מחפש סנסציה: המשחק המרגש של ודאט מוריקי

"הוא יהיה הקאן שוקור החדש". זו הייתה הנבואה לגבי ודאט מוריקי לפני עשור. הציטוט שייך לארקאן סוזרי, שהיה מאמנו של החלוץ בקבוצת גירסונספור בליגה הטורקית השנייה והאמין בו מאוד. גירסונספור דאגה לאזרח את מוריקי כדי לפנות מקום בסגל לזר נוסף, וכאשר הוא דורג בצמרת הכובשים עם 17 שערים בעונת 2015/16, נפוצו הדיווחים על זימונו האפשרי לנבחרת טורקיה לקראת יורו 2016.

זו לא הייתה בדיחה. מוריקי אמנם שיחק בקבוצה שאפילו לא הצליחה לעלות לליגה הראשונה, אבל יכולותיו משכו את תשומת הלב של ההתאחדות. לכל הפחות, סוזרי עשה את המקסימום כדי שזה יקרה ויצר קשר עם עוזר מאמן הנבחרת עבדוללה ארקאן. החלוץ נפגש איתו, והמתין גם לטלפון מהמאמן הלאומי האגדי פתיח טרים. "בוראק יילמאז נפצע, ויש מחסור בחלוצים בסגל. מובן שאשמח מאוד אם יקראו לי. טרים יודע טוב מכולם מה צריך לעשות, וההחלטה תהיה שלו. זה לא יהיה סוף העולם אם לא יזמנו אותי. אני רק בן 21, ואעשה הכל כדי להגיע לרמה הנדרשת בהמשך", אמר מוריקי.

באותה תקופה, הוא בכלל הוגדר רשמית כאלבני. קוסובו טרם קיבלה אישור להשתתף בתחרויות הרשמיות, והחלוץ בחר לנצל את ההזדמנות לייצג ב-2013 את נבחרת אלבניה הצעירה. המצב השתנה במאי 2016 כאשר נבחרת קוסובו הוכרה כחברה מלאה באופ"א ונכללה בהגרלת מוקדמות המונדיאל ברוסיה. באופן טבעי, נעשתה הפניה למוריקי והוא לא חשב פעמיים. אמנם השאיפה לשחק במדי טורקיה לא נעלמה, אך הוא ידע שהיא לא בהכרח מציאותית. בנבחרת מולדתו היה לו מקום של כבוד מהרגע הראשון, וזה רק הלך והתעצם.

ודאט מוריקי נגד ברצלונה (IMAGO)

כיום, בגיל 31, מוריקי הוא הכוכב הבלתי מעורער ואחד המנהיגים הבולטים. עם 32 כיבושים ב-67 הופעות, הוא מלך השערים של קוסובו בכל הזמנים בפער עצום – וזה לא קשה בהתחשב בכך שההיסטוריה החלה לפני עשור. זו הנבחרת הכי חדשה באירופה, ויהיה לא פחות ממדהים אם תצליח להעפיל למונדיאל הקרוב. אחרי שגברה פעמיים על שבדיה במוקדמות, היא ניצחה ביום שישי 3:4 בסלובקיה בחצי גמר הפלייאוף, וביום שלישי תארח את הגמר. נותר רק לעשות צעד גדול אחד בדרך להגשמת החלום שהרגיש עד לא מכבר כמעט בלתי אפשרי. זה יהיה ערב מרגש מאוד עבור האומה, ובמיוחד עבור מוריקי – בין היתר כי היריבה היא דווקא טורקיה. הוא מתייצב מול המדינה השנייה הכי חשובה בחייו במטרה למנוע ממנה העפלה ראשונה מאז 2002.

הדרך הארוכה ממלצר לכוכב

ללא טורקיה, סביר להניח כי מוריקי לא היה כדורגלן כלל. ילדותו הייתה קשה מנשוא. כאשר היה בן 5, גורשה משפחתו מביתה על ידי חיילים סרבים ונאלצה לנדוד לאלבניה על תקן פליטים. לאורך הדרך, ראה ודאט הקטן בעיקר גופות ופצועים מדממים. בתום הקרבות, הם שבו לעירם, אבל האסון הבא היה מעבר לפינה. אביו של מוריקי מת מהתקף לב על מגרש הכדורגל כאשר הילד היה בן 7, והחיים הפכו למאתגרים עוד יותר מבחינה נפשית וכלכלית. בגיל 15 הוא עזב את בית הספר, עבד לפרנסתו כמלצר, אבל שמר בתוך תוכו תקווה להפוך לכדורגלן מקצועני.

בסביבתו התייחסו לכך בזלזול ובדאגה. אף כדורגלן משמעותי לא גדל מעולם בפריזרן, העיר השנייה בגודלה בקוסובו. מה היה הסיכוי של מוריקי שלרוב התקשה אפילו למצוא נעליים במידה 48 וחצי? הוא היה גבוה ואתלטי, אבל גמלוני למדי, ולא הרשים מבחינה טכנית. בליגה הקוסוברית הוא בקושי ראה דשא, וכך היה גם כאשר התמזל מזלו לעבור לטאוטה דורס האלבנית בגיל 19. ואז, איכשהו, איתר אותו סקאוט טורקי, והוא הוזמן למבחנים באסקישהירספור. זה היה הכרטיס שלו לקריירה אמיתית. אסקישהירספור עצמה אמנם ויתרה עליו כי הוא עדיין לא התאים לליגה הטורקית הבכירה בשום פרמטר, אבל השמועה על נער קוסוברי-אלבני הגיעה לגירסונספור שהעניקה לו חוזה ב-2014. וכך החל הסיפור של "הקאן שוקור החדש".

ודאט מוריקי, ממלצר לכוכב (רויטרס)

המסע הזה היה ארוך ולא פשוט. את העונה הראשונה בגירסונספור בילה מוריקי בעיקר על הספסל, אך קיבל תמיכה מוחלטת מסוזרי, וגם מנשיא המועדון. כאזרח טורקיה, הוא כבר קרע רשתות בקצב טוב בעונתו השנייה, וקבוצות מהליגה הבכירה עמדו בתור כדי להחתימו. הוא עבר לגנלצ'לרבירליאי מאנקרה, אך התקשה להסתגל לרמה החדשה, נכשל לחלוטין, ואחרי שנה וחצי שב לליגה השנייה כאשר חתם בריזספור. לקבוצה מהעיר על שפת הים השחור הוא סייע לעלות לליגה הבכירה, והפעם החיבור כבר היה טוב. בעונת 2018/19 הבקיע מוריקי 17 שערים, הוסיף 8 אסיסטים, ובטורקיה הצטערו שכבר אי אפשר היה לקחת אותו לנבחרת. הוא היה כוכב באופן רשמי.

רק אמבפה לפניו בספרד

הבחירה באותו קיץ הייתה בין גלאטסראיי לפנרבחצ'ה. מוריקי הלך על הצהובים-כחולים, הצטיין עם 15 שערים וכבר היה בשל למעבר לליגה בכירה יותר, ולאציו שילמה תמורתו 21 מיליון אירו בספטמבר 2020. העניין הוא כי ההתאקלמות באיטליה הייתה בעייתית ביותר בתקופת הקורונה, פציעה ממש לא עזרה, והקוסוברי הוגדר תוך זמן קצר כפלופ. "בשלב מסוים, חשבתי שההצלחה בפנרבחצ'ה נבעה ממזל", הוא הודה לימים, אך סירב להישבר. "כשאתה גדל באיזור מלחמה, אתה נהיה חזק מנטלית", קבע מוריקי כאשר מצא את הקבוצה שהתאימה לו כמו כפפה ליד.

הקבוצה הזו הייתה מיורקה. המהלך הפתיע רבים בספרד בהתחלה, אבל ההשאלה בינואר 2022 התבררה כמוצלחת במיוחד. אחרי שער אדיר לרשת אתלטיקו מדריד, שמח מאוד המועדון להחתימו באופן מלא, ומאז הוא הגיבור המרכזי באי הנופש. העונה הנוכחית היא הטובה ביותר בקריירה של מוריקי, ורק קיליאן אמבפה הבקיע יותר ממנו בליגה הספרדית כולה. 18 שערים יש לקוסוברי החסון, כלומר יותר ממחצית מ-34 הכיבושים של מיורקה שנלחמת על חייה מתחת לקו האדום. ללא הכוכב הגדול שלה, היא כבר הייתה שוקעת מזמן, אבל הוא עשוי להציל אותה בסופו של דבר. זו הייתה המטרה הברורה מתחילת העונה, אך במהלכה נוספה לפתע למוריקי משימה גדולה עוד יותר. כנגד כל הסיכויים, הוא עשוי להצעיד את קוסובו לגביע העולם.

אמבפה, רק הוא לפני מוריקי (IMAGO)

ורק טורקיה עומדת בדרכו. "יש לי המון אמוציות מורכבות לקראת המשחק הזה. הפכתי למה שאני בטורקיה. גירסונספור, גנצ'לרבירליאי, ריזספור, פנרבחצ'ה – אלה הקבוצות שבנו אותי. גם עבור המשפחה שלי טורקיה היא מקום מיוחד. אבל אנחנו רוצים לנצח אותה. ברור שטורקיה חזקה יותר מסלובקיה, והיא הפייבוריטית, אבל נעשה את המיטב", אמר החלוץ. הקאן שוקור של טורקיה הוא כבר לא יהיה, אבל אם יבקיע ויעלה למונדיאל, הוא יהיה הקאן שוקור הפרטי של קוסובו, ואף מעבר לכך.