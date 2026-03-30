יום שני, 30.03.2026 שעה 12:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

בבית"ר פועלים להחזיר את ירין לוי מוקדם מהצפוי

במועדון מהבירה מנסים לקצר את זמן ההיעדרות של הקשר בעזרת טיפולים מתקדמים: "יש דרכים לזרז את ההחלמה". וגם: ההתלבטות של יצחקי לגבי עומר אצילי

|
ירין לוי (עמרי שטיין)
בבית"ר ירושלים לא משלימים עם תקופת ההיעדרות הצפויה של ירין לוי ופועלים בניסיון לקצר אותה משמעותית. ל-ONE נודע כי הצוות הרפואי של המועדון, בתיאום מלא עם אלמוג כהן וברק יצחקי, החל בתהליך שמטרתו להחזיר את הקשר למגרשים מוקדם מהצפוי.

כזכור, במועדון מהבירה הודיעו כי לוי צפוי להיעדר בין ארבעה לשישה שבועות בעקבות קרע חלקי במפשעה, אך לאחר קבלת חוות דעת רפואיות נוספות הוחלט לנסות ולקצר את משך ההחלמה.

“יש דרכים לזרז את ההחלמה”

גורם במועדון סיפר ל-ONE: "יש דרכים שיכולות לקצר את קצב ההחלמה של ירין מכיוון שמדובר בקרע קטן, בעיקר באמצעות תאי לחץ וזריקות, וזה מבלי לפגוע באיכות ההחלמה. אם אני מחשב נכון, אם הכול יצליח לנו, ירין יהיה כשיר למשחקי הפלייאוף".

הניסיון להחזיר את לוי במהירות נובע גם מהחשיבות שלו במערך הקבוצה, במיוחד לאחר הפציעה של עדי יונה. בבית"ר מבינים כי אובדן של שני שחקני מפתח בקישור עלול לפגוע משמעותית במאבק האליפות.

הפנים לטבריה וההתלבטות סביב אצילי

במקביל, בבית"ר ירושלים ממשיכים בהכנות לחזרת הליגה ולמשחק הראשון מול עירוני טבריה. לוקה גדראני, ששיחק עם נבחרת גיאורגיה ופגש את נבחרת ישראל, צפוי לחזור לארץ ולהצטרף לאימונים.

לוקה גדראני (רדאד גלוקה גדראני (רדאד ג'בארה)

ברק יצחקי תרגל בתקופה האחרונה מערך של שלושה בלמים, בדומה לזה שבו ניצחה הקבוצה 2:8 את מכבי נתניה, עם דגש על משחק הכנפיים. הסוגיה המרכזית שנותרה פתוחה היא שילובו במערך של עומר אצילי, שחזר מפציעה וכשיר במאת האחוזים. לפי התרגולים, עדיין לא ברור האם אצילי ישחק כחלוץ שני או בעמדת ה-’10’, על המשבצת של עדי יונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */