רענון נהלים: אל תסכנו אף גורם ותחרגו מההנחיות

אגף התחרויות בהתאחדות לכדורגל העביר למועדונים המסונפים לו כי בשלב זה לא ניתן לקיים משחקי אימון, זאת נוכח הנחיות פיקוד העורף שלא מאפשרות זאת

ירוט טילים (רויטרס)
למי שלא שמע, או לא ידע או שכח: זיו סולומון, מנהל אגף התחרויות בהתאחדות לכדורגל, העביר מכתב למועדונים המסונפים להתאחדות לכדורגל בדבר "רענון נהלים בנוגע לאימונים". המכתב התייחס למשחקי האימון בין קבוצות.

"בהמשך למכתבנו מיום 07/03/2026, אנו מזכירים כי קיום אימונים, ככל שתבחרו לעשות כן, חייב להתבצע בהתאם להנחיות פיקוד העורף העדכניות והרלוונטיות לאזור. אל לכם לסכן אף גורם - שחקנים, צוות, הורים ועוד, ולחרוג מההנחיות", נכתב.

"בהתאם להגבלות פיקוד העורף, לא ניתן להתכנס לפעילות של מעל 30 משתתפים מתחת לגיל 18, ועל כן לא ניתן לקיים משחקי אימון בשלב זה. נודה על שיתוף פעולה מלא", סיכם בדבריו זיו סולומון, מנהל אגף התחרויות בהתאחדות לכדורגל.

ישיבת ועדת הנוער נדחתה לחול המועד פסח

בהתאחדות לכדורגל לא רוצים לקחת סיכונים מיותרים בדבר התכנסות של מעל ל-30 איש בהקשר לבני נוער, הרי שעל פי הנחיות פיקוד העורף והמצב הביטחוני בכל רחבי הארץ לא מאפשר זאת, מה שאומר שקבוצות יכולות להתאמן בקפסולה, אך לא לערוך משחקים עם קבוצות אחרות.

כפי שפורסם ב-ONE, ישיבת ועדת הנוער, שהייתה אמורה להתקיים במקביל לוועדת ליגות א'-ג', נדחתה לחול המועד פסח, שם יועברו המלצות לסיום עונת 2025/26 במחלקות הנוער השונות, בדגש על ליגת העל לנוער, קבוצות הנוער האחרות וליגות נערים א' עד ג'.

