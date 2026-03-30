בגיל 40: צומת הדרכים בו ניצב סרחיו ראמוס

עולם הכדורגל עוצר היום (שני) כדי להצדיע לאחד הענקים שלו: סרחיו ראמוס חוגג יום הולדת 40, והוא עושה זאת בנקודה המרתקת ביותר בקריירה המפוארת שלו. הבלם האגדי, שרבים רואים בו כגדול בהיסטוריה של הכדורגל הספרדי, ניצב בפני דילמה גורלית - האם להיענות לאחת ההצעות הרבות שמונחות על שולחנו, או לסגור את הפרק ולתלות את הנעליים

מאז סיים את חוזהו במונטריי המקסיקנית בדצמבר האחרון, ראמוס נותר ללא קבוצה, אך הביקוש לשירותיו רחוק מלדעוך. הצעות מספרד, מועדוני צמרת באירופה כולל כאלו שמשחקים בליגת האלופות ואופציות כלכליות מפתות מקטאר וערב הסעודית זרמו אליו בחודשים האחרונים.

למרות זאת, משפחתו היא זו שהייתה בראש סדר העדיפויות שלו כשהרצון להישאר קרוב לבית בספרד הוא שהכתיב את הקצב. חלומו לחזור לקדנציה שלישית במדי סביליה אמנם נבלם על ידי ההנהלה הנוכחית בינואר, אך נראה שראמוס מתכנן חזרה למועדון נעוריו בדרך אחרת לגמרי.

סרחיו ראמוס במדי סביליה (La Liga)

בדרך לרכוש את קבוצת נעוריו

מתחת לפני השטח, הדרמה האמיתית מתרחשת במישור העסקי. ראמוס, בשיתוף קבוצת השקעות, נמצא בעיצומם של תהליכים בירוקרטיים מתקדמים לקראת הגשת הצעה לרכישת סביליה. תחת פיקוח משפטי הדוק, המהלך הזה עשוי להבשיל כבר בתחילת מאי, מה שיהפוך את הילד שגדל בעיר לבעלים של הקבוצה המקומית.

גם בגיל 40 הבלם לא מראה סימני חלודה. הסרטונים שלו קורע את חדר הכושר הפכו לוויראליים ומוכיחים שהוא כשיר לחלוטין לעוד עונה ברמות הגבוהות. עם רשימת תארים בלתי נתפסת שכוללת מונדיאל, שתי אליפויות אירופה ו-25 תארים קבוצתיים - ובראשם אותו שער נגיחה אייקוני בדקה ה-93 בגמר ליגת האלופות, ראמוס כבר לא צריך להוכיח דבר.