יום שני, 30.03.2026 שעה 19:07
כדורגל עולמי

"ריאל מדריד החליטה על החזרתו של ניקו פאס"

בספרד דיווחו: הבלאנקוס ישימו סוף לסאגה וכבר בטוחים לגבי הרכש הראשון בקיץ, עם הפעלת אופציית הרכישה על הכישרון של קומו. הסכומים והקשר לאינטר

ניקו פאס (IMAGO)
ניקו פאס (IMAGO)

ריאל מדריד בישורת האחרונה של העונה, כשבמקביל פלורנטינו פרס כבר מתכנן את המהפכה בסגל לקראת הקיץ הקרוב. בספרד מדווחים שהבלאנקוס מבינים כי מדובר בחלון קריטי לשיפור עמדות מפתח, במיוחד לאחר שתי עונות רצופות שלא עמדו בציפיות הגבוהות של המועדון. למרות הגעתו של קיליאן אמבפה, בבירת ספרד חשים כי יש צורך בשינויים עמוקים אף יותר.

התכניות אצל הלבנים מדברות על לא פחות משש החתמות חדשות, ביניהן שני בלמים, קשר מרכזי וגם חזרתו של אנדריק מההשאלה בליון. בנוסף נבחנת האפשרות להחתים מגן ימני חדש במידה ודני קרבחאל יחליט בסופו של דבר לא להמשיך, מה שיוביל לשינוי משמעותי באגף. למרות שלל השמות והשמועות שנזרקו לאוויר, הרכש הראשון והבטוח ביותר של ריאל כבר הוחלט וסומן באופן סופי על ידי ההנהלה הבכירה, כך מספרת התקשורת הספרדית.

על פי העיתונות המקומית, הבלאנקוס החליטו להפעיל את אופציית הרכישה בחזרה של ניקו פאס, זאת למרות הדיווחים השונים שעלו באיטליה בנוגע לעתידו המקצועי של הכישרון הצעיר והאפשרות שישוב ללבן. הארגנטינאי נמכר לקומו תמורת שישה מיליון אירו, וכעת ריאל מדריד יכולה להחזירו תמורת תשעה מיליון אירו בלבד, עסקה שנחשבת למשתלמת במיוחד. פאס רושם עונה אדירה תחת ססק פברגאס עם 11 שערים ושישה בישולים, כשערכו בשוק זינק לסכום גבוה של כ-65 מיליון אירו בשנה האחרונה.

פלורנטינו פרס, החליט להנחית את פאס (IMAGO)

אינטר אורבת ופאס יעמוד מול תחרות קשה

חזרתו של פאס תעמיד אותו מול תחרות קשה על דקות משחק, שכן הוא דורש לקבל מעמד של שחקן משמעותי ואיכותי ברוטציה של אלברו ארבלואה. הקישור ההתקפי של ריאל עמוס בכוכבים כמו ג'וד בלינגהאם, בראהים דיאס, ארדה גולר וגם פרנקו מסטנטואונו, מה שיוצר צפיפות רבה. השתלבותו של היהלום הארגנטינאי לא תהיה פשוטה כלל לאור הרמה הגבוהה בסגל, למרות היכולת הפנטסטית שהפגין העונה במדי קבוצתו בליגה האיטלקית.

בתוך כך, אינטר אורבת ברקע ומוכנה להפוך את הקשר לשחקן מרכזי, הבטחה שריאל מדריד תתקשה לתת לו בשלב הנוכחי של בניית הסגל והתחרות הקיימת. עם זאת, בסביבה של פרס אין ספקות והפעלת סעיף הרכישה בחזרה נתפסת כחובה מקצועית וכלכלית עבור המועדון. כך, ניקו פאס צפוי להפוך רשמית לרכש הראשון של הלבנים הקיץ.

