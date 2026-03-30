עוד רודפות אחרי החלופה של ברצלונה לבאסטוני

ברצלונה ממשיכה לחפש חיזוק למרכז ההגנה לקראת הקיץ, כאשר אלסנדרו באסטוני הוא המועמד המוביל כידוע. עם זאת על פי התקשורת המקומית, במועדון הקטלוני בוחנים גם חלופות נוספות לעמדת הבלם השמאלי. אחד השמות הבולטים הוא איבן אנדיקה, שעשוי להגיע אם עסקת האיטלקי של אינטר לא תצא לפועל.

כבר בתחילת חודש מרץ ביצעה בארסה בדיקות ראשוניות לגבי מצבו של בלם רומא. מדובר במהלך ראשוני שנועד להבין את האפשרויות לקראת חלון ההעברות הקרוב. למרות זאת, הנטייה של באסטוני להקשיב להצעה והפתיחות של אינטר למשא ומתן משאירות אותו בראש הרשימה.

היכולת של אנדיקה ברומא לא נעלמה מעיני מועדונים נוספים, ובאנגליה דווח כי טוטנהאם וליברפול כבר הביעו עניין. לפי המקורות בבריטניה, רומא אינה מעוניינת לוותר על שחקן מפתח, אך עשויה לשקול מכירה. הצעות מעל 45 מיליון אירו יכולות לשנות את עמדת המועדון מבירת ארץ המגף.

איבן אנדיקה (IMAGO)

גם באיירן מינכן עוקבת

עוד צוין כי גם מנצ’סטר יונייטד ובאיירן מינכן עוקבות אחרי אנדיקה, לאחר שבקיץ האחרון נדחתה הצעה מאל נאסר. אם אחד ממועדוני הצמרת באירופה יחליט לפעול, הסיטואציה עשויה להשתנות עבור ברצלונה. כל זאת על רקע הצורך הכלכלי של רומא באיזון פיננסי.

אנדיקה, יליד פאריס ושחקן נבחרת חוף השנהב, יחגוג 27 באוגוסט וחתום עד 2028 בג'יאלורוסי. העונה רשם 35 הופעות בכל המסגרות עם חמישה שערים, והוא שחקן הרכב קבוע תחת ג’אן פיירו גספריני. לצד באסטוני, גם מיקי ואן דה ון מטוטנהאם נמצא במעקב כחלק מרשימת המועמדים של דקו והבלאוגרנה.