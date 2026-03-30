יום שני, 30.03.2026 שעה 10:17
כדורגל עולמי

עוד רודפות אחרי החלופה של ברצלונה לבאסטוני

ליברפול, מנצ'סטר יונייטד ובאיירן מינכן הביעו עניין באלטרנטיבה של הקטלונים גם כן מאיטליה אם בלם אינטר לא יגיע. בקיץ נדחתה עליו הצעה מאל נאסר

|
אלסנדרו באסטוני (IMAGO)
ברצלונה ממשיכה לחפש חיזוק למרכז ההגנה לקראת הקיץ, כאשר אלסנדרו באסטוני הוא המועמד המוביל כידוע. עם זאת על פי התקשורת המקומית, במועדון הקטלוני בוחנים גם חלופות נוספות לעמדת הבלם השמאלי. אחד השמות הבולטים הוא איבן אנדיקה, שעשוי להגיע אם עסקת האיטלקי של אינטר לא תצא לפועל.

כבר בתחילת חודש מרץ ביצעה בארסה בדיקות ראשוניות לגבי מצבו של בלם רומא. מדובר במהלך ראשוני שנועד להבין את האפשרויות לקראת חלון ההעברות הקרוב. למרות זאת, הנטייה של באסטוני להקשיב להצעה והפתיחות של אינטר למשא ומתן משאירות אותו בראש הרשימה.

היכולת של אנדיקה ברומא לא נעלמה מעיני מועדונים נוספים, ובאנגליה דווח כי טוטנהאם וליברפול כבר הביעו עניין. לפי המקורות בבריטניה, רומא אינה מעוניינת לוותר על שחקן מפתח, אך עשויה לשקול מכירה. הצעות מעל 45 מיליון אירו יכולות לשנות את עמדת המועדון מבירת ארץ המגף.

איבן אנדיקה (IMAGO)איבן אנדיקה (IMAGO)

גם באיירן מינכן עוקבת

עוד צוין כי גם מנצ’סטר יונייטד ובאיירן מינכן עוקבות אחרי אנדיקה, לאחר שבקיץ האחרון נדחתה הצעה מאל נאסר. אם אחד ממועדוני הצמרת באירופה יחליט לפעול, הסיטואציה עשויה להשתנות עבור ברצלונה. כל זאת על רקע הצורך הכלכלי של רומא באיזון פיננסי.

אנדיקה, יליד פאריס ושחקן נבחרת חוף השנהב, יחגוג 27 באוגוסט וחתום עד 2028 בג'יאלורוסי. העונה רשם 35 הופעות בכל המסגרות עם חמישה שערים, והוא שחקן הרכב קבוע תחת ג’אן פיירו גספריני. לצד באסטוני, גם מיקי ואן דה ון מטוטנהאם נמצא במעקב כחלק מרשימת המועמדים של דקו והבלאוגרנה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */