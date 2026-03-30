מכה לארטטה?: 11 שחקני ארסנל "נפצעו" בפגרה

פגרת הנבחרות הנוכחית מעוררת סערה לא קטנה בעולם הכדורגל, אך נדמה שהמוקד עובר מהדשא אל המרפאות - ובמרכז העניינים עומדת ארסנל של מיקל ארטטה. בעוד נבחרות כמו איטליה, פולין ושבדיה נאבקות על הכרטיס למונדיאל, הדיון הציבורי מתמקד דווקא בגל עזיבות חריג של שחקנים בשל פציעות במשחקי ידידות.

המקרה הבולט ביותר הוא זה של התותחנים, כאשר לא פחות מ-11 שחקנים נטשו את סגלי נבחרותיהם לפני הזמן וחזרו ללונדון בשל בעיות גופניות כאלו ואחרות. באנגליה כבר נשמעים קולות הטוענים כי לא מדובר בצירוף מקרים מצער או ב"מגיפת" פציעות, אלא באסטרטגיה מתוכננת היטב של המועדון.

לפי הערכות, ייתכן כי מדובר בהסכמות מראש שנועדו להפחית את העומס על שחקני המפתח לקראת הישורת האחרונה והקריטית של העונה. בין השמות הבולטים שכבר שבו למתחם האימונים בלונדון כדי לקבל טיפולים או מנוחה ניתן למצוא עמודי תווך כמו מרטין אודגור, בוקאיו סאקה, וויליאם סאליבה וגבריאל, לצד שחקנים נוספים שהיו אמורים לייצג את מדינותיהם.

גבריאל ובוקאיו סאקה (רויטרס)

הלו”ז המטורף שמחכה לארסנל

הסיבה לדריכות הגבוהה בצפון לונדון ברורה כשמסתכלים על לוח המשחקים המפרך שמצפה לקבוצה. ארסנל עדיין נאבקת על שלושה תארים שונים, ומיד עם החזרה מהפגרה היא תיכנס לרצף משחקים שעשוי להכריע את העונה כולה: החל מהמפגש מול סאות'המפטון בגביע, דרך רבע גמר ליגת האלופות מול ספורטינג ליסבון, ועד למשחק העונה באיתיחאד מול מנצ'סטר סיטי בסוף החודש.