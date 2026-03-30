עידן נחמיאס סומן בהפועל ב"ש לעונה הבאה

בזמן שהליגה עומדת לחזור והמרוץ לאליפות בשיאו, בהפועל באר שבע מתחילים לחשוב גם על העונה הבאה, בה הקבוצה אמורה לעבור מתיחת פנים גדולה, גם בחלק ההגנתי. אחד השמות שמסומנים ברשימה של האדומים הוא עידן נחמיאס, שחקנה של לודוגורץ.

נחמיאס בן ה-29 זוכה להערכה רבה בבאר שבע ולאור הפרידה בקיץ מאור בלוריאן, שיעבור ל-MLS, הישראלי שמשחק בבולגריה מועמד לחזק את ההגנה של הקבוצה מבירת הנגב. נחמיאס זומן לסגל הנבחרת נגד גיאורגיה ואף נכנס כמחליף במחצית השנייה.

בתוך כך, בבאר שבע ממשיכים בהכנות לקראת המשחק נגד הפועל פתח תקווה בצל יממה שבה הופעלו לא מעט התראות בעיר. במועדון מציינים שהשחקנים הזרים מבינים את הסיטואציה ומתמודדים איתה בצורה טובה, בתקווה שההתראות יפחתו והקבוצה והעיר יקבלו קצת שקט.

קינגס קאנגווה ולוקאס ונטורה (רדאד ג'בארה)

שחקני נבחרת ישראל – אליאל פרץ, ניב אליאסי, אור בלוריאן וגיא מזרחי הצטרפו אתמול למסגרת הקבוצה לאחר ששיחקו ב-3:3 נגד גיאורגיה בטביליסי, כשפרץ ומזרחי הצטיינו.

בשורות הקבוצה של רן קוז’וק ממשיכים להתאמן כוכבי קבוצת הנוער, ניב וקנין, יונתן גרינבאום ועמית אוחנה, שעד כה משתלבים בצורה מצוינת ומגלים יכולת טובה.

בעניין אחר, הבוקר (שני) יאמדו בעיריית באר שבע את הנזקים כתוצאה מנפילת רסיס בסמוך לבית האדום. לקומת השחקנים ולמגרש עצמו אין נזק, אך קומת ההנהלה ניזוקה.