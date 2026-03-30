יום שני, 30.03.2026 שעה 10:16
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

הולכת עליו עד הסוף: יונייטד סימנה את אנדרסון

לאחר שדווח כי מנצ'סטר סיטי מעוניינת בשירותיו, גם השדים האדומים נכנסו למרוץ על הקשר המבטיח של נוטינגהאם פורסט ונבחרת אנגליה שרושם עונת שיא

אליוט אנדרסון מוביל את הכדור (IMAGO)
אליוט אנדרסון מוביל את הכדור (IMAGO)

המאבק על שירותיו של אליוט אנדרסון עולה מדרגה. מנצ'סטר יונייטד נחושה להפוך את קשר נוטינגהאם פורסט וסגל נבחרת אנגליה להחתמה הגדולה של הקיץ, במטרה לבנות מחדש את מרכז השדה של הקבוצה סביב כישרונו. עם זאת, יריבתה העירונית מנצ’סטר סיטי עדיין נותרה במרוץ להחתימו.

בתוכניות של טוכל וקאריק

אנדרסון, שמחזיק בחוזה בפורסט עד 2029, נחשב לאחד מהשחקנים הכי מבטיחים בפרמייר ליג, כשהוא רושם עונה פנטסטית שכללה שערים מול שתי הקבוצות של מנצ'סטר. מעמדו הגיע לשיא עם זימונו לסגל של תומאס טוכל לנבחרת אנגליה, כשעל פי ההערכות הוא נחשב לשחקן הרכב מובטח לקראת המונדיאל הקרוב.

אליוט אנדרסון מבקיע מול מנצ'סטר סיטי (IMAGO)

ביונייטד, המאמן מייקל קאריק מחפש "דם חדש" לקישור. עם עזיבתו המסתמנת של קאסמירו בסוף העונה, המועדון מחפש שחקנים עם ניסיון מוכח בפרמייר ליג, כשאנדרסון, שגדל בניוקאסל שנאלצה למכור אותו ב-41 מיליון אירו כדי לאזן את התקציב שלהם בעקבות חוקי הפייר פליי, נחשב בדיוק לאחד כזה, עם 112 הופעות בליגה האנגלית בהם כבש 4 שערים ובישל 11.

המכשול: מנצ'סטר סיטי

למרות העניין הרב מצד האדומים, מנצ'סטר סיטי עדיין נחשבת למועמדת המובילה להחתימו. עם זאת, בסיטי עשויים להתנות את המהלך במצבו של רודרי: במידה והספרדי יתקשה לחזור לכושר השיא שלו, אלופת אנגליה תלחץ על הדוושה בכל הנוגע לאנדרסון.

אנדרסון הוא לא השם היחיד בפנקס של יונייטד. המועדון, שצפוי להבטיח את מקומו בליגת האלופות בעונה הבאה, בוחן אפשרויות נוספות לחיזוק הקישור, ביניהן: אדם וורטון מקריסטל פאלאס, סנדרו טונאלי, קרלוס באלבה של ברייטון ואלכס סקוט מבורנמות’.

אליוט אנדרסון במדי נבחרת אנגליה (IMAGO)

אחרי קיץ של השקעות מאסיביות בהתקפה עם הגעתם של מתיאוס קוניה, בריאן אמבומו ובנג’מין ששקו, נראה שהקיץ הקרוב יוקדש לשיפוץ יסודי של חוליית הקישור, כאשר אליוט אנדרסון מסומן כאיש שיוביל את המהפכה.

