-88.
הגרמנים ישחקו אמנם עוד שני משחקי ידידות לפני המונדיאל (נגד פינלנד וארה”ב) בתחילת יוני, אך אין ספק שזוהי הייתה ההזדמנות האחרונה של חניכיו להראות את יכולותיהם לפני בחירת הסגל הסופי לאליפות העולם.
מחצית שניה
-
'90+2
- חילוף כפול בגאנה: קאמאל סולמנה החליף את קאלב יארנקי
-
-
'88
- שער! גרמניה עלתה ל-1:2: לירוי סאנה מצא את דניז אונדב, שבעט לפינה הגבוהה והצליח להכניע את השוער
-
'85
- הזדמנות גדולה לגרמניה לנצח את המשחק: לאון גורצקה מצא את קארל, שלא הצליח לפגוש את המסגרת ממצב נוח בפינה הימנית
-
'78
- חילוף נוסף של גרמניה: ניקו וולטמדה הוחלף על ידי לירוי סאנה
-
'72
- ניקו שלוטרבק קיבל צהוב לאחר עבירה של תסכול
-
'70
- שער! גאנה השוותה ל-1:1: האפריקאים הצליחו לנצל את השאננות של גרמניה, איסאק פאטאוו כבש מתוך הרחבה והכניע את אלכסנדר נובל
-
'66
- חילוף נוסף של אוטו אדו: איסאקו פאטאוו החליף את פרינס אדו
-
'65
- אלישע אווסו קיבל צהוב גם הוא לאחר דריכה
-
'63
- ג’ורדן איו הגיע למצב בעיטה מהצד השמאלי של הרחבה, אך לא מצא את המסגרת
-
'61
- פלוריאן וירץ הוחלף על ידי כריס פיוריך
-
'61
- ג’ושואה ואנגומן נכנס גם, אנג’לו סטילר יצא
-
'61
- לאון גורצקה נכנס במקומו של פסקל גרוס
-
'61
- חילוף מרובע של נגלסמן: דויד ראום החליף את נתנאל בראון
-
'60
- פרינס אדו נכנס גם לפנקס של השופט לאחר עבירה על קארל על סף הרחבה
-
'56
- חילוף בגאנה: דריק לוקאסן, אקס מכבי תל אביב, החליף את קוג’ו אופונג
-
'53
- התקפה נהדרת של גרמניה: וולטמדה קיבל כדור טוב מלנארט קארל, אך נגח ממצב נוח רק למשקוף
-
'51
- אנטואן סמניו התגבר על אנטוניו רודיגר פרץ והעביר רוחב טוב, שלוטרבק עצר עם הברך ומנע שער שוויון מפרינס אדו
-
'46
- חילוף גם בגאנה: אלישע אווסו נכנס במקומו של קוואסי סיבו
-
'46
- לנארט קארל החליף את כובש השער, קאי האברץ
-
'46
- חביב הקהל בשטוטגרט, דניז אונדב, נכנס במקומו של סרג’ גנאברי
-
'46
- חילוף משולש של יוליאן נגלסמן: אנטוניו רודיגר החליף את ג’ונתן טאה
מחצית ראשונה
-
'45+2
- שער! גרמניה עלתה ל-0:1: המנשאפט קיבלו פנדל לאחר נגיעת יד של אג’טי, קאי האברץ לא התבלבל והצליח להכניע את השוער הגנאי
-
'33
- כדור עומק נהדר האברץ של הגיע אל וולטמדה, החלוץ הוריד יפה לוירץ, שגלגל לרשת, אך השער נפסל בשל נבדל
-
'30
- כדור חופשי של וירץ הגיע לראשו של ניקו שלוטרבק שנבלם על ידי בנג’מין אסארה
-
'6
- מיד לאחר העבירה, פלוריאן וירץ לקח את הבעיטה החופשית, ופגע בקורה בלבד
-
'5
- עבירה של יונס אדג’י על קאי האברץ, שמנעה ממנו להגיע למצב טוב מול השער גרמה לשופט לשלוף כרטיס צהוב מוקדם
-
'3
- קאי האברץ פרץ מהאגף הימני ומסר טוב לניקו וולטמדה, החלוץ גלגל את הכדור רק על יד הקורה
-
'1
- השופט סטיוארט אטוול שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך