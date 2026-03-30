יום שני, 30.03.2026 שעה 11:50
ספורט אחר  >> כדורעף

הישג נפלא: ארד לאלעזר וקוזמיצ'וב במקסיקו

הצמד הישראלי גבר על זוג מהמקום ה-10 בעולם והגיע לפודיום עם מדליה בטורניר הצ'אלנג' בכדורעף חופים: "מקווים שהצלחנו לתת רגע של נחת לקהל בבית"

אילון אלעזר וקווין קוזמיצ'וב (Gerardo Hurtado, באדיבות ה-FIVB)
הישג נפלא לישראל בטורניר הצ'אלנג' במקסיקו עם זכייתם של אילון אלעזר וקווין קוזמיצ'וב במדליית הארד. הצמד הישראלי סיים שבוע של תחרות ברמה גבוהה מול טובי השחקנים בסבב העולמי, כשהוא מציג יכולת יציבה ומרשימה לאורך כל המסלול אל הפודיום. הדרך להישג כללה שלב בתים מוצלח עם שני ניצחונות, ניצחון על צמד מאוסטריה בשלב שמינית הגמר וניצחון מרשים על צמד מברזיל בשלב רבע הגמר.

היום האחרון של התחרות נפתח בחצי גמר דרמטי ומורט עצבים מול הצמד האיטלקי קוטאפאבה ודל קורסו. המשחק היה צמוד לכל אורכו והוכרע רק במערכה השלישית בתוצאה 18:20 לטובת האיטלקים, לאחר שהישראלים החמיצו מספר נקודות משחק שיכולות היו להעלות אותם לגמר הטורניר. למרות האכזבה מההפסד הדחוק בחצי הגמר, אלעזר וקוזמיצ'וב ידעו לאסוף את עצמם במהירות לקראת המשחק על המקום השלישי שנערך שעות ספורות לאחר מכן.

במשחק על המדליה התמודדו השניים מול הצמד הארגנטינאי תומאס וניקולס קפוגרוסו, המדורג במקום ה-10 בעולם. הפעם הישראלים שלטו בקצב והציגו משחק מדויק שהסתיים בניצחון 0:2 חלק (15:21, 15:21). הניצחון על צמד מהטופ העולמי העניק להם את מדליית הארד ואת המקום המכובד על הפודיום במקסיקו. בעקבות ההישג, הצמד צפוי לרשום זינוק משמעותי בדירוג העולמי שמתפרסם היום (שני), ולהתברג סביב המקום ה-27 בעולם.

אילון אלעזר וקווין קוזמיצאילון אלעזר וקווין קוזמיצ'וב על הפודיום (Gerardo Hurtado, באדיבות ה-FIVB)
אילון אלעזר וקווין קוזמיצאילון אלעזר וקווין קוזמיצ'וב עם המקום השלישי (Gerardo Hurtado, באדיבות ה-FIVB)

“מקווה שהצלחנו לתת רגע של נחת לקהל בבית”

בסיום הטורניר אמר אילון אלעזר: "היה לנו יום ארוך אתמול, התחלנו עם חצי גמר קשה מאוד, שהסתיים לא כמו שרצינו. הצלחנו לאסוף את עצמנו ולסיים עם הארד אחרי משחק מעולה שלנו. אני מאוד שמח על הטורניר הראנו רמה גבוהה ויציבה לאורך הדרך. אני מקווה שהצלחנו לתת רגע של נחת לקהל בבית ולאוהדי הכדורעף. תודה על התמיכה של כולם". 

ההישג במקסיקו מהווה נקודת ציון חשובה עבור הצמד ועבור ענף כדורעף החופים בישראל, ומעיד על היכולת של השניים להתמודד ברמות הגבוהות ביותר של הסבב העולמי.

