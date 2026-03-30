5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

תוצרת בית: התכנון של מכבי חיפה לעונה הבאה

לפחות 8 שחקני נוער מהשנתיים האחרונות צפויים להיות בסגל של בכר, אלווין או גולנקוב במקום פוקס. וגם: סוגיית סק והתמיכה של אוהדי היציע הצפוני

פיינגזיכט ורטנר (עמרי שטיין)
במכבי חיפה מעודדים מאוד מחזרתו לאימונים מלאים של הבלם הצעיר אלעד אמיר אחרי חודשיים וחצי של שיקום בעקבות הפציעה שעבר. חזרתו של אמיר מעודדת בעיקר בזכות העובדה שמדובר בשחקן צעיר, שמסומן כחלק מהתוכניות לעונה הבאה ויכול להשתלב חזרה עוד במשחקי הפלייאוף העליון, כדי לצבור כמה שיותר דקות משחק. 

אמיר הוא אחד מהשחקנים הצעירים שגדלו בשנתיים האחרונות בקבוצת הנוער בנוסף לנבות רטנר וינון פיינגיזכט, שאמורים להמשיך ולהיות חלק מהסגל בעונה הבאה. המטרה היא שבעונה הבאה, בסגל של ברק בכר, שימנה 24 שחקנים, יהיו לא פחות משמונה שחקנים שיגיעו מהנוער. הדבר כולל את השוער השלישי – גלן אלווין או מארק גולנקוב, שאחד מהם יחליף את רועי פוקס, שיהפוך למנהל קבוצה במקומו של גיל אופק, שימונה כמנהל מחלקת הנוער.

בנוסף, אמורים להיכלל בסגל איתי אהוד, שאמור לחזור מהשאלה בהפועל כפר סבא וככל הנראה אחד משני המגנים הימניים גטאצ'ו יבלו או מורן ווהב, שגם הם מושאלים לקבוצה מהליגה הלאומית. גם הבלם נועם שטייפמן, שכבר התאמן עם הבוגרים, ובעונה הבאה צפוי לשחק לסירוגין גם בנוער, וניב גבאי, ייכללו בסגל של בכר.

בינתיים, הקבוצה חידשה את אימוניה אתמול (ראשון) עדיין ללא חלק מהזרים/מתאזרחים כמו עלי מוחמד, עבדולאי סק, קנג'י גורה וג’ורג’ה יובאנוביץ', שיחזרו בהדרגה, אבל כן עם גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי ומנואל בנסון. סילבה קאני, שמתאושש מפציעה, אמור במהלך השבוע לחזור לאימונים מלאים.

לגבי עבדולאי סק, שממשיך לעמוד על שלו ודורש לקבל חוזה של שנתיים אחרי שקיבל הצעה לחוזה לעונה עם שכר של 600 אלף דולר, מנסים במועדון למצוא את הנוסחה המתאימה כדי להשאירו בהסכם, שמצד אחד יהיה טוב למועדון, בהתחשב בכך שהשחקן שנה הבא ייחשב כמו שחקן ישראלי מבחינת מיסוי ולא זר, מה שיגדיל בצורה משמעותית את עלות שכרו, ומצד שני יהיה טוב לסנגלי, שרוצה לכלכל את עתידו בגיל 34 ולהיות שקט עם חוזה לשנתיים נוספות.

בתוך כך, נציגי עמותת היציע הצפוני של אוהדי מכבי חיפה התארחו אתמול באימון הקבוצה בכפר גלים. הנציגים מסרו לאנשי הקבוצה ולשחקנים הגדות של פסח בהוצאת עמותת היציע הצפוני וברכו אותם לחג.  האוהדים שמחו לראות כי הזרים של הקבוצה במצב רוח מרומם, והבהירו לשחקנים כי הם תומכים בהם בתקופה קשה זו, וכי הם מחכים לשוב למגרשים בהמוניהם ולדחוף את הקבוצה בפלייאוף ובמסגרת הגביע.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
