יום שני, 30.03.2026 שעה 09:16
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

מכה לארטטה?: 11 שחקני ארסנל "נפצעו" בפגרה

מכת פציעות או מהלך מתוכנן מראש? באנגליה טוענים כי ריבוי ההיעדרויות בקרב שחקני התותחנים הוא אינו צירוף מקרים, אלא אסטרטגיה מתוכננת של המועדון

מיקל ארטטה (IMAGO)
פגרת הנבחרות הנוכחית מעוררת סערה לא קטנה בעולם הכדורגל, אך נדמה שהמוקד עובר מהדשא אל המרפאות - ובמרכז העניינים עומדת ארסנל של מיקל ארטטה. בעוד נבחרות כמו איטליה, פולין ושבדיה נאבקות על הכרטיס למונדיאל, הדיון הציבורי מתמקד דווקא בגל עזיבות חריג של שחקנים בשל פציעות במשחקי ידידות.

המקרה הבולט ביותר הוא זה של התותחנים, כאשר לא פחות מ-11 שחקנים נטשו את סגלי נבחרותיהם לפני הזמן וחזרו ללונדון בשל בעיות גופניות כאלו ואחרות. באנגליה כבר נשמעים קולות הטוענים כי לא מדובר בצירוף מקרים מצער או ב"מגיפת" פציעות, אלא באסטרטגיה מתוכננת היטב של המועדון.

לפי הערכות, ייתכן כי מדובר בהסכמות מראש שנועדו להפחית את העומס על שחקני המפתח לקראת הישורת האחרונה והקריטית של העונה. בין השמות הבולטים שכבר שבו למתחם האימונים בלונדון כדי לקבל טיפולים או מנוחה ניתן למצוא עמודי תווך כמו מרטין אודגור, בוקאיו סאקה, וויליאם סאליבה וגבריאל, לצד שחקנים נוספים שהיו אמורים לייצג את מדינותיהם.

הלו”ז המטורף שמחכה לארסנל

הסיבה לדריכות הגבוהה בצפון לונדון ברורה כשמסתכלים על לוח המשחקים המפרך שמצפה לקבוצה. ארסנל עדיין נאבקת על שלושה תארים שונים, ומיד עם החזרה מהפגרה היא תיכנס לרצף משחקים שעשוי להכריע את העונה כולה: החל מהמפגש מול סאות'המפטון בגביע, דרך רבע גמר ליגת האלופות מול ספורטינג ליסבון, ועד למשחק העונה באיתיחאד מול מנצ'סטר סיטי בסוף החודש.

