בבית"ר פועלים להחזיר את ירין לוי מוקדם מהצפוי

בבית"ר ירושלים לא משלימים עם תקופת ההיעדרות הצפויה של ירין לוי ופועלים בניסיון לקצר אותה משמעותית. ל-ONE נודע כי הצוות הרפואי של המועדון, בתיאום מלא עם אלמוג כהן וברק יצחקי, החל בתהליך שמטרתו להחזיר את הקשר למגרשים מוקדם מהצפוי.

כזכור, במועדון מהבירה הודיעו כי לוי צפוי להיעדר בין ארבעה לשישה שבועות בעקבות קרע חלקי במפשעה, אך לאחר קבלת חוות דעת רפואיות נוספות הוחלט לנסות ולקצר את משך ההחלמה.

“יש דרכים לזרז את ההחלמה”

גורם במועדון סיפר ל-ONE: "יש דרכים שיכולות לקצר את קצב ההחלמה של ירין מכיוון שמדובר בקרע קטן, בעיקר באמצעות תאי לחץ וזריקות, וזה מבלי לפגוע באיכות ההחלמה. אם אני מחשב נכון, אם הכול יצליח לנו, ירין יהיה כשיר למשחקי הפלייאוף".

ירין לוי (חגי מיכאלי)

הניסיון להחזיר את לוי במהירות נובע גם מהחשיבות שלו במערך הקבוצה, במיוחד לאחר הפציעה של עדי יונה. בבית"ר מבינים כי אובדן של שני שחקני מפתח בקישור עלול לפגוע משמעותית במאבק האליפות.

הפנים לטבריה וההתלבטות סביב אצילי

במקביל, בבית"ר ירושלים ממשיכים בהכנות לחזרת הליגה ולמשחק הראשון מול עירוני טבריה. לוקה גדראני, ששיחק עם נבחרת גיאורגיה ופגש את נבחרת ישראל, צפוי לחזור לארץ ולהצטרף לאימונים.

לוקה גדראני (רדאד ג'בארה)

ברק יצחקי תרגל בתקופה האחרונה מערך של שלושה בלמים, בדומה לזה שבו ניצחה הקבוצה 2:8 את מכבי נתניה, עם דגש על משחק הכנפיים. הסוגיה המרכזית שנותרה פתוחה היא שילובו במערך של עומר אצילי, שחזר מפציעה וכשיר במאת האחוזים. לפי התרגולים, עדיין לא ברור האם אצילי ישחק כחלוץ שני או בעמדת ה-’10’, על המשבצת של עדי יונה.