יום שני, 30.03.2026 שעה 14:02
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8106-869274דטרויט פיסטונס
69%7871-847874בוסטון סלטיקס
64%8185-862775ניו יורק ניקס
61%8531-879774קליבלנד קאבלירס
56%8744-886875אטלנטה הוקס
56%8440-858675טורונטו ראפטורס
55%8699-866275פילדלפיה 76'
53%8305-832072אורלנדו מג'יק
53%8465-884376שארלוט הורנטס
47%8991-906976מיאמי היט
41%8598-813074מילווקי באקס
41%9035-874575שיקגו בולס
25%8654-802375ברוקלין נטס
24%9107-844875אינדיאנה פייסרס
23%8991-822273וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%8088-879875אוקלהומה ת'אנדר
76%7980-858872סן אנטוניו ספרס
64%8939-927777דנבר נאגטס
64%8182-852874יוסטון רוקטס
60%8599-863775לוס אנג'לס לייקרס
59%8632-882775מינסוטה טימברוולבס
56%8078-824373פיניקס סאנס
53%8236-837574לוס אנג'לס קליפרס
50%8720-875876גולדן סטייט ווריורס
49%8844-879976פורטלנד בלייזרס
35%8711-841474דאלאס מאבריקס
34%8849-852874ניו אורלינס פליקנס
31%9004-863475ממפיס גריזליס
28%9406-886175יוטה ג'אז
26%9189-843776סקרמנטו קינגס

"בן משחק בשליטה, וזה בדיוק מה שאני מחפש"

מאמן ברוקלין ג'ורדי פרננדס החמיא לגארד: "הוא פשוט כדורסלן נהדר, מאוד מרוצה מהגישה שלו". ברשתות פרגנו גם: "יש לשרף ראיית משחק ברמה הכי גבוהה"

בן שרף בפעולה (רויטרס)
נראה שבן שרף מרגיש בנוח בברוקלין, והתגובות בארה"ב בהתאם. הגארד הישראלי ממשיך לקחת בשתי ידיים את ההזדמנויות שהוא מקבל אצל הנטס, כשהלילה (בין ראשון לשני) הוא אומנם לא הפציץ בנקודות (סיים עם 8), אבל הוא עשה קצת מהכל על המגרש עם 8 ריבאונדים ו-6 אסיסטים בניצחון 99:116 על סקרמנטו.

בסיום המשחק, מאמן ברוקלין ג'ורדי פרננדס התייחס לביצועים של שרף וציין כי למרות שיחס האסיסטים-איבודים שלו חיובי, יש עוד מקום לשיפור: "כרגע המספרים לטובתו, אבל זה עדיין לא שם. הייתי רוצה לראות יחס של 6 אסיסטים על 3 איבודים, ואנחנו ממש קרובים לזה - מרחק של נגיעה".

יחד עם זאת, פרננדס הבהיר כי אין לו כוונה להגביל את השחקן: "חשוב לי שהוא יישאר נאמן לעצמו וישמור על האגרסיביות שלו. נכון, יהיו רגעים שהמהלכים שלו ישגעו אותי, אבל אני מקבל את זה באהבה כי הוא פשוט כדורסלן נהדר". המאמן המשיך והחמיא ליכולת איסוף הנקודות והשליטה של שרף: "הוא חודר לסל בקלות והראה הערב שהוא יודע לתמרן גם בתוך הגנות צפופות.

“הוא משחק ברוגע ובשליטה, וזה בדיוק מה שאני מחפש, שהוא ירגיש שהקצב של ה-NBA הופך עבורו לטבעי ומובן יותר. אני סומך על העבודה הקשה שהוא משקיע, ומאמין שזה ישתלם. אני מאוד מרוצה מהגישה שלו ומהרצון לעשות את הדברים בדרך הנכונה".

“לשרף תהיה את ההזדמנות לתרום”

גם בתקשורת האמריקאית התייחסו למשחק של בן, כשב’ספורט אילוסטרייטד’ סימנו אותו כחלק מהעתיד המבטיח של הנטס וכתבו על השילוב שלו ושל חבריו לקו האחורי: "הגארדים הרוקיז נראים כבעלי עתיד מבטיח בברוקלין".

בדיווח נאמר כי חבורת הצעירים הזו נותנת לקבוצה "שפע של אפשרויות לרוטציה בעונה הבאה ובעתיד" וכי “לשרף תהיה את ההזדמנות לתרום”. גם ברשתות החברתיות ההופעה של שרף לא עברה מתחת לרדאר כשנכתב על אחת המסירות היפות של הגארד: "לבן שרף יש ראיית משחק ברמה הכי גבוהה".

