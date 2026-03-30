מוכנה למונדיאל: גרמניה ניצחה 1:2 את גאנה

דעת המבקר

השחקן המצטיין דניז אונדאב, ציון: 7

קיבל תשואות עוד כשהיה על הספסל, עלה למגרש וכבש שער ניצחון דניז אונדאב, ציון: 7קיבל תשואות עוד כשהיה על הספסל, עלה למגרש וכבש שער ניצחון השחקן המאכזב אנטואן סמאניו, ציון: 4

לא תרם בכלל להתקפה של האפריקאים, ופספס הזדמנות גדולה להשוות בסיום אנטואן סמאניו, ציון: 4

הרכבים וציונים

רגע לפני רגע האמת: נבחרת גרמניה פגשה היום (שני) את נבחרת גאנה בשטוטגרט. המשחק נגמר בניצחון 1:2 דרמטי לביתיים, שקבע ניצחון שני בחלון הנבחרות ושביעי סך הכל לחניכיו של יוליאן נגלסמן.

המחצית הראשונה הייתה בשליטה מוחלטת של המנשאפט, וירץ פגש את הקורה ושער שלו נפסל בשל נבדל, ניקו וולטמדה החמיץ מקרוב, אך קאי האברץ הצליח להעלות את הביתיים ליתרון בדקה ה-45 בזכות פנדל מדויק.

המחצית השנייה הייתה על מי מנוחות. הגרמנים היו שאננים, ולאחר חילופים רבים של יוליאן נגלסמן הם ספגו את שער השוויון מרגליו של איסאק פאטאוו בדקה ה-70. מי שקבע את תוצאת הסיום היה חביב הקהל, דניז אונדאב, שכבש בדקה ה-88.

דניז אונדאב חוגג עם אנטוניו רודיגר (IMAGO)

הגרמנים ישחקו אמנם עוד שני משחקי ידידות לפני המונדיאל (נגד פינלנד וארה”ב) בתחילת יוני, אך אין ספק שזוהי הייתה ההזדמנות האחרונה של חניכיו להראות את יכולותיהם לפני בחירת הסגל הסופי לאליפות העולם.