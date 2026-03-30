"בן משחק בשליטה, וזה בדיוק מה שאני מחפש"

נראה שבן שרף מרגיש בנוח בברוקלין, והתגובות בארה"ב בהתאם. הגארד הישראלי ממשיך לקחת בשתי ידיים את ההזדמנויות שהוא מקבל אצל הנטס, כשהלילה (בין ראשון לשני) הוא אומנם לא הפציץ בנקודות (סיים עם 8), אבל הוא עשה קצת מהכל על המגרש עם 8 ריבאונדים ו-6 אסיסטים בניצחון 99:116 על סקרמנטו.

בסיום המשחק, מאמן ברוקלין ג'ורדי פרננדס התייחס לביצועים של שרף וציין כי למרות שיחס האסיסטים-איבודים שלו חיובי, יש עוד מקום לשיפור: "כרגע המספרים לטובתו, אבל זה עדיין לא שם. הייתי רוצה לראות יחס של 6 אסיסטים על 3 איבודים, ואנחנו ממש קרובים לזה - מרחק של נגיעה".

יחד עם זאת, פרננדס הבהיר כי אין לו כוונה להגביל את השחקן: "חשוב לי שהוא יישאר נאמן לעצמו וישמור על האגרסיביות שלו. נכון, יהיו רגעים שהמהלכים שלו ישגעו אותי, אבל אני מקבל את זה באהבה כי הוא פשוט כדורסלן נהדר". המאמן המשיך והחמיא ליכולת איסוף הנקודות והשליטה של שרף: "הוא חודר לסל בקלות והראה הערב שהוא יודע לתמרן גם בתוך הגנות צפופות.

בן שרף שומר (רויטרס)

“הוא משחק ברוגע ובשליטה, וזה בדיוק מה שאני מחפש, שהוא ירגיש שהקצב של ה-NBA הופך עבורו לטבעי ומובן יותר. אני סומך על העבודה הקשה שהוא משקיע, ומאמין שזה ישתלם. אני מאוד מרוצה מהגישה שלו ומהרצון לעשות את הדברים בדרך הנכונה".

“לשרף תהיה את ההזדמנות לתרום”

גם בתקשורת האמריקאית התייחסו למשחק של בן, כשב’ספורט אילוסטרייטד’ סימנו אותו כחלק מהעתיד המבטיח של הנטס וכתבו על השילוב שלו ושל חבריו לקו האחורי: "הגארדים הרוקיז נראים כבעלי עתיד מבטיח בברוקלין".

בן שרף עם הכדור (רויטרס)

בדיווח נאמר כי חבורת הצעירים הזו נותנת לקבוצה "שפע של אפשרויות לרוטציה בעונה הבאה ובעתיד" וכי “לשרף תהיה את ההזדמנות לתרום”. גם ברשתות החברתיות ההופעה של שרף לא עברה מתחת לרדאר כשנכתב על אחת המסירות היפות של הגארד: "לבן שרף יש ראיית משחק ברמה הכי גבוהה".