יום שני, 30.03.2026 שעה 08:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

עידן נחמיאס סומן בהפועל ב"ש לעונה הבאה

כשברקע חזרת ליגת העל ומרוץ האליפות שבשיאו, בקבוצה מבירת הנגב סימנו את אקס מכבי תל אביב כתחליף בעמדת הבלם לאור בלוריאן, שיעזוב בקיץ ל-MLS

עידן נחמיאס (IMAGO)
עידן נחמיאס (IMAGO)

בזמן שהליגה עומדת לחזור והמרוץ לאליפות בשיאו, בהפועל באר שבע מתחילים לחשוב גם על העונה הבאה, בה הקבוצה אמורה לעבור מתיחת פנים גדולה, גם בחלק ההגנתי. אחד השמות שמסומנים ברשימה של האדומים הוא עידן נחמיאס, שחקנה של לודוגורץ. 

נחמיאס בן ה-29 זוכה להערכה רבה בבאר שבע ולאור הפרידה בקיץ מאור בלוריאן, שיעבור ל-MLS, הישראלי שמשחק בבולגריה מועמד לחזק את ההגנה של הקבוצה מבירת הנגב. נחמיאס זומן לסגל הנבחרת נגד גיאורגיה ואף נכנס כמחליף במחצית השנייה. 

בתוך כך, בבאר שבע ממשיכים בהכנות לקראת המשחק נגד הפועל פתח תקווה בצל יממה שבה הופעלו לא מעט התראות בעיר. במועדון מציינים שהשחקנים הזרים מבינים את הסיטואציה ומתמודדים איתה בצורה טובה, בתקווה שההתראות יפחתו והקבוצה והעיר יקבלו קצת שקט.

