אקס ריאל במקום רשפורד? חיפושים בברצלונה

בקטלוניה דיווחו כי ברצלונה ממשיכה לבחון את שוק ההעברות בחיפוש אחר קיצוניים שמאליים, כשבמוקד עומד עתידו של מרקוס רשפורד. הפציעה של ראפיניה הגיעה ברגע קריטי בעונה ומעניקה לאנגלי הזדמנות להוכיח את עצמו, ובבלאוגרנה ממתינים להחלטה סופית בנוגע למימוש אופציית הרכישה ממנצ’סטר היונייטד.

רשפורד, שהצטרף בהשאלה לקבוצה של האנזי פליק בקיץ האחרון, נחשב תחילה לאופציה שלישית לאחר שנכשלו הניסיונות לצרף את ניקו וויליאמס ולואיס דיאס. המעבר התאפשר במהירות בשל רצונה של יונייטד להיפרד ממנו והעדפת השחקן להגיע לקאמפ נואו. בנוסף, הוא הסכים להפחית בשכרו כדי לאפשר את העסקה.

כרגע בארסה טרם קיבלה החלטה סופית לגבי ההמשך שלו במועדון ובוחנת חלופות צעירות יותר עם פוטנציאל. רק לפני חודש הנטייה הייתה לממש את האופציה, אך כעת על פי ‘ספורט’ המקומי נבחנות אופציות נוספות. רשפורד עצמו לא קיבל הודעה רשמית, ועתידו תלוי גם ביכולתו בשלבי ההכרעה של 2025/26 הנוכחית.

מרקוס רשפורד בפעולה (רויטרס)

על הרדאר: אקס ריאל מדריד והקיצוני של מוריניו

בין השמות שעלו על הרדאר של האדומים-כחולים נמצאים אנדראס שיילדרופ מבנפיקה של ז’וזה מוריניו ו-ויקטור מוניוס מאוססונה, יוצא האקדמיה של ריאל מדריד, זאת לצד מעקב אחרי שחקנים נוספים. עלות העסקה הכוללת של רשפורד נחשבת גבוהה ועלולה להשפיע על חיזוקים אחרים שברצלונה רוצה כמו אלסנדרו באסטוני וחוליאן אלברס. ההכרעה צפויה להתקבל באזור מאי-יוני, כשהשיקול הכלכלי יהיה משמעותי במיוחד.

רשפורד אגב עד כה בליגה הספרדית סיפק 24 הופעות, בהן כבש ארבעה שערים והוסיף עוד שישה בישולים. בליגת האלופות יש לו חמישה שערים ושלושה בישולים בתשעה משחקים. כאמור, תפקודו לאור החיסרון של ראפיניה יהיה קריטי עבור ברצלונה כשאנחנו בישורת האחרונה והקטלונים רודפים אחר האליפות והצ’מפיונס.