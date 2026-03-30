עידן נחמיאס סומן בהפועל ב"ש לעונה הבאה

בזמן שהליגה עומדת לחזור והמרוץ לאליפות בשיאו, בהפועל באר שבע מתחילים לחשוב גם על העונה הבאה, בה הקבוצה אמורה לעבור מתיחת פנים גדולה, גם בחלק ההגנתי. אחד השמות שמסומנים ברשימה של האדומים הוא עידן נחמיאס, שחקנה של לודוגורץ.

נחמיאס בן ה-29 זוכה להערכה רבה בבאר שבע ולאור הפרידה בקיץ מאור בלוריאן, שיעבור ל-MLS, הישראלי שמשחק בבולגריה מועמד לחזק את ההגנה של הקבוצה מבירת הנגב. נחמיאס זומן לסגל הנבחרת נגד גיאורגיה ואף נכנס כמחליף במחצית השנייה.

בתוך כך, בבאר שבע ממשיכים בהכנות לקראת המשחק נגד הפועל פתח תקווה בצל יממה שבה הופעלו לא מעט התראות בעיר. במועדון מציינים שהשחקנים הזרים מבינים את הסיטואציה ומתמודדים איתה בצורה טובה, בתקווה שההתראות יפחתו והקבוצה והעיר יקבלו קצת שקט.