יום שני, 30.03.2026 שעה 19:07
כדורגל ישראלי

התלבטות לסילבס לפני מכבי ת"א: ביטון או בלאי

הפועל חיפה ממשיכה להתכונן לחזרת הליגה, המאמן יצטרך לבחור מי ישחק כמגן שמאלי מול האלופה. וגם: השאיפה בכרמל והאימון שקוצר בעקבות נפילות במפרץ

חיים סילבס (עמרי שטיין)
בהפועל חיפה נמשכות ההכנות לקראת חידוש משחקי הליגה כאשר הקבוצה תארח בסמי עופר את מכבי תל אביב ללא קהל. לחיים סילבס יש התלבטות אחת עיקרית לקראת משחקה של הקבוצה, כאשר הוא צריך לבחור בין אורן ביטון לנפתלי בלאי כמגן שמאלי במקומו של סאנא גומס שייעדר בשבועיים הקרובים בגלל פציעה בברך. ההערכה היא שאורן ביטון ששיחק כבר השנה יזכה לעדיפות. 

בכל מקרה סילבס משאיר את העמדה הזאת פתוחה עד לסוף השבוע. צריך לזכור שלהבדיל מהמשחקים האחרונים, למאמן לא יהיה גם את המגן הימני הקבוע שלו דור מלול המוצהב, שאת מקומו ימלא תמיר ארבל ששיחק לאורך כל משחקי ההכנה במהלך הפגרה הארוכה וחזר לכושר משחק.

אצל האדומים מהכרמל, שערב המלחמה היו במומנטום מצוין, מצפים עד למשחקי הפלייאוף שני משחקים קשים מול מכבי ת"א כאמור ואחד נוסף נגד ומכבי נתניה.

סלילת הדרך להכנות העונה הבאה

למרות זאת, בהפועל חיפה שואפים להישג כמה שיותר נקודות בשני המשחקים ולהתרחק מהתחתית הבוערת, כדי לנסות ולהבטיח הישארות כמה שיותר מהר, דבר שיסלול לחיים סילבס את הדרך להתחיל בהכנות לעונה הבאה שכן יש בסגל קבוצה גדולה מאוד של שחקנים שמסיימים חוזה וחלקם עם אופציה לעונה הבאה. לגבי כל אחד מהם, המועדון צריך לקבל החלטה.

בתוך כך, אימון הפועל חיפה קוצר ב-10 דקות בעקבות הנפילות באזור המפרץ.

