חושבים על הילדים: מתחם האימונים בנשר שודרג

פרויקט החלפת הסינתטי במגרש הצמוד לאצטדיון, חידוש מערכת ההשקיה וספסלי קבוצות – הגיע לסיומו. יתאים לילדים א' ומטה: "הבטיחות עמדה לנגד עינינו"

מתחם האימונים בנשר (באדיבות מועדון הכדורגל עירוני נשר)
התחדשות בנשר. משטח הדשא הסינתטי במגרש הכדורגל הצמוד לאצטדיון עבר שדרוג משמעותי וכעת ניתן יהיה להתאמן ושחק בו כדורגל. בימים הקרובים תסתיים העבודה בכל הקשור לחדרי ההלבשה וחדר השופטים במתחם, כשבעתיד הקרוב רוצים לראות בעירוני נשר המגרש חי ונושם כדורגל. פעילותו תתאפשר לשחקני ילדים א', ב' ו-ג', כולל הטרומיים.

יש לציין כי מידות המגרש אינן תואמות לחטיבה הבוגרת (נערים ג', ב', א' ונוער), נוכח מורכבות תנאי השטח. בעתיד, ינסו לשרטט בתוואי השטח הקיים השלמות בכדי להגדילו ולהביאו לכדי משחקי כלל הגילים בעיר הצפונית. לעת עתה, יש לחטיבה הצעירה מגרש כדורגל ברמה הגבוהה ביותר שרק אפשר לחשוב עליו.

“המטרה הייתה בטיחות הילדים, משטח תקני באישור אופ”א”

שלומי פרץ, אחראי מחלקת הנוער של עירוני נשר, ציין בדף הפייסבוק הפרטי שלו: "המגרש שלנו עלה ליגה. פרויקט החלפת משטח הדשא הסינתטי במגרש הצמוד לאצטדיון בנשר כולל החלפת מערכת השקיה חדשה שהוחלפה וספסלי הקבוצות הגיע לסיומו והתוצאה? פשוט וואו. השדרוג הזה הוא צעד ענק קדימה למועדון שלנו".

"המטרה שעמדה לנגד עינינו היא בטיחות הילדים עם משטח תקני ברמה גבוהה באישור אופ"א, שייתן שליטה טובה יותר בכדור, הגנה מקסימלית על על הברכיים והמפרקים ולתת לילדים את התנאים הכי טובים שיש כדי להצליח, להתמיד וליהנות מהמשחק שהם כל כך אוהבים. הדשא כבר מבריק, עכשיו תורכם להביא את הקסם למגרש".

