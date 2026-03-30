יום שני, 30.03.2026 שעה 09:35
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

בגיל 40: צומת הדרכים בו ניצב סרחיו ראמוס

חזרה לליגת האלופות, כסף גדול או פרישה? הבלם הספרדי האגדי שוקל את המשך דרכו בעולם הכדורגל, כשבתווך הוא פועל לרכוש את מועדון נעוריו סביליה

|
סרחיו ראמוס (IMAGO)
סרחיו ראמוס (IMAGO)

עולם הכדורגל עוצר היום (שני) כדי להצדיע לאחד הענקים שלו: סרחיו ראמוס חוגג יום הולדת 40, והוא עושה זאת בנקודה המרתקת ביותר בקריירה המפוארת שלו. הבלם האגדי, שרבים רואים בו כגדול בהיסטוריה של הכדורגל הספרדי, ניצב בפני דילמה גורלית - האם להיענות לאחת ההצעות הרבות שמונחות על שולחנו, או לסגור את הפרק ולתלות את הנעליים

מאז סיים את חוזהו במונטריי המקסיקנית בדצמבר האחרון, ראמוס נותר ללא קבוצה, אך הביקוש לשירותיו רחוק מלדעוך. הצעות מספרד, מועדוני צמרת באירופה כולל כאלו שמשחקים בליגת האלופות ואופציות כלכליות מפתות מקטאר וערב הסעודית זרמו אליו בחודשים האחרונים.

למרות זאת, משפחתו היא זו שהייתה בראש סדר העדיפויות שלו כשהרצון להישאר קרוב לבית בספרד הוא שהכתיב את הקצב. חלומו לחזור לקדנציה שלישית במדי סביליה אמנם נבלם על ידי ההנהלה הנוכחית בינואר, אך נראה שראמוס מתכנן חזרה למועדון נעוריו בדרך אחרת לגמרי.

סרחיו ראמוס במדי סביליה (La Liga)סרחיו ראמוס במדי סביליה (La Liga)

בדרך לרכוש את קבוצת נעוריו

מתחת לפני השטח, הדרמה האמיתית מתרחשת במישור העסקי. ראמוס, בשיתוף קבוצת השקעות, נמצא בעיצומם של תהליכים בירוקרטיים מתקדמים לקראת הגשת הצעה לרכישת סביליה. תחת פיקוח משפטי הדוק, המהלך הזה עשוי להבשיל כבר בתחילת מאי, מה שיהפוך את הילד שגדל בעיר לבעלים של הקבוצה המקומית.

גם בגיל 40 הבלם לא מראה סימני חלודה. הסרטונים שלו קורע את חדר הכושר הפכו לוויראליים ומוכיחים שהוא כשיר לחלוטין לעוד עונה ברמות הגבוהות. עם רשימת תארים בלתי נתפסת שכוללת מונדיאל, שתי אליפויות אירופה ו-25 תארים קבוצתיים - ובראשם אותו שער נגיחה אייקוני בדקה ה-93 בגמר ליגת האלופות, ראמוס כבר לא צריך להוכיח דבר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
